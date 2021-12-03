ЕС борется за климат с помощью финансовых инструментов, которые имеют очень опосредованное отношение к защите окружающей среды. Еврокомиссия придумала таксономию по устойчивому финансированию, которая представляет собой представляет систему классификации, устанавливающую список экологически устойчивых видов экономической деятельности. Документ вступил в силу 12 июля 2020 г.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

Тогда же, в 2020 году, Еврокомиссия начала усиленно размышлять о том, следует ли включать ядерную энергию в свою «зелёную» таксономию. Первым шагом конкретных действий в этом направлении стал технический отчет по ядерной энергетике, подготовленный Объединенным исследовательским центром.

В отчете показано, что уровень смертности, вызванный тяжёлыми авариями на объектах ядерной энергетики, сопоставим, а для АЭС третьего поколения ниже, чем для любых других технологий производства электроэнергии; максимальные последствия аварии высоки, но всё же сопоставимы с некоторыми другими технологиями производства электроэнергии.

Вероятность такого события, как авария, для современных атомных электростанций крайне мала. Кроме того, прогнозируемое увеличение риска развития рака при низких дозах облучения имеет низкую относительную достоверность.

Но потенциальное включение ядерной энергетики в таксономию вызвало негодование в рядах правящей коалиции в Германии. Ведь страна желает полностью отказаться от ядерной энергетики.

Christian VisualBeo АЭС Графенрайнфельд в Германии

Согласно закону о ядерной энергии, принятому в 2011 году, последняя атомная электростанция в Германии должна прекратить работу в декабре 2022 года. В 2010 году на германские АЭС приходилось 22,2% от общего объема производства электроэнергии. Эта доля снизилась до 11% в 2020 году. В то же время возобновляемые источники энергии, такие как ветер, фотоэлектрическая солнечная энергия и биогаз, обеспечили около 45% выработки электроэнергии в 2020 году.

Нужно отметить, что развернувшееся в стране в 80-х годах 20 века антиядерное движение вначале привело к тому, что в Германии после 1989-го не было построено новых коммерческих атомных реакторов.

В 1998 году к власти пришли социал-демократы, и Партия зеленых от консервативного правительства договорилась с ними о «ядерном консенсусе» — крупным коммунальным предприятиям, эксплуатирующим атомные станции, были предоставлены определенные квоты на выработку электроэнергии, при условии постепенного закрытия всех АЭС.

В 2010 году новое правительство во главе с Ангелой Меркель продлило срок эксплуатации станций на 8 лет для 7 АЭС и на 14 лет для остальных 10.

Но после аварии на Фукусиме в Японии в марте 2011 года кабинет министров на 3 месяца законсервировал самые старые реакторы Германии и предложил поэтапно прекратить эксплуатацию оставшихся 9 станций к 2022 году.

Параллельно с поэтапным отказом от атомной энергетики был принят закон о возобновляемых источниках энергии. Он предоставлял льготные платежи производителям ветровой и солнечной энергии, что значительно снизило цену на новую технологию и привело к тому, что доля возобновляемых источников энергии в энергопотреблении Германии выросла с 6% в 2000 году до 46% в 2020 году.

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Желание развивать рынок альтернативных источников энергии в Германии настолько велико, что правительство не испугали ни сложный и дорогостоящий процесс безопасного демонтажа и хранения радиоактивных отходов, ни долгий поиск постоянного хранилища отходов, ни судебные тяжбы после антиконституционных решений о компенсации операторам АЭС.

После вступления в должность нового канцлера Германии Олафа Шольца в декабре 2021 года Партия социал-демократов, Партия зеленых и Свободная демократическая партия подписали коалиционный договор, согласно которому поэтапная ликвидация ядерной энергетики будет продолжаться.

Тем не менее в последние месяцы некоторые руководители энергетических и промышленных предприятий, исследователи и климатические активисты, а также немногочисленные группы, выступающие за ядерную энергетику, вновь высказались в поддержку использования ядерной энергии в качестве стабильной формы с низким уровнем выбросов CO 2 , которая могла бы помочь Германии добиться климатических целей. Также раздавались призывы продлить срок службы существующих реакторов до конца второго десятилетия, так как мощностей возобновляемых источников еще недостаточно.

Появление технического отчета Еврокомиссии, в котором фактически опровергаются страшные мифы о ядерной энергетики, вызвало непонимание среди германских политиков.

Роберт Хабек. «Предложение Европейской комиссии размывает четкое понятие устойчивого развития», — прокомментировал отчет вице-канцлер, член Партии зеленых

Sandro Halank Роберт Хабек

Но почему при полном единогласии трёх основных партий относительно будущего АЭС в Германии Олаф Шольц не выступает активно против позиции Еврокомиссии? Вероятно, причина этого кроется в нежелании Германии навредить французским ядерным интересам и необходимости поддерживать хорошие отношения с Францией.

Фундаментальные разногласия между Францией и Германией по ядерной проблеме заключаются в следующем. Франция возглавляет коалицию «проядерных» стран, а Германия выступила против атомной энергетики, сформировав противоположный лагерь во время климатической конференции COP26 в Глазго. Кроме того, между странами существуют разногласия по поводу фискальной политики и системы обороны ЕС.

Пока в Германии думают, что ответить на инициативу Еврокомиссии внести атомную энергетику в таксономию на правах переходного вида, ЕС создаёт сеть АЭС нового поколения, на которые он должен будет потратить 500 миллиардов евро.