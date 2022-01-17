«Зелёный» энергетический переход, объявленный Евросоюзом во имя борьбы с глобальным изменением климата, требует огромного количества дешёвых ресурсов для развёртывания сети возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Поэтому экологически озабоченные политики не только ЕС, но и США, снова обратили свои взоры на Африку, где уже вовсю хозяйничает Китай.

Иван Шилов ИА REGNUM Торги за Африку

Эти страны делают большую ставку на Африку, надеясь удовлетворить растущий спрос на ВИЭ и одновременно суля континенту фантастический экономический рост.

У африканских стран можно покупать зеленую электроэнергию: по текущим оценкам, генерация солнечной энергии составляет 10 ТВт, гидроэнергии — 350 ГВт; энергии ветряков — 110 ГВт. Мозамбик считается одной из самых зеленых стран в мире — он получает 81% своей электроэнергии за счет гидроэнергетики. Однако большая часть энергетических ресурсов Африки остается в значительной степени неиспользованной. Туда и направили свои стопы иностранные инвесторы. С помощью международных консалтинговых и инвестиционных агентств они подсчитали, что Эфиопия имеет потенциал для выработки солнечной и гидроэлектроэнергии в более чем 60 000 МВт, а в странах Южной Африки потенциал ветровой энергии оценивается в 67 000 ГВт.

Приняв правила игры потенциальных инвесторов и решив, что ВИЭ — источник их обогащения, некоторые африканские страны поставили перед собой цели в области развития зелёной энергетики. К 2030 году Гана стремится увеличить долю своего национального «зелёного» энергетического баланса с 42,5 МВт до 1363 МВт, Ангола готова к 2025 году использовать ВИЭ на 70%, а Сенегал делает всё возможное, чтобы увеличить долю ВИЭ в энергетическом балансе страны до 30% к 2030 году.

Myriams-Fotos Ветряки

Парижское соглашение по климату вынудило правительства многих африканских стран более серьезно отнестись к климатической повестке, что привело к включению в национальные законодательные органы положений, касающихся ВИЭ, вплоть до реформ, направленных на стимулирование прямых иностранных инвестиций и участие частного бизнесе в этом процессе.

Как ни парадоксально, но при всей привлекательности африканского континента для «зелёных» инвесторов страны Африки испытывают энергетический кризис: в настоящее время более 600 миллионов человек не имеют доступа к электричеству, а более 900 миллионов человек не имеют доступа к экологически чистым видам топлива для приготовления пищи.

Спрос на энергию ежегодно растёт по всему континенту в связи с увеличением численности населения — ожидается, что к 2050 году более 90% прироста населения мира будет приходиться на развивающиеся страны. Электрификация собственных территорий стала приоритетом для многих африканских правительств, что требует значительных инвестиций, и здесь весь расчёт — на иностранных инвесторов.

Не стоит забывать, что Африка представляет собой вторую по величине горнодобывающую промышленность в мире, при этом многие страны континента зависят от разведки и добычи полезных ископаемых. Уже сейчас «зелёный» энергетический переход ориентирует эту отрасль в сторону добычи элементов, необходимых для производства электромобилей, аккумуляторных батарей и других технологий экологически чистой энергии. Хотя почти 50% стоимости экспорта стран Южной Африки приходится на разработку и торговлю ископаемым топливом, но основной акцент переносится на добычу никеля, меди и кобальта — эти минералы служат важными компонентами в технологиях возобновляемой энергии, и ожидается, что спрос на них будет расти в геометрической прогрессии в ближайшие десятилетия.

Вероятно, такие богатые источниками меди и никеля страны, как Демократическая Республика Конго, Зимбабве и Замбия, подвергнутся особенной любви со стороны иностранных инвесторов.

Для понимания того, что сулит этим инвесторам вход на континент, достаточно изучить последние данные по размерам месторождений полезных ископаемых, столь необходимых для производства ВИЭ.

Зимбабве может похвастаться вторым в мире по величине месторождением платины (2,8 миллиарда тонн) и богатыми месторождениями хромовых руд (10 миллиардов тонн), а также крупнейшим в Африке месторождением лития. Горнодобывающий сектор страны оценивается в 12 миллиардов долларов в год. В связи с растущим спросом на аккумуляторные батареи Зимбабве готово стать одним из крупнейших в мире экспортеров лития, и в настоящее время разрабатывает четыре крупных промышленных проекта.

Dnn87 Литий

Еще одним претендентом на инвестиционный бум становится Замбия, обладающая примерно 6% доказанных мировых запасов меди, а также одними из самых богатых месторождений в мире, что делает страну седьмым по величине производителем меди в мире. Кроме того, Замбия обладает перспективами добычи урана, золота, угля и алмазов.

Ресурсы Демократической Республики Конго оцениваются в десятки триллионов долларов — это неиспользованные запасы золота, кобальта, алмазов и высококачественной меди. В 2019 году эта южноафриканская страна произвела в общей сложности 100 000 метрических тонн кобальта, что составляет 70% мирового производства. Страна может похвастаться одними из самых высококачественных медных месторождений в мире.

Согласно отчету E&Y под названием «Программа привлекательности в Африке», молодое, активное население Африки и значительный экономический потенциал делают её лакомым куском для иностранных инвесторов. Однако добыча ископаемых и строительство энергоустановок не означает улучшения жизни африканского населения. Скорее, наоборот, означает еще большую эксплуатацию дешевой рабочей силы и обогащение лиц, принимающих решения о том, как распорядиться природными ресурсами своих государств.