Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в Российской Федерации — объект особого внимания и со стороны государства. В соответствии с майскими указами президента Российской Федерации и Указом президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», для них разрабатывается Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий до 2030 года, которая должна была быть принята в конце 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

14 октября 2021 года директор департамента ООПТ Ирина Маканова, отчитываясь перед министром о ходе мероприятий по созданию Стратегии, заявила, что в её разработке приняли участие 11 органов федеральной власти, 77 регионов, 2 института Российской академии наук, также ряд обсуждений прошло на площадке Общественной палаты РФ.

В стратегии предусмотрена интеграция ООПТ в систему государственного экологического мониторинга, оценка рисков, оформление охранных обязательств и паспортов памятников природы, проведение землеустроительных работ, разработка и актуализация уставов федеральных государственных бюджетных учреждений, внесение в единый государственный реестр сведений о границах ООПТ их функциональных и охранных зон, ведение госучета, госкадастра, госмониторинга объектов животного мира, создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для ООПТ.

Council.gov.ru Директор департамента ООПТ Ирина Маканова

7 декабря 2021 года Минприроды представило проект новой Стратегии. Общественное обсуждение проекта должно было закончиться 21 декабря 2021 года, но до сих пор он не передан на подпись председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Возможно, основной причиной стал тот факт, что проект почти полностью копирует Концепцию развития ООПТ до 2020 года.

Реализация Концепции катастрофически опаздывала по срокам. Запланированное на 2012 год образование Ингерманландского заповедника было осуществлено только в 2017 году, а заповедника Шайтан-Тау — в 2014 году. То же самое относится к 6 национальным паркам, запланированным к созданию в 2011 году: Берингия (фактически создан в 2013 году), Земля леопарда (фактически создан в 2013 году), Ладожские шхеры (фактически создан в 2017 году), Онежское Поморье (фактически создан в 2013 году), Чикой (фактически создан в 2014 году), Шантарские острова (фактически создан в 2013 году).

Согласно Концепции, в период с 2013 по 2019 год планировалось создавать по одному заповеднику в год, два заповедника предполагалось образовать в 2020 г.

В итоге картина по выполнению заявленного плана сложилась следующая. На территории РФ были созданы или до сих пор не созданы следующие национальные парки:

Сенгилеевские горы (плановый срок — 2013 год, фактический срок — 2017 год), Атарская Лука (плановый срок — 2014 год, фактически не создан), Придесянский (плановый срок — 2014 год, фактически не создан), Хибины (плановый срок — 2015 год, фактический срок — 2018 год), Самурский (плановый срок — 2020 год, фактический срок — 2019 год), Зигальга (плановый срок — 2014 год, фактический срок — 2019 год), Курганский (плановый срок — 2015 год, фактически не создан), Ленские столбы (плановый срок — 2015 год, фактический срок — 2018 год), Кодар (плановый срок — 2016 год, фактический срок — 2018 год.), Токинско-Становой (плановый срок — 2016 год, фактический срок — 2019 год), Койгородский (плановый срок — 2016 год, фактический срок — 2019 год), Горная Колывань (плановый срок — 2020 год, фактически не создан) и Тогул (плановый срок 2020 год, фактический срок 2020 год).

Лада Евдокимова Национальный парк «Хибины»

Нынешняя Стратегия унаследовала не только большую часть текста своей предшественницы, Концепции, но и содержит ряд ощутимых недостатков:

отсутствие в ней мероприятий по ликвидации многочисленных объектов накопленного вреда на ООПТ, что является основным направлением работы Минприроды;

отсутствие мероприятий по проведению контроля и надзора в заповедниках и национальных парках;

отсутствие планов по дополнительному противопожарному обустройству лесов в ООПТ;

отсутствие мероприятий по охране объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу.

Примечательно, что одним из пунктов Стратегии декларируется «установление законодательного запрета изъятия земельных участков из состава государственных природных заповедников и национальных парков». Возможно, авторы Стратегии — чиновники из Минприроды — не знают, но этот запрет уже установлен федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

До 2030 года осталось всего 8 лет — достаточный срок для того, чтобы перечеркнуть все те усилия, которые были направлены в годы СССР и в течение 30 лет существования Российской Федерации по сохранению и развитию заповедников и созданию новых. Стратегия для охраны особых природных территорий жизненно необходима, но целью ее должно стать не эффективное управление заповедниками, а сохранение и приумножение природного и культурного наследия в интересах людей.