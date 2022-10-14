Оказывается, оценки несуразного и глупого стремления Зеленского и его команды потрафить Токио, поддержав его реваншистские притязания на русские Курилы, опубликованные на днях в ИА REGNUM, полностью совпали с восприятием в Японии этого «дипломатического» выверта киевского режима, названного в Стране восходящего солнца «медвежьей услугой».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

На днях автор этих строк писал в комментарии: «Боясь потерять «богатого спонсора» — Японию, Зеленский изощряется в стремлении умаслить токийских благодетелей. Неуклюжей медвежьей услугой можно назвать инспирированное киевским режимом принятие «законодательным органом» киевской хунты постановления о признании российских южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии»…

Токио едва ли обрадует такая медвежья услуга несостоявшегося государства. Ибо это может явиться для Москвы поводом для окончательного закрытия и без того несуществующего «территориального вопроса».

И вот сегодня японское издание Yahoo News Japan сообщает, что этими же словами охарактеризовал подобострастие и угодливость в отношении японцев депутат японского парламента Мунэо Судзуки.

Хотя мое отношение к этому политикану, стремившемуся «разрешить территориальную проблему» с Россией, не забывая собственный карман, за что был изгнан из правящей партии и посажен на длительный срок в тюрьму, отрицательное, с его определением киевской «инициативы» следует согласиться.

«Спасибо за медвежью услугу», — так Судзуки отреагировал на высказывания и действия Зеленского в отношении северных территорий (российских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские. — А. К.).

Yahoo News Japan пишет: «Как известно, седьмого октября президент Зеленский заявил в одном из своих видеообращений: «[Киевский режим] подтверждает, что уважает суверенитет и территориальную целостность Японии, включая северные территории».

president. gov. ua Владимир Зеленский

Кроме того, он подписал соответствующий указ и дал понять, что «законодательный орган» киевской хунты также выступит с аналогичным заявлением.

Господин Судзуки написал в своем блоге: «Если думать об этом исключительно поверхностно, то может показаться, что речь идет о поддержке Японии. Но на самом деле, это не что иное, как «медвежья услуга» нашей стране, которая очень раздражает».

Тактика и стратегия г-на Судзуки в отношении процесса отъема Курил у России отличаются от крикливых требований японских ультраправых, да и правительства, которые, игнорируя документы и факты истории, выступают с притязаниями к России под лозунгом «Верни северные территории!».

Судзуки хитер и уговаривал называвшего президента РФ В. Путина своим «другом Владимиром» бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ действовать не нахрапом, а аккуратно и последовательно. При этом допускался осуждаемый японскими правыми вариант получения островов как бы в рассрочку. Сначала получить бездумно обещанные Никитой Хрущевым острова Малой Курильской гряды — Шикотан и Плоские (Хабомаи), а затем, используя лукавую формулу «совместного хозяйственного освоения северных территорий», должны стать японскими и наиболее крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Естественно, с прилегающими к ним богатейшими морскими ресурсами 200-мильными экономическими зонами.

Похоже, Судзуки не отказывается от своего «плана» и по сей день, хотя ныне он не пользуется, и раньше-то дутым, авторитетом «специалиста по работе с русскими». Он «разъясняет» соотечественникам: «В настоящее время Россия осуществляет эффективный контроль (примечание редакции Yahoo News Japan: в исходном тексте Судзуки написал — «исполнительный контроль») над северными территориями в соответствии с послевоенными международными процедурами (Ялтинское соглашение, Устав ООН, Потсдамская декларация, Сан-Францисский мирный договор и т.д.). Решать эту проблему с Россией нужно только на двусторонней основе. Нечего даже и говорить, что провоцирование России в этом процессе ничего не даст».

Издание напоминает, что «вопрос о северных территориях» в 90-е годы включался в повестку саммитов «Большой семерки» (G7). При этом приводит слова Судзуки о том, что «был сделан вывод, что этот вопрос не является предметом многосторонних дискуссий, а представляет собой тему для двусторонних переговоров между Японией и Россией. И впоследствии на заседаниях «Большой семерки» его не поднимали».

«На этот раз [киевский режим] демонстративно поддержал Японию, но на международном уровне никакого влияния это иметь не может. Я хотел бы, чтобы мировое сообщество смотрело на проблему северных островов не поверхностно, а учитывало исторические обстоятельства и факты», — призывает Судзуки.

Council.gov.ru Мунэо Судзуки

Сообщается, что после слов Судзуки о «медвежьей услуге» Японии со стороны Зеленского, в интернете появились высказывания в его поддержку. Но нашлись и критики.

Вот некоторые из высказываний:

«Конечно, идея о том, что для возвращения островов следует «не провоцировать Россию» и «не злить Путина», в целом верна. В последнее время г-н Судзуки, похоже, сделал это своей наивысшей целью (навязчивой идеей? — А. К.). Но в данном случае это — как если ставить телегу впереди лошади».

«Возможно, по мнению г-на Судзуки, цель нашей политики по северным территориям заключается не в том, чтобы вернуть их, а в том, чтобы развивать дружбу с Россией и поддержать её интересы. Такие у меня возникают сомнения. Из раза в раз он повторяет какие-то непонятные тезисы».

«Пусть Судзуки уходит из политики. Хватит тратить на него как на депутата наши налоги!».

«А где в словах г-на Судзуки японская позиция?».