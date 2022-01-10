Некогда свободная и демократичная сеть интернет, на которую прогрессивное человечество возлагало большие надежды, стала ареной и инструментом для конкурентных войн, развертывания транснациональных онлайн-платформ, а в конечном итоге для ускоренной концентрации и накопления капитала и контроля за человеком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Неудивительно, что формально не принадлежащую никому глобальную Сеть желают контролировать и устанавливать в ней свои правила многие государства, которые уже объявили себя технологическими лидерами или мечтают ими стать.

Китай вводит регулирование интернет-пространства через реформу правовой системы. Новое законодательство призвано определить полномочия трех государственных органов, осуществляющих надзор за сетью интернет, — управления центральной комиссии по делам киберпространства, министерства промышленности, информации и технологий, бюро общественной безопасности. Эти ведомства будут отвечать за компьютерную безопасность и развитие интернета, за подключение к глобальной Сети, за порядок и безопасность в интернете соответственно.

Великобритания готовит законопроект о безопасности в интернете, согласно которому для технических руководителей компаний, владеющих онлайн-платформами, предусмотрено уголовное наказание, если они откажутся выполнять требования или отвечать на запросы национального наблюдательного органа по коммуникациям (Ofcom). Наказание предусмотрено также и за передачу ложной информации. Такие шаги британские законодатели предприняли для того, чтобы предотвратить распространение незаконного контента (изображения жестокого обращения с детьми, террористических актов, преступлений на расовой почве), обеспечить безопасность детей от вредного или неприемлемого контента.

В США под регулированием сети интернет подразумевается обеспечение её свободы через жонглирование демократическими ценностями. Для этого американцы пытаются создать «Альянс за будущее интернета». Идея заключается в том, что все страны должны собраться вместе и изложить позитивное видение интернета, исходя из следующих ценностей: сеть интернет должна оставаться открытой и безопасной; данные людей должны быть защищены; страны должны противостоять киберугрозам; компании должны честно конкурировать, независимо от их размера.

Mil.ru Кибервойска

Правительство Индии в 2021 году внесло значительные изменения в законодательство, направленные на введение отраслевых стандартов обеспечения конфиденциальности данных и более жестких мер по обеспечению безопасности в секторе цифровых платежей.

Евросоюз подготовил проект правил ЕС по регулированию интернет-платформ, что, по мнению Европарламента, может лучше защитить права человека в интернете. Это предложение должно положить конец злоупотреблениям технологических компаний через введение ответственности для онлайн-платформ и запрета на мониторинг высказываний и публикаций пользователей, что является краеугольным камнем защиты свободы выражения мнения в интернете.

Россия готова поддержать шаги по организации межгосударственного управления сетью интернет при условии сохранения за странами права регулировать национальный сегмент интернета.

Олег Сыромолотов. «Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет, которое будет эффективно только при условии его принятия всеми государствами», — сообщил замглавы МИД РФ

President.tatarstan.ru Олег Сыромолотов

Этот вопрос поставлен в повестку дня в Международном союзе электросвязи, в мероприятиях которого Российская Федерация принимает самое активное участие.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации считает, что участие государств в сфере своих полномочий в процессе принятия решений по вопросам управления инфраструктурой сети интернет позволит решить ряд проблем, среди которых:

— использование интернета в целях массового нарушения прав и основополагающих свобод человека;

— отсутствие баланса между обеспечением безопасности в интернете и соблюдением прав человека;

— отсутствие единого центра для выработки межгосударственной политики и международных стандартов в области надлежащего управления инфраструктурой интернета.

Однако, судя по отсутствию с 2017 года на сайте министерства публикаций о мероприятиях, связанных с международным сотрудничеством в области регулирования интернета в интересах мирового сообщества, это направление не получило должного развития.

Rakoon Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Стоит отметить, что большинство россиян выступают за регулирование сети интернет через ограничение запрещенной информации. Этот вывод был сделан по результатам опроса общественного мнения ВЦИОМ. Наши соотечественники (91% опрошенных) считают, что в Сети необходимо ограничивать информацию об оружии, взрывчатых веществах и их производстве из подручных материалов, а также информацию, содержащую призывы к вступлению в радикальные, экстремистские группировки и движения.

В самом деле, сеть интернет стала опасной средой не только для детей, но и для взрослых во всём мире. Но не столкнутся ли государства, занимающиеся регулированием интернета, с тем, что, соорудив запреты в одном месте, они обнаружат нарушителей в другом? Цифровые сущности довольно быстро адаптируются к контролю: плодят своих собственных двойников, обходят «высокие стены» и обманывают алгоритмы искусственного интеллекта. Киберпреступность и деструктивный контент — это не мелкое хулиганство, а хорошо финансируемые проекты с солидной отдачей, с которыми их владельцы не поспешат расстаться.