Ростов-на-Дону, 2 марта, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сегодня завершил свою работу Второй Агротехнологический форум Юга России, который в этом году прошел под лозунгом «Растениеводство — кризис, рентабельность, возможности». В «победном» 2017 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту зерна. При этом хозяйства только регионов «зернового треугольника России» (Ростов —Ставрополь — Краснодар) закрыли год «в плюсе». В остальных регионах закупочные цены на зерно были ниже себестоимости на 30−50%. При этом доля качественного зерна продолжает сокращаться. Складывается впечатление, что сельское хозяйство интересует правительство только с точки зрения валютной выручки.

Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

В работе форума приняли участи ученые, почвоведы, эксперты и практики не только из районов «зернового треугольника России», но также из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Белгорода и других регионов.

В центре обсуждения форума были вопросы возможности и необходимости смены существующего агротехнологического уклада в условиях нарастающего системного кризиса интенсивной модели земледелия, принятой в СССР в качестве основного стандарта земледелия в 1960-е годы прошлого века и сохраняющейся в этом качестве в России по настоящее время. Основным проявлением этого кризиса, по мнению участников форума, является снижение рентабельности растениеводства и сельского хозяйства в целом, обусловленное растущими ценами на удобрения и средства химической защиты, а также снижение эффективности традиционных минеральных удобрений по причине изменения экологического состояния почв (снижения плодородия почв) и появление новых многочисленных болезней растений.

Во всем мире интенсивная модель земледелия существует за счет государственных дотаций, от которых Россия отказалась при вступлении в ВТО. В результате все средние и мелкие российские сельхозпроизводители могут выжить, опираясь исключительно на собственные ресурсы, что с каждым годом становится всё сложнее и сложнее из-за постоянного роста расходов на ГСМ, минеральные удобрения и средства защиты растений.

По мнению председателя Оргкомитета Второго Агротехнологического форума Юга России, руководителя НПО «Биоцентр» А. Г. Харченко, можно уверенно констатировать, что выход из кризиса рентабельности в сельском хозяйстве существует. Однако, существенно улучшить ситуацию в отрасли возможно только при условии применения принципиально новых технологий.

Стратегия выхода из этого кризиса была предложена руководителем НПО «Биоцентр» А. Г. Харченко и получила название — система адаптивного биологизированного земледелия. Эта разработка была удостоена Международной экологической премии EcoWorld, награждена медалью Н. И. Вавилова Российской академии естественных наук и получила поддержку Минсельхоза России в ходе Всероссийского агрономического совещания 31 января 2018 года.

В ходе работы Второго Агротехнологического форума Юга России были представлены доклады по проблемам перехода на систему адаптивного биологизированного земледелия без риска финансовых потерь, при росте рентабельности с первого года внедрения, по проблемам управления плодородием почв, по увеличению эффективности применения минеральных удобрений, по достоверной диагностике болезней и подбору эффективной системы защиты растений, по способам работы с пожнивными остатками, по применению «старых» и «новых» биологических препаратов, по управлению погодой, по опыту применению технологий сберегающего земледелия Strip-till и No-till с учетом конкретных природно-климатических условий российских регионов.

Главной темой обсуждения стала необходимость создания организационной, технологической, информационной и кадровой инфраструктуры при переходе к системе адаптивного биологизированного земледелия с целью формирования отраслевых стандартов адаптивного биологизированного земледелия, формирования профессионального объединения как для взаимной поддержки отдельных хозяйств, так и решения общих вопросов в продуктивном конструктивном сотрудничестве с региональными и федеральными государственными органами управления.

Форум состоялся при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, Российской академии естественных наук (РАЕН), Национальной технологической палаты (НТП), Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ), Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) и Научно-производственного объединения «Биоцентр».

Федеральное информационное агентство ИА REGNUM выступило в качестве Генерального информационного партнера Второго Агротехнологического форума Юга России — сюжет «Адаптивное биологизированное земледелие в России».