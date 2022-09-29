Широко известен инцидент с задержанием японского консула по политическим вопросам Мотоки Тацунори, служившего в генеральном консульстве Японии во Владивостоке. Как уже доводилось отмечать, произошедшее не является чем-то необычным. В прошлом были и другие случаи, когда японцы вербовали российских граждан и за денежное вознаграждение получали от них конфиденциальные или служебные материалы, не подлежащие публичному разглашению. Как правило, обе стороны стремились не драматизировать такие инциденты и просто высылали нарушителей российских законов и Венской конвенции о дипломатических сношениях, запрещая последующий въезд в страну.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Однако на сей раз демонстрирующее открыто враждебное отношение к нашей стране правительство Японии во главе с Фумио Кисидой попыталось поставить всё с ног на голову или, как говорится, свалить с больной головы на здоровую. Вместо извинений за содеянное своим дипломатом японский МИД «вызвал на ковер» посла РФ в Японии Михаила Галузина и потребовал извинений… от Москвы.

Тот факт, что японская сторона после задержания консула вызвала в МИД российского посла, означает низкий уровень отношений. Вероятно, вскоре Галузина вовсе решат выслать из страны.

Едва ли нужно разъяснять, что изгнание чрезвычайного и полномочного посла поставит под вопрос продолжение дипломатических отношений между двумя государствами. Хотя дипломатические отношения между Японией и РФ уже сейчас нельзя назвать полноценными. Ибо правительство Страны восходящего солнца в русофобском раже и стремлении не отставать, а то и опережать своего сюзерена — США наложило «адские санкции» не только на российские компании и банки, но и практически на всех высших руководителей Российской Федерации, включая президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. О каких дипотношениях в такой ситуации можно говорить?