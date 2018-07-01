Известный французский физик-ядерщик Жан-Поль Бибериан недавно в своём блоге рассказал об однодневной международной конференции, в которой он принял участие. Приводим полностью перевод написанного Ж.-П. Биберианом в тот же день поста:

Chuansong.me Атомный реактор

«Пятница, 18 мая 2018 г.

Международная конференция по биологическим трансмутациям

В эту пятницу, 18 мая, состоялась Международная конференция по применению микроорганизмов для переработки радиоактивных отходов. Встреча состоялась в Пусане, Южная Корея. Эта конференция была организована профессором Ганвунг Бангом (GunWoong Bahng).

Было сделано всего семь докладов, что связано с тем, что в мире очень мало людей занимается данным направлением.

Сангхи Ри. На конференции выступил председатель Комитета по науке Республики Южная Корея Сангхи Ри. Он напомнил об эволюции строения Земли и роли бактерий в образовании кислорода атмосферы. Он также объяснил, почему радиоактивность в пустыне Невады не снизилась после испытаний первого ядерного взрыва, но быстро исчезла в Хиросиме и Нагасаки. По его мнению, это связано с тем, что в пустыне нет почвенных бактерий, тогда как в Японии они были. Именно эти бактерии подавляют радиоактивность. Сангхи Ри связался с Такашимой в Японии по поводу эксперимента в Фукусиме, который показал снижение радиоактивности на 70% через две недели.

Александр Таширев, Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины представил свой метод с использованием термодинамики, позволяющий понять накопление металлов в бактериях.

Вера Говоруха из Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины продемонстрировала, как был реализован процесс для проведения процесса накопления металлов бактериями.

Кью Джин Юм (Kyu Jin Yum) из Coenbio Korea рассказал, что его компания производит бактерии для очистки загрязненных почв. Недавно они провели эксперимент по дезактивации Cs-137 бактериями. Радиоактивность снижалась на 1% в день. Работа продолжается.

Жан-Поль Бибериан, Я сделал исторический обзор исследований биологической трансмутации, в котором рассказал об экспериментах, проведённых мной за 20 лет с семенами и бактериями, и в которых были зафиксированы аномалии химического состава.

Хидео Козима (Hideo Kozima) из Лаборатории исследований холодного синтеза в Японии — теоретик холодного синтеза. В своем выступлении он показал, как его модель, основанная на воздействии нейтронов, объясняет явления холодного синтеза и биологической трансмутации.

Владимир Высоцкий, Кафедра теоретической радиофизики Киевского университета им. Т.Г. Шевченко, рассказал про цикл экспериментов по биологической трансмутации, в которых была получена трансмутация марганца в железо, а также из Cs-133 в Ba-134 и Cs-137 в Ba-138.

Ганвунг Бангом, из Департамента машиностроения SUNY (Университета Нью-Йорка) в Корее, описал эксперимент по использованию бактериального комплекса для снижения радиоактивности Cs-137. Он также отметил, что компания «Росатом» в России работает по преобразованию Cs-137 в Ba-138.

Эта конференция, которая длилась всего один день из-за небольшого числа участников, дала возможность встретиться со всеми занимающимися данной темой. Конференция также позволила узнать, что Южная Корея официально занимается этой темой с государственным финансированием. Это очень хорошая новость!»

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Какие вопросы появились у меня после прочтения данного текста?

1) Почему об этой сенсационной конференции нет ничего в интернете и в сообщениях мировых информационных агентств?

Потому что конференция не анонсировалась, семеро докладчиков — трое учёных из Южной Кореи, трое из Украины и один из Японии — получили персональные приглашения. Если бы не сообщение Ж.-П. Бибериана, то, наверное, никто бы и не узнал об этой конференции, которая, скорее, напоминает совещание рабочей группы по проекту государственной значимости для Южной Кореи.

2) Что говорит об особой важности данного проекта?

В частности, участие в конференции корейского министра — председателя государственного Комитета по научным исследованиям.

3) Что это за проект, как он называется?

