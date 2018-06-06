Столетие новых прорывных технологий открыто
Беседа заместителя главного редактора по науке ИА REGNUM Андрея Сверчкова с автором ряда крупнейших научных открытий рубежа веков физиком-ядерщиком Аллой Корниловой (физфак МГУ им. М.В.Ломоносова) о четвертьвековом научном поиске и экспериментальном получении управляемой реакции ядерного синтеза.
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А.А. Корнилова: Мы очень удачно прожили почти 100 лет со знанием уравнения Шрёдингера-Гейзенберга и решили много ядерных проблем. В частности, получили решения знаменитых задач, которые позволили нам правильно описывать расщепление ядра, в дальнейшем правильно пересказывать и описывать поведение ядер в реакциях ядерного расщепления и ядерного синтез в разных условиях. На этих знаниях были сформированы поколения современных физиков.
А.А. Корнилова: Он был не силовой, он быстрее вел к результату.
А.А. Корнилова: Совершенно верно.
А.А. Корнилова: Компьютеров ещё не было, решать уравнения даже трехчастичные было практически невозможно.
А.А. Корнилова: Конечно. Тем не менее мы прожили эти 100 лет. Была сделана масса полезных для человечества открытий. Я ни в коем случае не умаляю тех знаний, которые были, есть и будут.
Но сегодня научное сообщество договорилось мыслить и думать так, как мыслили 100 лет тому назад.
Продолжение следует…