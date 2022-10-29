Анатолий Кошкин

Автор

Доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, приглашенный профессор Осакского университета экономики и права (Япония), председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, политический обозреватель ИА REGNUM, академик РАЕН, эксперт РАН, действительный член РГО, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Союза писателей России. Родился в Москве. Окончил Военный институт иностранных языков, адъюнктуру Института военной истории. Экспертная специализация — история Второй мировой войны, история Японии, российско-японские отношения. Автор десяти научных монографий, в том числе: «Крах стратегии «спелой хурмы»» (1989), «Японский фронт маршала Сталина. Тень Цусимы длиной в век» (2004), «Россия и Япония: Узлы противоречий» (2010), «Курильский пинг-понг. 100 лет борьбы за острова» (2018), «Японский козырь Сталина» (2019), «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн» (2020)».