В пресс-центре ИА REGNUM 23 марта 2019 года прошла конференция «Холодному синтезу — 30 лет: итоги и перспективы», организованная Координационным советом по проблеме «Холодная трансмутация ядер» Российской академии естественных наук (РАЕН).

Заставка конференции Координационного совета по проблеме «Холодная трансмутация ядер» РАЕН «Холодному синтезу — 30 лет: итоги и перспективы». 23 марта 2019 года. Москва

Главная задача однодневной конференции — рассказать об истории исследований холодного ядерного синтеза в СССР и Российской Федерации, о наиболее перспективных отечественных разработках в этой области и обосновать тезис о начале нового этапа исследований холодного синтеза — этапа его промышленного внедрения.

Участники конференции РАЕН «Холодному синтезу — 30 лет: итоги и перспективы» 23 марта 2019 года в Москве. Слева направо: А.С. Сверчков, Л.В. Иваницкая, А.В. Николаев, А.А. Корнилова, А.И. Климов, И.Б. Савватимова, А.Г. Пархомов, А.А. Просвирнов, В.И. Грачёв, С.Н Гайдамака, С.А. Цветков

Так получилось, что эта конференция стала первым мероприятием Координационного совета, организованного более года назад. Такая длительная задержка была связана с тем, что в начале марта 2018 года ушли из жизни два его организатора и сопредседателя — создатель советского пучкового оружия физик-теоретик Анри Амвросиевич Рухадзе (09.07.1930 — 07.03.2018) и физик-ядерщик, бессменный организатор 24 российских и международных конференций по холодному синтезу и шаровой молнии Юрий Николаевич Бажутов (21.04.1947 — 09.03.2018).

Организаторы Координационного совета РАЕН по проблеме «Холодная трансмутация ядер» Анри Амвросиевич Рухадзе и Юрий Николаевич Бажутов

Решением президиума РАЕН новым председателем совета был избран главный научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, доктор физико-математических наук Алексей Всеволодович Николаев, а его сопредседателями стали сотрудник физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, академик РАЕН Алла Александровна Корнилова и профессор Национального исследовательского университета «МЭИ», академик РАЕН, доктор физико-математических наук Анатолий Иванович Климов. Заместителями председателя совета были избраны сотрудник Института физических исследований и технологий Российского университета дружбы народов (РУДН), руководитель Всероссийского семинара «Холодный ядерный синтез и шаровая молния» с 1993 года, член-корреспондент РАЕН Николай Владимирович Самсоненко и член-корреспондент РАЕН Александр Георгиевич Пархомов.

Работы руководителей совета давно известны в международном сообществе исследователей холодного синтеза. Так, Алла Корнилова ещё в 1992 году в безупречном эксперименте доказала возможность реализации реакций ядерного синтеза в микробиологических культурах (биологической трансмутации), а её технология ускоренной деактивации жидких радиоактивных отходов с помощью устойчивой к радиации микробной ассоциации, разработанная в конце 1990-х годов, прошла успешную государственную экспертизу в Южной Корее, результаты которой были опубликованы 28 февраля 2019 года (см. Kyu-Jin Yum, Jong Man Lee, Gun Woong Bahng and Shanghi Rhee. An Experiment in Reducing the Radioactivity of Radionuclide (137Cs) with Multi-component Microorganisms of 10 Strains). Южнокорейская экспертиза — этапное событие для всего научного направления исследований холодного ядерного синтеза с точки зрения его официального признания, которое уже произошло как минимум в США, Канаде, Японии, Южной Корее, Индии и Китае. Надеемся, что наконец это произойдёт и в России. Сегодня существуют все условия для того, чтобы технология ускоренной микробиологической деактивации жидких радиоактивных отходов и загрязнённых земель вошла в мировую практику раньше, чем начнут широко применяться энергетические реакторы холодного синтеза.

Главный редактор журнала РАЕН «Радиоэлектроника, наносистемы, информационные технологии» (РЭНСИТ) Владимир Грачёв демонстрирует тематический номер журнала (№1, 2017), посвященный холодному ядерному синтезу

Вихревой плазменный энергетический реактор Анатолия Климова по своим параметрам входит в группу мировых лидеров среди многочисленных энергетических установок, в которых используется энергия холодного ядерного синтеза. Работа Александра Пархомова по «расшифровке» реактора e-cat Андреа России стала широко известна в мире благодаря полной её открытости. Сегодня реактор Пархомова по всем показателям «наступает на пятки» своему секретному итальянскому прототипу.

* * *

Через несколько часов после открытия российской конференции начал свою работу двухдневный мемориальный коллоквиум в Массачусетском технологическом институте (2019 LANR/CF Colloquium at MIT), посвящённый 30-летию сенсационной пресс-конференции в Университете штата Юта электрохимиков Мартина Флейшмана и Стенли Понса, на которой они сообщили о том, что им удалось получить реакцию ядерного синтеза при электролизе воды.

Участники российской конференции направили в адрес американского коллоквиума приветствие:

«Дорогие коллеги, примите наши самые тёплые пожелания в адрес Международного коллоквиума, посвященного 30-летию холодного синтеза.

Нам было по 30−40 лет, когда мы все объединились вокруг идеи холодного ядерного синтеза. Многие годы мы проводили исследования, обменивались полученными знаниями, строили модели и теории, и все за это время немного повзрослели. Сегодня мы как лидеры этой науки хотим, чтобы жажда познания не покинула нас, и чтобы мы успели передать наш огромный опыт молодому поколению.

