Продолжение беседы заместителя главного редактора по науке ИА REGNUM Андрея Сверчкова с автором ряда крупнейших научных открытий рубежа веков физиком-ядерщиком Аллой Корниловой (физфак МГУ им. М.В.Ломоносова) о четвертьвековом научном поиске и экспериментальном получении управляемой реакции ядерного синтеза.

Академик Алексей Николаевич Барабошкин (1925–1995), автор нереализованной Всесоюзной научно-исследовательской программы «Холодный ядерный синтез» (1990)

* * *

А.А. Корнилова: Многие экспериментальные и теоретические результаты не соответствовали устоявшимся представлениям. Такие результаты просто не рассматривались и не включались в общепризнанный корпус знаний. Это в полной мере относится к области исследований, которую сегодня называют «холодным» ядерным синтезом или низкоэнергетическими ядерными реакциями (LENR), а также к тем теоретическим динамическим моделям, которые решались двумя теоретическими группами.

Первая группа из ФИАНА — это группа Владимира Манько, Владимира Андреева и их последователей, а вторая — украинская, которую возглавляет профессор Владимир Высоцкий.

Они прекрасно справляются со своими задачами: сегодня они прекрасно решают динамические уравнения Шрёдингера, объясняют и предсказывают массу совершенно новых опытов. Например, уникальные результаты по созданию сверхтяжелых химических элементов в киевской лаборатории «Протон-21».

* * *

СПРАВКА ИА REGNUM

Лаборатория «Протон-21» изначально являлась структурным подразделением Института ядерных исследований НАН Украины. В 1999 году она была выведена из состава института, преобразована в компанию «Протон-21» Ltd. и впоследствии приобретена группой «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского.

«С 2000 года в лаборатории было проведено 16 тысяч успешных экспериментов по ударному стимулирующему воздействию на твердотельную мишень, в результате которых наблюдалось специфическое взрывное поражение мишеней и выбросы трансформированного искусственно синтезированного вещества».

Медная мишень из экспериментов лаборатории «Протон-21» до и после воздействия

Под искусственно синтезированным веществом понимаются стабильные изотопы сверхтяжелых элементов, годами хранящиеся на полках в лаборатории, с весами до 500 атомных единиц и более, которых нет в таблице Менделеева и которым пока не даны названия.

Установка киевской лаборатории «Протон-21»

После подтверждения результатов «Протона-21» (в частности, в Массачусетском технологическом институте) в 2017 году лаборатория была выкуплена за $2 млрд у группы «Приват» и вывезена в Иллинойский университет в США.

* * *

Владимир Иванович Манько успешно представляет свои знания за рубежом, читает лекции во всех странах мира. Мы уже давно живем в динамическом микромире, будем так говорить, с начала 1990-х годов. Это уж точно! А первые публикации вышли раньше, начиная с 1985 года.

R: Алла Александровна, получается, первым, кто обратил внимание на объяснительный потенциал подхода Шрёдингера-Робертсона, был Владимир Манько?

А.А. Корнилова: Да, Манько.

R: Он практически реанимировал это направление?

А.А. Корнилова: Да, потом подключился Владимир Высоцкий. Они начали писать на эту тему с разрывом два-три года, не больше.

R: Параллельно, можно сказать.

А.А. Корнилова: Параллельно. Но, тем не менее, эта масса совершенно новых знаний позволила им довольно легко сориентироваться в тех опытах, которые были заявлены Мартином Флейшманом и Стенли Понсом в 1989 году (см. анализ «информационной спецоперации» по дискредитации результатов Флейшмана и Понса читайте в статье физика Сергея Цветкова «О «лженаучности» холодного синтеза» — прим. ИА REGNUM ).

Позже появились многочисленные работы, в частности работы академика Б.В. Дерягина.

* * *

СПРАВКА ИА REGNUM

Многие специалисты считают, что документально подтверждённое открытие «холодного» синтеза было сделано именно группой Б.В.Дерягина в 1986 году, за три года до конференции Флейшмана и Понса. (См., например, статью ученого секретаря ВНИИАЭС А.А. Просвирнова «Атомный проект 2.0 будет «холодным»»).

Академик Борис Владимирович Дерягин (1902−1994), получил реакцию «холодного» ядерного синтеза в 1986 году, на три года раньше Флейшмана и Понса

По инициативе академиков А.Н. Барабошкина и Б.В. Дерягина в Российской академии наук был создан Координационный совет по аномальным ядерным явлениям в конденсированных средах, который своим авторитетом «прикрывал» направление исследований «холодного» ядерного синтеза в России. Только после их смерти была создана Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН и началось деление учёных на «чистых» и «нечистых», «настоящих учёных» и «лжеучёных».

Академик Алексей Николаевич Барабошкин (1925–1995), автор нереализованной Всесоюзной научно-исследовательской программы «Холодный ядерный синтез» (1990)

Уже через год после сенсационной конференции Флейшмана и Понса в 1990 году решением Межведомственного совета по химии и химической технологии Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ СССР) был проведён всероссийский конкурс по проблеме «Холодный ядерный синтез, стимулированный преимущественно электрохимическим путем». На основании материалов конкурса академиком А.Н. Барабошкиным был разработан проект Всесоюзной научно-исследовательской программы «Холодный ядерный синтез», в пояснительной записке к которой он писал:

«Наиболее перспективной реакцией слияния ядер (ядерного синтеза) является слияние ядер дейтерия. Доля этого изотопа водорода в природной смеси (воде океанов) составляет 0,015%. Технология выделения дейтерия хорошо освоена промышленностью. Освоение реакции слияния ядер дейтерия предоставило бы человеку практически неисчерпаемый источник энергии, к тому же несравненно экологически более чистый, чем существующие.

Один из путей решения этой проблемы: управляемый термоядерный синтез. В этом направлении исследования ведутся уже многие годы, однако до промышленного его освоения еще очень далеко.

В марте 1989 года Флейшман и Понс сообщили о реализации холодного ядерного синтеза при электролизе тяжелой воды, содержащей 0,1 LiOD с палладиевым катодом. Указывалось, что при этом наблюдается нейтронное и гамма-излучение, образуется тритий и выделяется избыточное тепло.

Кстати, о появлении нейтронов при механическом разрушении кристалла дейтерия лития сообщалось в статье Дерягина Б. В. с соавторами еще в 1986 году. Однако статья осталась незамеченной».

По графику программы к 1994 году уже должны были быть отобраны наиболее перспективные технические решения. Но финансирование программы, оцененной в 15 млн рублей, так и не началось, так как СССР прекратил существование.

Скачать Проект программы по ХЯС акад. А.Н. Барабошкина (1990).

* * *

Группам Манько и Высоцкого удавалось объяснить эти результаты. Просто не было уж очень какого-то массового одобрения. Вы знаете, что в науке не очень легко пробиваться авторитетом, когда есть коллективное решение того, что хорошо, а что не очень хорошо. Поэтому мы всегда были готовы к тому, что трудности возникнут в процессе решения и задачи, и объяснения многих эффектов.