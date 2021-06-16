Ждёт ли человечество кибервойна? Не исключено. Иначе как объяснить активное создание странами, объявившими себя мировыми технологическими лидерами, оружия по контролю над человеческим телом и человеческими мыслями?

Цитата из к/ф «Джонни Мнемоник». реж Роберт Лонго. 1995. США, Канада Новый мир

По мнению озабоченных этой проблемой американских политиков, Китай делает определённые успехи в разработке оружия по «контролю над мозгом».

В конце 2021 года под предлогом того, что китайские военные занимаются опасной работой, связанной с исследованиями в области «контроля мозга», министерство торговли США ввело экспортные санкции против китайских технологических компаний. В США уверены, что Академия военно-медицинских наук Китая и несколько исследовательских институтов используют биотехнологические процессы для поддержки своих IT-продуктов, в том числе и для военных целей, включая оружие для управления мозгом.

Предположительно такое оружие не убивает противника, а парализует его и контролирует поведение.

Оснований для США опасаться новых технологических прорывов КНР в военной области предостаточно. В июле 2021 китайская армия продемонстрировала гиперзвуковое оружие, что доказало, что Китай может поражать цели в любой точке США с помощью ядерного оружия.

Цитата из видео на YouTube Баллистические ракеты DF-17 на параде в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики

Обуреваемое беспокойством за технологическое лидерство Центральное разведывательное управление США создает два новых крупных стратегических центра, деятельность одного из которых сосредоточена на Китае, а другого — на передовых технологиях.

Не дремлет и американская наука. В декабре 2021 года Белферовский центр Гарвардского университета опубликовал отчет о «Великом технологическом соперничестве». Текст документа лишён панических настроений, но в нём делается однозначный вывод о том, что Китай добился таких выдающихся успехов в сфере высоких технологий, что теперь он является полноценным конкурентом США: в искусственном интеллекте, полупроводниках, беспроводной связи 5G, квантовой информатике, биотехнологии и зеленой энергетике Китай вскоре может стать мировым лидером, а в некоторых областях он уже таковым является.

Сами США считают себя лидерами в аэронавтике, медицине и нанотехнологиях, и, чтобы защитить своё звание, в июне 2021 года Сенат при поддержке обеих партий принял Закон об инновациях и конкуренции, разрешающий инвестиции в науку и технологии в размере 250 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Однако этот закон застрял в палате представителей, и его будущее в рамках ежегодного законопроекта об обороне представляется неопределенным.

Тем не менее в настоящий момент для американских инвесторов действует запрет на вложение средств в почти 50 китайских компаний, внесенных в черный список министерства финансов США.

Но вернёмся к контролю за мозгом. Какими бы ни были политические трения между США и Китаем, очевидно одно — даже если технология еще не запущена, то точно стоит на пороге своего появления. Её предшественником является интерфейс мозг — компьютер — система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным устройством. Интерфейс мозг — компьютер — это основа нейронета — мечты трансгуманистов. В нейронете, по замыслу его создателей, должно происходить взаимодействие людей, животных, предметов путем передачи информации напрямую из мозга в вычислительную машину и обратно в мозг.

Сейчас китайские ученые работают над человеко-машинным интерфейсом с обратной связью, который закрепляет гибкую электронику на коже человека, обеспечивая тактильную обратную связь для управления роботами через Bluetooth, Wi-Fi и интернет. Технология объединяет слуховую, визуальную и тактильную виртуальную реальность в единую роботизированную систему. Информация из мозга пользователя передаётся на уделённый, подключённый к сети интернет компьютер. Ученые заявляют, что их разработки открывают уникальные возможности для бесконтактных вмешательств в медицине, промышленности и других областях.

China-defense-mashup.com Китайские хакеры

Кроме устройств, которые цепляются на тело человека, существуют инвазивные устройства — чипы, которые имплантируются непосредственно в спинномозговую жидкость головного мозга хирургическим путем. Сложную и болезненную процедуру китайские учёные упростили, придумав микроинвазивный метод — размещение чипа сразу за черепом и над спинномозговой жидкостью, что обеспечивает определенную степень безопасности.

Стоит отметить, что развитие интрфейса мозг — компьютер является одним из главных направлений «Китайского проекта мозга» (China Brain Project), первый пятилетний план которого завершился в 2020 году. Проект направлен на исследование нейронных основ когнитивных функций, диагностику и профилактику заболеваний головного мозга и создание информационных технологий и искусственного интеллекта на основе изучения работы мозга.

«Технологические инновации стали основным полем битвы на глобальном игровом поле, и конкуренция за технологическое доминирование станет беспрецедентно жесткой», — заявил Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая.

Усиливающееся соперничество между США и Китаем в области нейротехнологий станет одной из главных характеристик 2022 года. И чем твёрже и решительнее страны противостоят друг другу в этой сфере, тем тоньше становится разделительная линия между гражданским и военным использованием цифровых технологий.