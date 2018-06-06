Беседа заместителя главного редактора по науке ИА REGNUM Андрея Сверчкова с автором ряда крупнейших научных открытий рубежа веков физиком-ядерщиком Аллой Корниловой (физфак МГУ им. М.В.Ломоносова) о четвертьвековом научном поиске и экспериментальном получении управляемой реакции ядерного синтеза.

Взрыв американских атомных бомб в Хиросиме 6 августа 1945 года (слева) и Нагасаки 9 августа 1945 года

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А.А. Корнилова: Мы очень удачно прожили почти 100 лет со знанием уравнения Шрёдингера-Гейзенберга и решили много ядерных проблем. В частности, получили решения знаменитых задач, которые позволили нам правильно описывать расщепление ядра, в дальнейшем правильно пересказывать и описывать поведение ядер в реакциях ядерного расщепления и ядерного синтез в разных условиях. На этих знаниях были сформированы поколения современных физиков.

Будущие конкуренты в атомной гонке США и фашистской Германии — нобелевские лауреаты Энрико Ферми (1938) справа, Вернер Гейзенберг (1933) в центре и Вольфганг Паули (1945) перед Второй мировой войной

А.А. Корнилова: Он был не силовой, он быстрее вел к результату.

2 декабря 1942 года. С трибуны площадки для игры в сквош в Чикагском университете Энрико Ферми демонстрирует цепную ядерную реакцию на первом в мире ядерном реакторе («Чикагская поленница»-1)

Американская атомная бомба «Малыш», сброшенная на Хиросиму 6 августа 1945 года

А.А. Корнилова: Совершенно верно.

А.А. Корнилова: Компьютеров ещё не было, решать уравнения даже трехчастичные было практически невозможно.

Первая в мире атомная подводная лодка USS Nautilus (SSN-571)

Вернер Гейзенберг и Энрико Ферми после Второй мировой войны — будто и не бывало

А.А. Корнилова: Конечно. Тем не менее мы прожили эти 100 лет. Была сделана масса полезных для человечества открытий. Я ни в коем случае не умаляю тех знаний, которые были, есть и будут.

Первая в мире атомная электростанция (АЭС) в городе Обнинске (1954)

Но сегодня научное сообщество договорилось мыслить и думать так, как мыслили 100 лет тому назад.

Первый атомный ледокол «Ленин» (1959)

Продолжение следует…