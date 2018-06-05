Беседа заместителя главного редактора по науке ИА REGNUM Андрея Сверчкова с автором ряда крупнейших научных открытий рубежа веков физиком-ядерщиком Аллой Корниловой (физфак МГУ им. М.В.Ломоносова) о четвертьвековом научном поиске и экспериментальном получении управляемой реакции ядерного синтеза.

Основные участники научной революции в физике начала XX века на 5-м Сольвеевском конгрессе в Брюсселе (1927), среди которых 17 лауреатов Нобелевской премии. Стоят Эрвин Шрёдингер (шестой справа) и Вернер Гейзенберг (третий справа)

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А.А. Корнилова: Фактически наступает тот порог, который называется столетие — столетие ядерной физики, которая рождалась в начале XX века. Это были огромные экспериментальные материалы, которые накопились у исследователей. И тогда нужно было эти материалы каким-то образом объяснить, довести до сведения молодого поколения, которое получало знание о том, что такое атом, из чего он состоит, какие частицы входят в состав этого атома, что такое электроны, что такое ядро.

Масса совершенно блестящих экспериментаторов, работавших 100 лет тому назад и накопивших знания не только о частицах, об их массах, зарядах, но и знание о том, что многие эффекты не вписывались в представления о том, что такое частицы.

Основные участники научной революции в физике начала XX века на 5-м Сольвеевском конгрессе в Брюсселе (1927), среди которых 17 лауреатов Нобелевской премии. Стоят Эрвин Шрёдингер (шестой справа) и Вернер Гейзенберг (третий справа)

А.А. Корнилова: Иногда частица вела себя как обычная волна, указывающая возможность получения, скажем, дифракции частиц, их прохождения через какие-то препятствия. Трудно было объяснить, что это. Поэтому создавалось новое представление о частице, имеющей двойные свойства — свойства материальной частицы и волны. Вот тогда же появляется знаменитое уравнение Эрвина Шрёдингера, опубликованное в конце 1920-х годов. Решать это уравнение взялись очень многие теоретики того времени.

Наиболее успешно продвинулся в этом Вернер Гейзенберг, получивший Нобелевскую премию по физике в 1932 году, а Шрёдингеру Нобелевскую премию присудили на следующий год вместе с Полем Дираком.

Слева направо: мать Гейзенберга, жена Шрёдингера, мать Дирака, нобелевские лауреаты Поль Дирак, Вернер Гейзенберг и Эрвин Шрёдингер на перроне вокзала в Стокгольме (1933)

А.А. Корнилова: Гейзенберг удачно ввёл известные физические законы, такие как закон Кулона, принцип Ван-дер Ваальса, в те модели, которые позволили ему решить уравнение Шрёдингера, получив конечный результат.

Но параллельно разрабатывалась другая модель — группой математиков, которых возглавлял Говард Робертсон, у которого описываемая частица микромира находилась не в неподвижной стационарной потенциальной яме, как у Гейзенберга, а в изменяющейся.

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СПРАВКА ИА REGNUM

Говард Перси Робертсон (1903−1961) — американский математик и физик. Наиболее известен работами по космологи и принципу неопределенности Гейзенберга. Профессор математической физики Калифорнийского технологического института и Принстонского университета.

Говард Перси Робертсон (1903–1961)

Робертсон внес важный вклад в математику квантовой механики, общей теории относительности и дифференциальной геометрии. Разработал концепцию расширяющейся Вселенной и предсказал красное смещение, подтвержденное в 1929 году Эдвином Хабблом.

Во время Второй мировой войны работал в Национальном научно-исследовательком комитете обороны (NDRC) и Управлении научных исследований и разработок (OSRD), техническим консультантом военного секретаря (The Secretary of War). С 1940 года — главным научным сотрудником по связям с Лондоном (анализ состояния научно-технологических разработок фашистской Германии, прежде всего, ядерного проекта) и начальником консультативной секции научной разведки. С 1943 по 1946 гг. постоянно находился в Великобритании. Участвовал в допросах немецких учёных, в частности, по проекту ракет V-2.

После войны Робертсон был директором группы по оценке вооружений в аппарате министра обороны, председателем «Группы Робертсона» по НЛО, научным советником верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. С 1956 по 1961 годы — председатель Совета по науке и обороне, с 1957 по 1961 годы — член Научного консультативного комитета президента США (PSAC).

В воспоминаниях о Робертсоне все отмечают его лидерские качества и роль интегратора при постановке задач крупных научных исследованиях. Неформальные обсуждения научных проблем часто проходили в доме Робертсона, который в Принстоне выполнял роль неформального научного клуба. В гостях у него часто бывали выдающиеся европейские учёные-иммигранты, многие из которых работали в Институте перспективных исследований в Принстоне.

70-летие Альберта Эйнштейна в Институте перспективных исследований в Принстоне. Слева направо: Говард Робертсон, Юджин Вигнер, Герман Вейль, Курт Гёдель, Исидор Раби, Альберт Эйнштейн, Рудольф Ладенбург, Роберт Оппенгеймер и Джералд Клеменс

Многих удивлял факт, как Говард Робертсон при огромной загруженности на государственной службе сумел получить выдающиеся научные результаты в математике и математической физике.

Скоропостижно скончался в возрасте 58 лет от сердечного приступа в автомобильной аварии.

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А.А. Корнилова: Поведение такой ямы было динамическое, решения уравнений квантовой механики в такой динамической системе были очень сложны. Поскольку Робертсон был блестящим математиком, он довольно много успел предвидеть решений и результатов реальных опытов. К сожалению, ему не так повезло, как Гейзенбергу.

Продолжение следует…