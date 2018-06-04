Беседа заместителя главного редактора по науке ИА REGNUM Андрея Сверчкова с автором ряда крупнейших научных открытий рубежа веков физиком-ядерщиком Аллой Корниловой (физфак МГУ им. М.В.Ломоносова) о четвертьвековом научном поиске и экспериментальном получении управляемой реакции ядерного синтеза.

Greenarea.me Ядерный синтез

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«Началась невиданная до сих пор революция: ядерные реакции при низких энергиях и соответствующие прорывные технологии во всех областях уже начинают пробивать себе дорогу. Россия может возглавить эту революцию, еще можно использовать исторический шанс».

Физик-ядерщик Фангиль Гареев (2005 г.)

А.А. Корнилова: Добрый вечер.

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СПРАВКА ИА REGNUM . Открытия А.А. Корниловой

1992 г. — получение реакции ядерного синтеза в растущей микробиологической культуре или экспериментальное доказательство существования трансмутации химических элементов в живой природе.

Публичная лекция Аллы Корниловой «Алхимия на этапе промышленного внедрения».

Корнилова А.А., Высоцкий В.И. «Синтез и трансмутация стабильных и радиоактивных изотопов в биологических системах». РЭНСИТ, Т.9, №1, С.52−64.

2011 г. — Открытие «тепловой волны» — нового вида физической волны, которая была обнаружена при кавитационных эффектах в различных средах: в воде, масле и плазме.

Высоцкий В.И., Корнилова А.А., Василенко А.О., Высоцкий М.В., Хаит Е.И., Волкова Н.Х. «Обнаружение и исследование аномальных (незатухающих) тепловых волн». РЭНСИТ, Т.8, №2, С.196−206.

Высоцкий В.И., Корнилова А.А., Корнеева Ю.В., Крит Т.Б. «Исследование аномальных радиационных и тепловых явлений при кавитации струи жидкости 1. Аномальные эффекты при генерация рентгеновского излучения стимулированного процессом кавитации жидкости». Инженерная физика, №2, 2016, С.33−45.

Высоцкий В.И., Корнилова А.А., Василенко А.О., Томак В.И., Корнеева Ю.В., Высоцкий М.В. «Исследование аномальных радиационных и тепловых явлений при кавитации струи жидкости. Часть 2. Генерация и исследование незатухающих тепловых волн, формируемых при кавитации». Инженерная физика, №2, 2016, С.1−20.

2012 г. — Экспериментальная реализация экологически чистой реакции ядерного синтеза «B11+p→3He4+ΔE».

2017 г. — получение устойчивой управляемой реакции синтеза ядер дейтерия в титане при комнатной температуре в поле «тепловой волны».

А.А. Корнилова и, В.И. Высоцкий, Ю.А. Сапожников, И.Э. Власова, С.Н. Гайдамака, А.А. Новакова, В.М. Авдюхина, И.С. Левин, М.В. Высоцкий, Е.И. Хаит, Н.Х. Волкова. «Проблема и реализация устойчивой генерации альфа-частиц дейтерированным титаном, находящимся в поле тепловой волны». Инженерная физика, №5, 2018, С.3−12.

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Журнал «Инженерная физика» №5 за 2018 год. Главный редактор — доктор технических наук, профессор Тамаз Георгиевич Самхарадзе

Советский и российский физик, доктор физико-математических наук, лауреат государственных премий Анри Амвросиевич Рухадзе (1930–2018)

А.А. Корнилова: Совершенно верно. Мы в феврале обсуждали наше исследование очень активно. И он дал указание редакции журнала о том, что как только моя статья будет готова, она немедленно должна увидеть свет без каких-либо задержек, потому что основные результаты я уже обсудила с Анри Амвросиевичем.

