Жизнь в электронной форме проста и удобна. Человечество оценило преимущество нажатия на «иконку», которое запускает цепочку мгновенных вычислений, обслуживающих его потребности. Удовлетворившись, люди не задумываются над тем, что происходит по ту сторону смартфона или компьютера. По ту сторону идут объективные процессы, описанные еще Карлом Марксом в середине XIX века, — концентрация и централизация капитала. В нашем случае — проводников цифровых услуг. В роли таковых на первый план выступают крупные IT-компании, крепко спаянные с финансовыми корпорациями. И речь идет не только о машинных кодах, архитектуре нейросетей, программном обеспечении, но и о материальном носителе цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) — вычислительной машине во всех её формах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM По ту сторону экрана

Данные и вычислительные ресурсы, необходимые для исследований в области ИИ, принадлежат горстке компаний, которые разрабатывают соответствующие технологии обработки данных и создают платформы социальных сетей, на которых они развернуты. Обладая огромными запасами персональных данных, они используют сложные процедуры таргетинга для выявления аудитории разной классификации и для продвижения соответствующего, зачастую деструктивного, контента. IT-гиганты осуществляют почти монопольный контроль над рынком социальных сетей и других цифровых услуг. Такая концентрация власти даёт горстке компаний широкое влияние на принятие политических решений, создает фундаментальную зависимость от них не только бизнеса, но и компьютерной науки.

В последние годы происходит слияние крупных технологических компаний и академического сообщества ИИ.

В частности, профессор-исследователь из Нью-Йоркского университета Мередит Уиттакерутверждает, что успехи в области ИИ за последнее десятилетие стали результатом не каких-либо независимых научных открытий, а концентрации данных и вычислительных ресурсов в руках нескольких крупных корпораций. Отрасль спонсирует не только математиков и докторов компьютерных наук, но и философов, психологов, историков, запускает научные программы, открывает офисы технологических компаний в кампусах.

Уиттакер утверждает, что таким образом академическая свобода ставится в тупик.

Google

Доводы Уитаккера подтверждаются словами национального технического директора Microsoft India Рохини Шриватса:

«Прежде всего, нам необходимо убедиться, что у нас есть надежная партнерская модель, ориентированная на местные инновации в области данных и ИИ. Этого не может добиться ни одна компания или организация. Нам нужно, чтобы академические круги, промышленность и правительство работали вместе для создания сильной экосистемы данных и ИИ в стране».

В той же Индии местное подразделение Google Research India создало команды, которые сосредоточены на развитии фундаментальной информатики и исследований в области ИИ путем создания сильной команды и партнерства с исследовательским сообществом по всей стране.

В США группа независимых ученых в области политологии обратись в компанию Meta (Facebook) с просьбой предоставить доступ к данным, которые позволяют учёным проводить исследования в социальной сети. Meta делала всё возможное, чтобы воспрепятствовать выполнению этой просьбы — от драконовских контрактов с учёными до уничтожения части данных.

Некоторые исследователи сравнивают такое поведение социальной сети с действиями представителей табачной промышленности, которые пытались формировать академические исследования и манипулировать ими.

«Facebook пытается систематически блокировать исследования на своей платформе, а это противоречит принципам академических кругов и общественным интересам. Это ближе всего к тому, что делала Big Tobacco — создание собственных исследовательских институтов и проведение исследований, которые на самом деле не являются исследованиями, — сообщает один из исследователей проекта, финансируемого Meta, — происходит последовательная война с независимым научным сообществом».

Facebook

Самые крупные научные кластеры, занимающиеся ИИ, в США находятся рядом с офисами IT-гигантов и финансируются ими напрямую.

В районе залива Сан-Франциско расположены ведущие академические исследовательские центры — Стэнфорд и Калифорнийский университет в Беркли; там же можно обнаружить множество стартапов и крупных компаний, которые вкладывают значительные средства в исследования и технологии ИИ — Alphabet Inc., Salesforce.com Inc. и Facebook Inc. На район залива приходится примерно четверть всей деятельности в области ИИ в США, включая глобальные центры для талантливых специалистов в области ИИ.

В России также наблюдается тесное слияние высокотехнологичного бизнеса и науки через финансирование инновационных и научных проектов Сбером, «Яндексом», МТС, VK, ВТБ. Тот же состав участников наблюдается при перечислении главных инвесторов в отечественные IT-стартапы.

(сс)WikiFido Штаб-квартира Яндекса в Москве

Можно ли говорить об окончании эпохи свободной науки и просвещения, когда наука шла вперёд к новым, важным для человечества, революционным открытиям гордой поступью через пробы и ошибки? Пришло ли время провозгласить начало эпохи «предопределенного будущего» в науке?

Не стоит этого делать, пока живут и трудятся независимые учёные — ради людей, а не ради славы и денег.