На персональной странице профессора Департамента машиностроения корейского отделения американского Государственного университета Нью-Йорка (SUNY Korea) Ганвунг Банга, по инициативе которого была организована данная конференция, написано, что в настоящее время профессор руководит проектом «Верификация технологии обращения с радиоактивными отходами с использованием микробных ассоциаций», финансируемым Национальным исследовательским фондом Южной Кореи.

Профессор Ганвунг Банг — руководитель южнокорейского проекта по верификации российской микробиологической технологии ускоренной дезактивации жидких радиоактивных отходов

4) О верификации какой именно технологии идет речь?

Из доклада профессора Ганвунг Банга ясно, что речь идет о верификации российской технологии по преобразованию радиоактивного цезия-137 в стабильный барий-138 с помощью синтрофных микробных ассоциаций, разработанной научной группой под руководством Аллы Корниловой —физика-ядерщика из МГУ им. М.В. Ломоносова.

Российский патент №2 015 113 324 от 11 апреля 2014 года «Способ очистки воды от радионуклидов»

Той самой технологии, которой «занимаются» в Росатоме уже третий год и про которую ИА REGNUM опубликовало цикл статей в сюжете «Атомный проект 2.0 и холодный ядерный синтез»:

Степан Андреев. «Россия — лидер научной революции». А почему шёпотом?»

Алла Корнилова. «Алхимия на этапе промышленного внедрения«

Елена Ханенкова. «Сенсация: для Японии Россия не сырьевой придаток, а технологический лидер«

Владимир Кащеев. «Росатом продолжает исследования биологической трансмутации»

Владимир Высоцкий, Алла Корнилова. «Авангард мировой науки: О механизмах биологической трансмутации изотопов«

5) Что говорит о международном характере проекта?

Проект ведётся в тесном контакте с японской стороной, которая проводит такие же опыты по дезактивации жидких радиоактивных отходов в Фукусиме, о чём рассказал в своём выступлении корейский министр Сангхи Ри.

6) Каковы результаты корейских и японских учёных по освоению российской технологии?

Технология успешно воспроизведена как в Южной Корее, так и в Японии. Однако, если в группе профессора Ганвунг Банга, как пишет Ж.-П. Бибериан, технология успешно воспроизведена, то, по данным корейского министра, полученная японцами скорость дезактивации цезия-137 на ЖРО в Фукусиме уже выше, чем в опытах, проведённых в Росатоме под руководством директора Научно-технологического отделения по обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами ВНИИНМ им. А.А. Бочвара Владимира Кащеева, а также в группе Аллы Корниловой. У японцев скорость дезактивации цезия-137 составила 70% за 14 дней по сравнению с 30−50% за то же время в России.

5) Чем объясняются стремительные успехи Южной Кореи и Японии в освоении технологии?

Из неформальных контактов с учёными на международных конференциях было известно, что как минимум Япония, Индия, Южная Корея и Франция с начала 2000-х годов затратили много времени и усилий на воспроизведение российской биотехнологии дезактивации жидких радиоактивных отходов, но особых успехов в этом не достигли. Чем же можно объяснить столь внезапные стремительные успехи Японии и Южной Кореи? Среди участников конференции в Пуссане мы видим двух участников группы, которая разработала под руководством Аллы Корниловой обсуждаемую методику на базе российско-украинского консорциума, сопровождавшего объект «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. Это соавторы Аллы Корниловой физик-теоретик Владимир Высоцкий из Киевского университета и известный микробиолог из Института микробиологии НАН Украины Александр Таширев. Таширев с 1990-х годов занимается микробиологической сорбцией тяжёлых металлов, включая радиоактивные, на эту тему им защищена в 2005 году докторская диссертация, этому же посвящён его доклад на конференции. Микробиологические технологии переработки отходов Александра Таширева признаны одними из лучших в мире, одна из этих технологий победила на международном конкурсе по переработке органических отходов в Антарктиде, о чём много писали. Именно Александр Таширев непосредственно выполнил цикл исследований по биологической трансмутации радиоактивных изотопов в Чернобыле в конце 1990-х годов.

