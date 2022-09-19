Рейтинг японского кабинета министров во главе с Фумио Кисидой стремительно падает. А ведь еще недавно, после победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на парламентских выборах в верхнюю палату советников казалось, теперь ничто не препятствует проведению заданного Кисидой курса на изменение пацифистской Конституции Японии, наращивание мощи вооруженных сил и построение в стране пресловутого «нового капитализма», якобы призванного облегчить положение народных масс. Поговаривали даже о том, что нынешний кабинет может стать довольно продолжительным по сроку пребывания у власти. Немалую помощь ЛДП на выборах сыграло «голосование сочувствия», когда японцы отдали свои голоса из сострадания, как бы в память о погибшем от руки убийцы бывшем премьер-министре Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Однако это убийство вскоре обернулось для Кисиды и его партии совсем другой стороной. Как выяснилось, причиной покушения стала месть Абэ за его поддержку тоталитарной секты «Церковь объединения», известной своими финансовыми махинациями и запугиваниями «плохой кармой» своих адептов с целью получения от них больших денежных «пожертвований». Возмущение японцев вызвало то, что, как выяснилось, многие высокопоставленные деятелей правительства и почти половина депутатов парламента от ЛДП имеют связи с одиозной сектой. Сообщалось, что в прошлом Абэ направлял ей приветственное видеопослание, хотя сама «Церковь обновления» отвергла какую-либо его причастность к своей деятельности. Недовольство в стране вызвал отказ ЛДП от проведения расследования о возможных связях Абэ и других членов партии с одиозной организацией.

Далеко не все в Японии согласны и с единоличным решением Кисиды вопреки мнению большинства народа провести за счет бюджета пышные государственные похороны Синдзо Абэ с приглашением многочисленных действующих и бывших политических деятелей из зарубежных стран.

Замеры общественного мнения показывают, что, по крайней мере, 56% респондентов выступили против проведения государственных похорон, и этот показатель увеличился на 6 пунктов с момента проведения газетой «Асахи» аналогичного опроса в конце августа. За проведение церемонии выступили 38%, этот показатель, напротив, снизился на 3 пункта. В то же время 64% опрошенных считают объяснения правительства о целесообразности проведения государственных похорон для Абэ неубедительными. Обратной точки зрения придерживаются только 23% респондентов.

Цитата из видео «Стали известны детали похорон Синдзо Абэ» Похороны Синдзо Абэ

Тем не менее вердикты японских судов, в которые обратились противники государственных похорон, были не в пользу протестующих. Однако те, кто считает, что деятельность Абэ на посту премьер-министра не была успешной, продолжают борьбу. В стране проходят акции протеста и митинги за отмену проведения государственных похорон, некоторые демонстрации собирают до нескольких сотен человек.

Отмечается, что основная причина недовольства противников официальной церемонии похорон Абэ связана с высокими расходами на ее проведение, которые будут покрыты из государственного бюджета. Согласно смете, представленной правительством страны, общая сумма расходов составит примерно 1,65 млрд иен (11,7 млн долларов). Около 800 млн иен (5,7 млн долларов) пойдет на обеспечение охраны мероприятия, 600 млн иен (4,2 млн долларов) уйдет на представительские расходы и обустройство иностранных гостей. Сама же церемония обойдется японскому бюджету примерно в 250 млн иен (около 1,78 млн долларов). Однако с учетом приезда на похороны многих глав иностранных государств расходы могут значительно превысить приведенную смету.

Противники дорогостоящей пышной церемонии с участием высокопоставленных особ из-за рубежа справедливо указывают, что эти бюджетные средства следовало бы использовать для ликвидации последствий пандемии коронавируса и преодоления затянувшейся рецессии японской экономики.

Не ожидавший столь массового протеста японского населения премьер Кисида для спасения своего рейтинга и карьеры вынужден был униженно оправдываться перед оппозиционными депутатами за невнятные объяснения причин, по которым он счел правильным выделить, пусть и посмертно, именно бывшего премьера Абэ. «Я смиренно принимаю критику в том, что мое объяснение было недостаточным», — с таким покаянием японский премьер обратился 8 сентября к оппозиционным членам обеих палат парламента. Он был вынужден сделать это в связи с официальными запросами оппозиции с требованием объяснить, какие мотивы заставили премьера самолично, без каких-либо консультаций и обсуждения в парламенте распорядиться о проведении в Токио государственных похорон бывшего премьера.

В послевоенной истории Японии государственные похороны были организованы лишь однажды, в 1967 году, когда страна прощалась с экс-премьером Сигэру Ёсида, внесшим немалый вклад в развитие японской экономики и рост благосостояния народа.

Про Абэ такого сказать нельзя, ибо его названная «абэномикой» политика не привела к преодолению стагнации в экономике и вызывала протесты выступающих за сохранение пацифистского курса страны в связи с неуемным стремлением почившего политика во что бы то ни стало удалить из Конституции Японии запрет на обладание армией и ведение войн. Не пользовались популярностью и поддержкой и устремления Абэ все больше втягивать свою страну в военную стратегию США как в АТР, так и во всем мире, в военное противостояние Китаю и России.

Чувствительным для авторитета Кисиды стало решение руководства оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии не присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые пройдут в Токио 27 сентября.

«Проведение государственных похорон насаждается решением кабинета министров. Это абсолютно естественно, что у многих людей это вызывает отторжение и сомнения», — цитирует агентство «Киодо цусин» главу партии Кэнту Идзуми. Церемонию государственных похорон Абэ намерены бойкотировать Коммунистическая партия Японии, партия «Рэйва Синсэнгуми» и Народно-демократическая партия.

(сс) Noukei314 Кэнта Идзуми

Однако основной причиной падения доверия японцев к кабинету Кисиды является их недовольство снижением уровня жизни, связанное в том числе и с политикой экономических и иных санкций Токио в отношении России. Большинство граждан страны — 67% — ответили, что считают неудовлетворительными те меры, которые предпринимают власти страны в связи с резким ростом цен, прежде всего, на продовольствие и топливо. При этом в поддержку мер правительства по обузданию роста цен высказывается только один из пяти — 21% опрошенных.

Все вместе взятое вызвало в начале сентября с. г. заметное понижение рейтинга поддержки населением Японии нынешнего кабинета. Согласно результатам опроса, проведенного одной из ведущих газет страны «Асахи», работу правительства тогда одобряли лишь 41% японцев, что на 6 пунктов ниже, чем во время предыдущих замеров. При этом тех, кто не одобрял действия правительства, впервые стало больше его сторонников — 47%. Рост неодобрения составил 8%.

И вот новое, можно сказать, сенсационное падение поддержки правительства. Как свидетельствуют результаты проведенного в прошедшее воскресенье одной их центральных газет страны «Майнити симбун» исследования, рейтинг кабинета Кисиды упал ниже 30% впервые с момента избрания его премьер-министром осенью прошлого года. Согласно проведенному исследованию, уровень одобрения деятельности правительства снизился на 7 п. п. по сравнению с данными за прошлый месяц, до 29%. Уровень неодобрения составил 64%, что на 10 п. п. выше, чем по итогам предыдущего опроса. Рейтинг также снизился на 6 п. п., до 23%. Это самый низкий показатель с апреля 2008 года.

Хотя в предстоящий период парламентских выборов в Японии не предвидится и народ не может своим голосованием оценить работу правительства, тучи над Кисидой сгущаются. Ибо столь низкий уровень доверия и поддержки в прошлом вынуждал японских премьеров и без выборов добровольно снимать с себя полномочия лидера страны.