Российское сообщество исследователей холодного синтеза желает всем своим друзьям и единомышленникам из разных стран увидеть плоды воплощения наших идей и результатов, и успеть порадоваться этому в ближайшие годы.

Успешной работы Международному коллоквиуму и до скорой встречи на 23-й международной конференции в Италии.

Алексей Николаев

Алла Корнилова

Владимир Высоцкий

Ирина Савватимова

Сергей Цветков

Александр Пархомов

Анатолий Климов

Владимир Балакирев

Валерий Крымский

Николай Самсоненко

Владимир Грачёв

Альбина Герасимова

Наталия Фамина

23 марта 2019 года, Москва».

На коллоквиуме в MIT также не обошлось без приятных неожиданностей. Накануне стало известно, что в американском классификаторе патентов и товарных знаков (CPC — Cooperative Patent Classification) в разделе G21 «Реакторы ядерного синтеза» появился новый класс реакторов 3/00 «Низкотемпературные реакторы ядерного синтеза, включая так называемые реакторы холодного синтеза».

Новый раздел в классификации патентов США для низкотемпературных ректоров ядерного синтеза (выделен красным)

23 марта 1989 года — день пресс-конференции Мартина Флейшмана и Стенли Понса — принято сегодня считать датой рождения направления исследований холодного ядерного синтеза. Однако мы знаем, что Флейшман и Понс не были первооткрывателями феномена холодного синтеза, и даже сам термин cold fusion был придуман журналистами намного раньше, в 1956 году, в связи с исследованиями нобелевского лауреата Луиса Альвареса по мюонному катализу — одному из «научно признанных» вариантов получения холодного ядерного синтеза.

Пионерные экспериментальные и теоретические работы по холодному ядерному синтезу в рамках формирующейся ядерной физики и квантовой механики были выполнены в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Некоторые результаты этих на многие годы забытых исследований были воспроизведены на современном экспериментальном уровне только на рубеже XX и XXI веков.

После окончания Второй мировой войны о возможности реализации холодного ядерного синтеза писали и классики советской ядерной физики — Игорь Курчатов, Яков Зельдович, Андрей Сахаров, Евгений Забабахин.

* * *

Почему же именно скромная по своим результатам, плохо воспроизводимая, откровенно «сырая» работа Мартина Флейшмана и Стенли Понса вызвала небывалый интерес во всём мире к теме холодного ядерного синтеза? Почему именно она послужила толчком для тысяч высокопрофессиональных и откровенно дилетантских исследований? Ответ на этот вопрос станет понятен после знакомства с докладами одного из ведущих теоретиков холодного синтеза профессора Киевского университета им. Т. Г. Шевченко, академика РАЕН Владимира Ивановича Высоцкого; сотрудника НПО «Луч», член-корреспондента РАЕН Ирины Борисовны Савватимовой и член-корреспондента РАЕН Сергея Алексеевича Цветкова. Работы по холодному синтезу И. Б. Савватимовой и С. А. Цветкова начались, как и у многих других советских исследователей, буквально через несколько дней после пресс-конференции Флейшмана и Понса, а В. И. Высоцкий опубликовал свою первую статью по холодному синтезу ещё в 1981 году.

Уже в мае 1989 года в СССР были поданы первые заявки на авторские свидетельства по холодному синтезу. Работы, выполненные на высочайшем методическом уровне ведущими специалистами институтов и ядерных центров Средмаша и АН СССР, позволили не только успешно воспроизвести результаты Флейшмана и Понса, но и получить реакции ядерного синтеза другими способами (с помощью ударных волн, насыщения из газовой фазы, кавитации, электролиза в расплавах солей и пр.). В конце 1990 года Межведомственный совет по химии и химической технологии Государственного комитета по науке и технике СССР провёл закрытый конкурс по проблеме «Холодный синтез, стимулированный преимущественно электрохимическим путём». По результатам этого конкурса под руководством директора Института электрохимии Уральского филиала АН СССР, академика Алексея Николаевича Барабошкина был разработан проект Всесоюзной научно-исследовательской программы «Холодный ядерный синтез».

Академик Алексей Николаевич Барабошкин (1925–1995), автор нереализованной Всесоюзной научно-исследовательской программы «Холодный ядерный синтез» 1990 года

Программа не была профинансирована из-за развала СССР. Несмотря на это, участники программы к середине 1990-х годов практически решили все задачи, сформулированные в проекте программы, главными из которых были выяснение условий воспроизводимости реакций холодного синтеза и определение наиболее перспективных направлений его применения. После смерти академика А.Н. Барабошкина с 1998 года начался позорный для Российской академии наук «лженаучный» период существования холодного синтеза, продолжающийся в России и поныне. Как удалось практически напрочь забыть советские достижения в исследовании холодного синтеза — одна из многочисленных «загадок» постсоветской России.

В любом случае сегодня мы благодарны Мартину Флейшману и Стенли Понсу за их гражданское мужество, за их пресс-конференцию, нарушившую каноны научных коммуникаций, но выполнившую роль спускового крючка для исследования многочисленных «аномальных» проявлений холодного синтеза, накопившихся к тому времени в ядерной физике, материаловедении, физике плазмы, катализа, биофизике, геологии и других научных дисциплинах.

* * *

Все доклады участников конференции «Холодному синтезу — 30 лет» будут опубликованы на сайте ИА REGNUM и на сайте Российской академии естественных наук.