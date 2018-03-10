Москва, 10 марта, 2018, 19:20 — ИА Регнум. «В Российской академии наук сегодня, похоже, в цене только те новые идеи, которые не отрицают старые. Так, моим знакомым (да и мне самому) не раз при отстаивании новых и уже почти победивших идей приходилось слышать один «весомый» контраргумент: обсуждаемая идея ставит крест на работах целого поколения известных ученых, все эти ученые — хорошие люди, и надо подождать с восстановлением истины, пока они хотя бы не выйдут на пенсию. О какой тяге к научной истине у людей с такой психологией можно говорить?»

Анри Амвросиевич Рухадзе

Анри Рухадзе «События и люди».

С прискорбием сообщаем, что 7 марта 2018 года на 88-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся ученый — физик, главный научный сотрудник теоретического отдела Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН Анри Амвросьевич Рухадзе — кавалер Ордена «Знак Почета», «Ордена Трудового Красного Знамени», лауреат Государственной Премии СССР, медалей «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За развитие науки и техники», иностранный член Национальной Академии наук республики Грузии, почетный доктор Софийского университета им. К. Охридского (Болгария), Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова, Дагестанского государственного университета.

Профессор Рухадзе Анри Амвросьевич — специалист в области физики плазмы и физической электроники, автор более 600 научных публикаций, в том числе более 50 обзоров, 3 патентов и 22 монографий, опубликованных как в России, так и за рубежом.

Рухадзе А. А. заложил основы физики излучающей плазмы, под его руководством были созданы эффективные ультрафиолетовые источники света для накачки лазеров.

Анри Амвросиевич по праву считается создателем нового направления в физике плазмы — релятивистской плазменной СВЧ электроники. Он не только заложил основы теории этой новой области науки, но и совместно с учениками разработал теорию мощных импульсных источников СВЧ, которые были под его руководством реализованы в конкретных приборах.

Большое внимание Рухадзе А. А. уделял педагогической работе. Он преподавал в Московском инженерно-физическом институте, МГУ им. М. В. Ломоносова и Московском физико-техническом институте (государственный университет). Под его руководством выполнены сотни дипломных работ, защищены 76 кандидатских диссертаций, 34 его ученика стали докторами наук.

Ученики Рухадзе А. А. плодотворно работают во многих странах, в которых он читал лекции, либо проводил совместные исследования. Следует отметить, созданную им в Софийском университете научную школу профессоров Н. Николова, Н. Мартынова, И. Желязкова, С. Иванова, доцента В. Богданова. В Германии работают профессора Д. Зюндер, Р. Шретер и доктор С Садыкова, в Сербии — профессор Б. Милич, в Сирии — Е. Абу Асали, в Турции — А. Иилмаз, Республике Корея — М. Ри-Хи. Много учеников Рухадзе А. А. трудятся в ближнем зарубежье и бывших республиках СССР.

Созданные им учебники и учебные пособия по электродинамике материальных сред и физике плазмы переведены на многие языки мира и пользуются широкой популярностью. За учебник «Основы электродинамики плазмы» Рухадзе А. А. вместе с Александровым А. Ф. и Богданкевич Л. С. были удостоены в 1991 году Государственной Премии Российской Федерации. Анри Рухадзе по праву считается создателем ведущей школы по физике плазмы и теоретической физике в России.

Особо следует отметить издательскую деятельность А. А.Рухадзе. Начиная с самого начала научной деятельности, он много переводил и редактировал переводы зарубежной научной литературы, среди которых знаменитая монография Ричарда Файмана «Квантовая электродинамика», учебники Г. Эккера и Р. Балеску по кинетике плазмы и ряд других. В 2004—2005 года редколлегией, в состав которой от России входили Рухадзе А. А., Уруцкоев Л. И., Смык В. Ф., Рыбаков Ю. П. и Самсоненко Н. Ф., под руководством Ж. Лошака (Франция) было подготовлено и издано систематизированное четырёхтомное собрание трудов великого французского физика Луи де Бройля, одного из создателей квантовой механики. Это уникальное издание, аналогов которого нет даже во Франции.

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Слова коллег

Профессор Юрий Ратис:

«Благодарю тебя, Господи, за труды и дни брата нашего, Учителя, Ученого и Гражданина Анри».

Доктор физико-математических наук Степан Андреев:

«Анри Амвросьевичу Рухадзе я обязан всей моей научной карьерой: он взял меня студентом в свою теоретическую группу в МГУ, он пригласил на работу в Институт общей физики РАН, он помог с защитой кандидатской и докторской диссертаций. Рухадзе направлял, подсказывал, обращал внимание на важные и перспективные научные направления. У знаменитого профессора десятки учеников — кандидатов и докторов наук, которых он называл своими учениками, и сотни неназванных, штудировавших его учебники по физике плазмы и физической электронике. Он был Учителем с большой буквы не только в науке, но и в жизни. Однажды Анри Амвросьевич сказал мне: «Нужно жить так, чтобы никому не было стыдно посмотреть в глаза». Он так жил. Будем же достойны его памяти!»

Академик РАЕН Юрий Живлюк:

«Ушёл из нашей жизни Рухадзе Анри Амвросьевич — мыслитель, строитель изящного здания теоретической физики И. Е Тамма. в Физическом институте. Принципы допуска в это здание — честность в исследованиях, исключение любой политической конъюнктуры, бесстрашие и фундаментальность — постоянно были основой его работы. Большая плеяда учеников, кандидатов и докторов наук, создавших под его научным руководством значимое по результатам и признанное во всех странах направление в науке: электромагнитные свойства, электродинамика и излучение плазменной среды, неуклонно следовала этим принципам. Нарушение этих принципов любым строителем здания физики исключало его из сообщества физиков. Особо наказывалось воровство чужих идей — плагиат.

Важной чертой его научной деятельности всю жизнь была поддержка новейших научных идей, ломающих традиционные представления о мире укоренившихся научных школ, часто заменивших творчество, всплески мысли ремеслом. Не один раз в разговорах с ним звучала его убеждённость в том, что человечество находится накануне революционных изменений в системе научных представлений о мире и человеке, и к которой мы в своём мышлении должны быть готовы.

Главный критерий истинности новых знаний — корректно поставленный эксперимент. Поэтому он активно интересовался и поддерживал развитие общей теории относительности, теории гравитации, которая может радикально поменять технологические возможности космических полётов к другим мирам. Он внимательно изучал последние эксперименты, связанные с механизмом управляемого изменения элементов — так называемым «холодным ядерным синтезом». Особенно важным последствием этих работ он считал создание новой энергетики и возможность очистки значительных территорий от радиоактивных загрязнений. Успешные эксперименты этого направления он считал реализацией идеи Курчатова И. В. о «холодном» ядерном синтезе без дорогостоящего горячего «термояда».

Работу Комиссии по лженауке он считал вредной и сдерживающей прорывы в науке и технологиях, но в то же время сам был крайне нетерпим по отношению к обману и прямому мошенничеству в научных результатах.

Образ человека могучего интеллекта, благородного строителя здания теоретической физики, устремленного в будущее, человека с жизнеутверждающим юмором сохранится в наших умах и сердцах вместе с пожеланиями ему такой же богатой жизни в его новом мире».