Несмотря на то, что существует российский и европейский патенты на методику, в Японии и Южной Корее патенты не оформлены. Методике 20 лет. За это время никакой заинтересованности ни со стороны Украины, ни со стороны России во внедрении прорывной технологии проявлено не было. Так что никаких оснований для юридических и моральных претензий с российской стороны нет.

Только в 2016 году после инициативной работы Владимира Кащеева, сумевшего независимо воспроизвести результаты группы Корниловой по дезактивации цезия-137, наконец в России был признан факт самого существования данных работ. 6 июня 2016 года в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН состоялся семинар, на котором в присутствии нескольких академиков РАН, представителей Росатома и Минпромторга выступили Владимир Кащеев и Алла Корнилова. После этого в Росатоме было проведено несколько совещаний по данной технологии с участием высокопоставленных представителей «компетентных органов». Однако изначально обещанная государственная экспертиза технологии так и не состоялась, несмотря на повторное воспроизведение В.А. Кащеевым результатов 2016 года.

Вместо этого были назначены ответственные кураторы, которые тут же начали переговоры о продаже технологии в ЕС. При этом в самой России не менее ответственные руководители начали сбор подписей среди научных руководителей под заранее подготовленными отрицательными отзывами по технологии Корниловой. Цель такой деятельности особо не скрывалась — доказать автору, что в России внедрить в принципе ничего невозможно, другого пути, как продаваться на Запад, нет.

Не осталась в стороне и пресловутая Комиссия по лженауке при Президиуме РАН, опубликовавшая в одном из своих бюллетеней неприличную с точки зрения научной этики и научного уровня статью сотрудников Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН) Милютина В. В., Каптакова В. О. (см. «Экспериментальная проверка возможности трансмутации радионуклида 137Cs в биологических системах». Бюллетень комиссии по лженауке «В защиту науки» №20 2017 год, стр. 44.). В выводах, сделанным по результатам одного безграмотного опыта, авторы заявили:

«Таким образом, на примере радионуклида 137Cs экспериментально показано, что существование явления биологической трансмутации радиоактивных изотопов в стабильные не подтверждается. Пропаганда основанных на этом явлении методов переработки радиоактивных отходов не имеет под собой никакой научной основы, а требования, заявляемые как условия применения этих методов, неосуществимы на практике по техническим и экономическим соображениям».

Разбор методических ошибок статьи Милютина и Коптакова смотрите в статье пресс-секретаря ВНИИАЭС Александра Просвирнова«Атомный проект 2.0 будет «холодным».)

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В 2017 году опыты по биологической трансмутации в микробных культурах были воспроизведены не только в Южной Корее и Японии. Пионерный эксперимент 1992 года по получению изотопа железа-57 из марганца в тяжелой воде с помощью дрожжей успешно в многократных опытах воспроизведён в Гётеборгском университете в Швеции.

На 21-й международной конференции по ядерным явлениям в конденсированных средах, состоявшемся в начале июня 2018 года в американском Университете Колорадо сотрудник белорусского Института радиологии Александр Никитин сделал доклад о недавно начатой работе по дезактивации в почвах цезия-137, оставшегося после Чернобыльской аварии, с помощью так называемых «эффективных микроорганизмов», разработанных японской фирмой, которую возглавляет всемирно известный микробиолог Теруо Хига. Пока результаты белорусских ученых намного скромнее, чем те, о которых в Пусане рассказал исполнительный директор корейской биотехнологической фирмы Coenbio Korea Кью Джин Юм: корейцы уже получили скорость снижения радиоактивного фона на землях, заражённых цезием-137, 1% в день.

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Поздравляем учёных Японии и Южной Кореи с успехом и искренне надеемся, что благодаря их усилиям прорывные российские технологии будут наконец внедрены в мировую практику, атомная промышленность избавится от нарастающей проблемы жидких радиоактивных отходов, непригодные для жизни радиоактивные почвы будут очищены, трансмутация химических элементов в живой природе станет обыденным явлением и войдет в учебные программы школ и институтов, холодный синтез станет основой мировой экологически чистой энергетики, а Комиссия по лженауке будет тихо распущена.