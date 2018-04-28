Волоколамск, Московская область, 28 апреля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Заявление Общественного комитета Волоколамского района

Дарья Антонова REGNUM Волоколамск — город мусорной славы

С 21 февраля 2018 года в городе Волоколамске Московской области начались неоднозначные события, связанные с деятельностью полигона ТБО «Ядрово», которые получили широкий общественный резонанс. В настоящее время мы с сожалением констатируем, что обстановка в Волоколамске стала предметом спекуляций и дезинформаций не только во многих областных и федеральных средствах массовой информации, но и зарубежных СМИ. И это создает и усиливает социальную напряженность в самом Волоколамском районе, формирует неверное представление об истинных причинах происходящего — как у региональных и федеральных властей, так и у всего общества в целом.

Мы объединились в Общественный комитет Волоколамского района по изучению экологической ситуации и проблемам в сфере обращения с отходами для того, чтобы в тесном и конструктивном взаимодействии с властями и всеми заинтересованными сторонами спокойно и досконально разобраться в сложившейся ситуации. Мы берем на себя обязательство открыто, честно, достоверно и аргументировано информировать жителей Волоколамского района, а также региональное и федеральное руководство России о фактической экологической обстановке в Волоколамском районе Московской области.

Мы выступаем против экстремистских и радикальных проявлений гражданской активности, навязанных извне. Мы считаем, что судьбу Волоколамского района должны определять только его жители. Мы не должны допустить манипуляций общественным мнением, позволить радикальным политическим силам навязать свои интересы и втянуть жителей района в политические и бизнес-конфликты.

Для формирования объективной и достоверной оценки происходящего мы уже тесно сотрудничаем с профессиональными экспертами по вопросам экологии, обращения с отходами, медицины, экономики и управления.

Мы считаем недопустимым торопиться с выводами и заранее назначать виновных.

Мы открыты к честному сотрудничеству со всеми государственными, муниципальными и общественными организациями и гражданами.

Николай Александрович Аврусевич, общественный деятель, житель Волоколамского района

Владислав Львович Мурашов, общественный деятель, житель г. Волоколамска, руководитель информационного портала «Ламаград»

Анастасия Владимировна Тырсина, активист Общероссийского народного фронта (ОНФ), советник Российской академии естественных наук (РАЕН), эксперт рабочей группы Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов

Иван Павлович Муравьёв, специальный представитель информационного агентства REGNUM (ИА REGNUM), руководитель рабочей группы Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов REGNUM — РАЕН