Штат Арканзас становится одним из лидирующих технологических регионов страны. Особенно успешно развивается в штате технология блокчейн, что является ответом на растущую популярность криптовалюты. Криптоденьги теперь используются и в качестве способа оплаты работы программистов. Для получения зарплаты в биткоинах IT-специалисты должны переехать в Северо-Западный Арканзас и арендовать на год или купить там дом. Инициаторы этой программы поставили условия перед соискателями модных вакансий — им должно быть не меньше 24 лет, они должны иметь не менее 2 лет опыта работы, проживать за пределами штата Арканзас и быть гражданами США или иметь право на легальную работу в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Программист

Инициатива Совета Северо-Западного Арканзаса называется Life Works Here. Согласно проекту, в привлечение лучших IT-талантов в регион инвестируется более 1 миллиона долларов. Новым жителям Западного Арканзаса предлагают комфортный образ жизни и стремительную карьеру.

Комфортный образ жизни заключается в 10 000 долларов США в биткоинах, которые выплачиваются каждому новому жителю-программисту, а также в уличном или горном велосипеде, который также дарится новоиспечённому резиденту. Тем, кто не любит рассекать на двухколесном друге по просторам Северо-Западного Арканзаса, дадут годовое членство в одном из художественных и культурных учреждений региона.

Решение администрации штата не является признаком великого человеколюбия или одного лишь желанием экономически реанимировать регион. Дело в том, что США в целом испытывают дефицит IT-кадров.

Этот дефицит берёт начало с того момента, когда перед молодыми людьми встает вопрос о выборе места учебы будущей профессии. И так уж выходит, что молодые американцы предпочитают Канаду и европейские университеты американским. Демография страны ухудшалась еще до финансового кризиса 2008 года, а экономическая нестабильность привела к резкому падению рождаемости. В результате к 2026 году в американских колледжах будет меньше 18-летних, и возможно, некоторым колледжам придется запереть свои двери навсегда. С 2008 года уже закрылись десятки высших учебных заведений, а набор в оставшиеся резко падает. Уменьшился и ежегодный приток китайских и индийских студентов в результате политики президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.

(сс) Gage Skidmore Американские студенты

В результате крупные и не очень американские компании находятся в состоянии войны за молодые таланты.

Компания Apple особенно обеспокоена тем, что другой технологический гигант Meta (Facebook) начнёт засасывать тысячи программистов со всей отрасли для создания своей метавселенной. В качестве упреждающего удара, направленного на удержание лучших специалистов, Apple предлагает «необычные и значительные бонусы некоторым программистам, чтобы удержать таланты и предотвратить переход на сторону технических конкурентов», в форме акций компании на десятки тысяч долларов.

Северо-Западный Арканзас пытается поймать настроение представителей модной и востребованной профессии и их зарождающейся культуры — цифрового кочевничества. Для молодых специалистов очень важно найти баланс между стоимостью жизни и качеством жизни, и они предпочитают селиться в Берлине, Праге, Тбилиси и на Бали, а не в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. По данным цифровой платформы VanHack, которая занимается поиском удобного места жительства для программистов, Канада, Великобритания, Германия, Нидерланды, Ирландия и Испания занимают первое место среди более чем 600 000 опрошенных разработчиков, опережая США.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Осознавая тяжелые последствия утечки IT-специалистов для экономики и высокую вероятность не оправдать возложенное на себя звание технологического гиганта, администрация Джо Байдена объявила об изменениях в политике по привлечению иностранных студентов, специализирующихся в области естественных наук, технологий, инженерии и математики. В ближайшее время будет реализована новая инициатива по установлению связи этих студентов с американскими предприятиями. Кроме того, министерство национальной безопасности добавит 22 новые специальности, включая облачные вычисления, визуализацию данных и науку о данных, в программу, которая позволяет иностранным выпускникам университетов США провести до трех дополнительных лет обучения у местных работодателей.

В связи с этим России стоит опасаться, что подготовленные в лучших технических вузах страны молодые программисты предпочтут стажировку и работу в иностранных компаниях и на чужой земле. Поэтому нашей стране стоит побороться за своих специалистов, улучшив условия их жизни и нарисовав яркие и ясные перспективы.