А.А. Корнилова: Он не настолько плохо себя чувствовал, его разум всегда был очень светлым, и он очень быстро реагировал. Он очень печалился, что не мог ко мне приехать в лабораторию и посмотреть реально на установку и на ту работу, которую я выполняю, потому что в этот момент он находился на лечении. Он прекрасно понимал, в какую область я вторгаюсь и насколько трудно будет мне в дальнейшем общаться с научным сообществом, и очень хотел, используя все возможности, которые у него были, мне помогать. Но вот, не случилось.

Встреча Анри Рухадзе, Аллы Корниловой, Фангиля Гареева и Владимира Высоцкого (сидит спиной) в гостинице во время 11-й Международной конференции по холодному синтезу 31 октября — 5 ноября, Марсель, 2004 г

А.А. Корнилова: Не случилось. Поэтому работа, которую на самом деле я, конечно, посвящаю его памяти, памяти этого великого ученого, который особенно в последние годы очень поддерживал меня во всех моих начинаниях и, надо сказать, хорошо оценивал эти работы.

Мы с ним очень много беседовали о физике, о ядерной физике, об основах, которые мы пытаемся сегодня продвинуть в знания научного сообщества, и часто возвращались к истории.

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СПРАВКА ИА REGNUM . Из пророческого обращения выдающегося физика Фангиля Гареева к учёным России (2005 г.)

Физик-теоретик Фангиль Ахматгареевич Гареев (1939–2010), профессор, доктор физико-математических наук

«Ядерная энергетика была бы идеальной альтернативой тепловой, если бы… Если бы не опасность серьезных аварий и возможных террористических актов, угроза применения ядерных технологий и материалов для производства оружия, а главное — проблема радиоактивных отходов. Сейчас на планете накоплено более 100 тысяч тонн не переработанного ядерного топлива, и ежегодно в мире из реакторов разных типов выгружается еще 10 тысяч тонн. Они складируются в хранилищах-могильниках. Многие из них близки к заполнению или уже заполнены. Нужно строить всё новые и новые (по оценкам, хранение и очистка ядерных свалок США будет стоить около 260 миллиардов долларов). Могильники будут опасны на протяжении по крайней мере 10, а то и 100 тысяч лет. Кроме того, со временем придется демонтировать устаревшие и выработавшие свой ресурс реакторы АЭС, а ведь до сих пор не утилизирован ни один реактор, и никто не знает, как это сделать».

«Если технология трансмутации не будет востребована в стране и вслед за многими другими уплывет за границу, это будет настоящим государственным преступлением и подлинной национальной трагедией. Пока что в России силами энтузиастов ведутся фундаментальные исследования ядерных реакций при низких энергиях и разработка соответствующих технологий в энергетике, производстве сверхчистых веществ, утилизации ядовитых и радиоактивных отходов. Еще не поздно отвести опасность окончательного превращения России в сырьевой придаток промышленно развитых стран. Но для этого надо воспользоваться последней возможностью, отпущенной нам историей. Россия может стать экспортером современных наукоемких технологий, не имеющих аналогов в мире.

Холодная трансмутация ядер в принципе в состоянии обеспечить общество неограниченной, дешевой, экологически чистой энергией и новыми технологиями — без смога, ядерных отходов и зависимости от нефти, газа и угля. Игнорировать положительные результаты экспериментов по холодной трансмутации ядер во многих лабораториях мира только вследствие непонимания механизма процессов далее нельзя, поскольку речь идет об энергетической и технологической, следовательно, военной безопасности России».

«Резонансная синхронизация и ионизация атомов — один из основных механизмов холодной трансмутации, так что посредством ионизации можно управлять ядерными реакциями, скажем, для создания новых типов ядерного оружия. Например, американский научно-исследовательский проект HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Project) может привести к созданию оружия, по сравнению с которым атомная и водородная бомбы покажутся детскими хлопушками».

«Началась невиданная до сих пор революция: ядерные реакции при низких энергиях и соответствующие прорывные технологии во всех областях уже начинают пробивать себе дорогу. Россия может возглавить эту революцию, еще можно использовать исторический шанс».

Продолжение следует…