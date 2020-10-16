Андрей Сверчков
Последние публикации
О том, как лазерный термояд родился холодным
«Невозможно прямое попадание эксперимента в узко определенную теоретическую мишень». — Имре Лакатос В 2021 году исполняется 60 лет со дня рождения идеи лазерного термоядерного синтеза. Родилась она в голове будущего нобелевского лауреата Николая Геннадьевича Басова и была впервые публично им...
16 октября 2020
Есть ли у России шанс выбраться из ловушки Парижского соглашения? Часть 1
3 сентября «Деловая Россия» (ДР) при поддержке администрации президента РФ провела телеконференцию «Пограничное углеродное регулирование — вызов для российской экономики или новый виток торговых войн?». В ней участвовали более 100 представителей профильных министерств и ведомств, а также крупнейших...
24 сентября 2020
РЭД: «На карте России более 300 точек экологической опасности»
ИА REGNUM: Со времени создания «Российского экологического движения» (РЭД) прошло менее полугода. Как бы Вы оценили старт движения? Главное, что мы почувствовали с самого начала, — это широкий отклик на нашу инициативу. В Движение уже вошли на момент регистрации 46 регионов (от Калининграда до...
28 февраля 2020
НАСА и РАН: 22 года исследований и травли холодного ядерного синтеза
За неделю до Нового 2020 года главный научный сотрудник по искусственному интеллекту, колонизации Марса и космическим полетам Исследовательского центра НАСА Лэнгли (LaRC или NASA Langley) Деннис Бушнел дал развернутое интервью американскому научно-просветительскому порталу Medium о состоянии и...
15 января 2020
Как холодный ядерный синтез победил горячий, и почему мы этого не заметили
Данная статья написана как предисловие к докладу заведующего Кафедрой математики и теоретической радиофизики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член-корреспондента РАЕН, доктора физико-математических наук, профессора Владимира Ивановича Высоцкого «23 марта — юбилей LENR и...
17 мая 2019
Новый этап исследований холодного ядерного синтеза
В пресс-центре ИА REGNUM 23 марта 2019 года прошла конференция «Холодному синтезу — 30 лет: итоги и перспективы», организованная Координационным советом по проблеме «Холодная трансмутация ядер» Российской академии естественных наук (РАЕН). Главная задача однодневной конференции — рассказать об...
26 марта 2019
Как Росатом тихо отдаёт иностранцам многомиллиардный рынок
Известный французский физик-ядерщик Жан-Поль Бибериан недавно в своём блоге рассказал об однодневной международной конференции, в которой он принял участие. Приводим полностью перевод написанного Ж.-П. Биберианом в тот же день поста: «Пятница, 18 мая 2018 г. Международная конференция по...
4 июля 2018
Столетие новых прорывных технологий открыто
Продолжение беседы заместителя главного редактора по науке ИА REGNUM Андрея Сверчкова с автором ряда крупнейших научных открытий рубежа веков физиком-ядерщиком Аллой Корниловой (физфак МГУ им. М.В. Ломоносова) о четвертьвековом научном поиске и экспериментальном получении управляемой реакции...
11 июня 2018
Столетие новых прорывных технологий открыто
Продолжение беседы заместителя главного редактора по науке ИА REGNUM Андрея Сверчкова с автором ряда крупнейших научных открытий рубежа веков физиком-ядерщиком Аллой Корниловой (физфак МГУ им. М.В.Ломоносова) о четвертьвековом научном поиске и экспериментальном получении управляемой реакции...
7 июня 2018
Столетие новых прорывных технологий открыто
Беседа заместителя главного редактора по науке ИА REGNUM Андрея Сверчкова с автором ряда крупнейших научных открытий рубежа веков физиком-ядерщиком Аллой Корниловой (физфак МГУ им. М.В.Ломоносова) о четвертьвековом научном поиске и экспериментальном получении управляемой реакции ядерного синтеза. *...
6 июня 2018
Столетие новых прорывных технологий открыто
Беседа заместителя главного редактора по науке ИА REGNUM Андрея Сверчкова с автором ряда крупнейших научных открытий рубежа веков физиком-ядерщиком Аллой Корниловой (физфак МГУ им. М.В.Ломоносова) о четвертьвековом научном поиске и экспериментальном получении управляемой реакции ядерного синтеза. *...
5 июня 2018
Столетие новых прорывных технологий открыто
Беседа заместителя главного редактора по науке ИА REGNUM Андрея Сверчкова с автором ряда крупнейших научных открытий рубежа веков физиком-ядерщиком Аллой Корниловой (физфак МГУ им. М.В.Ломоносова) о четвертьвековом научном поиске и экспериментальном получении управляемой реакции ядерного синтеза. *...
4 июня 2018
«Вы не хотите слышать — от чего умрут наши дети?»
Очередные общественные слушания по проекту мусоросжигательных заводов швейцарско-японской фирмы Hitachi Zosen Inova AG, строительство которых группа высокопоставленных лоббистов, цинично игнорируя мнение экспертов, учёных и общественности, упорно продвигает в рамках федерального проекта «Чистая...
29 апреля 2018
Жители Московской области готовы разобраться в причинах мусорного кризиса
ОБРАЩЕНИЕ Объединенной рабочей группы по Московской области Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов ( REGNUM -РАЕН ) Мы приветствуем и поддерживаем инициативу Общественного комитета Волоколамского района Московской области по изучению...
29 апреля 2018
Необходимо срочное объективное расследование ситуации в Волоколамске
Заявление Общественного комитета Волоколамского района С 21 февраля 2018 года в городе Волоколамске Московской области начались неоднозначные события, связанные с деятельностью полигона ТБО «Ядрово», которые получили широкий общественный резонанс. В настоящее время мы с сожалением констатируем, что...
28 апреля 2018
Анри Рухадзе — апостол научной революции
«В Российской академии наук сегодня, похоже, в цене только те новые идеи, которые не отрицают старые. Так, моим знакомым (да и мне самому) не раз при отстаивании новых и уже почти победивших идей приходилось слышать один «весомый» контраргумент: обсуждаемая идея ставит крест на работах целого...
10 марта 2018
Рекордные урожаи зерна ценой технологической отсталости
В Ростове-на-Дону сегодня завершил свою работу Второй Агротехнологический форум Юга России, который в этом году прошел под лозунгом «Растениеводство — кризис, рентабельность, возможности». В «победном» 2017 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту зерна. При этом хозяйства только...
2 марта 2018
Рениевый тупик: Курильские острова России и претензии Японии
26 февраля 2018 года в пресс-центре ИА REGNUM пройдет брифинг, в котором примут участие известные российские специалисты в области добычи и переработки полезных ископаемых: Полеванов Владимир Павлович, главный геолог ФГКУ «Росгеоэкспертиза» (государственной структуры, наделённой с 2013 года...
25 февраля 2018
Свалка за 20 000 000 000 000 рублей: великий рекорд Московской области
Вчера, 17 февраля 2018 года, в наукограде Черноголовка Московской области состоялся митинг протеста против строительства мусорного полигона площадью 1250 га, который планируется разместить рядом с поселением Филипповское Киржачского района Владимирской области. В митинге приняли участие жители...
18 февраля 2018
Научное завещание великого ученого
На 82-м году ушел из жизни доктор биологических наук Анатолий Семёнович Керженцев — один из основателей нового научного направления «Функциональная экология», главный научный сотрудник, профессор Института Фундаментальных Проблем Биологии РАН, лауреат Премии Правительства РФ и международных наград...
10 февраля 2018