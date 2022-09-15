По прошествии полугода с момента введения странами G7 «адских санкций» в отношении России, в чём особенно яро приняло участие японское правительство, жители этой страны обнаруживают, что экономика нашей страны вовсе не «разорвана в клочья». Голода не наблюдается, торгово-экономические связи переориентируются с Европы на более дружественные Москве страны, падение производства вовсе не столь критическое, как ожидалось.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Попытку непредвзято проанализировать экономическую ситуацию в России предприняло авторитетное японское издание Yahoo News Japan.

В начале анализа его авторы указывают на то, что оценки специалистами подлинного состояния российской экономики в условиях санкций расходятся. «Недавно исследователи из Йельского университета написали аналитический отчет, который привлек пристальное внимание. В нём они говорят, что уход из России западных фирм и введенные санкции полностью лишили ее экономику «свободы». Любые позитивные данные о ней — это просто выдумки. «Тщательно фильтруемую путинской властью статистику тиражируют СМИ и используют многочисленные некомпетентные эксперты, публикующие прогнозы, которые вопреки действительности чрезмерно благоприятны для Кремля», — утверждается в статье. Другие специалисты дают отнюдь не столь мрачные оценки. «Российская экономика даже и не думает вставать на путь краха», — написал недавно авторитетный эксперт по России, основатель известного международного консалтингового агентства Macro Advisory Крис Уифер. Так где же правда?» — вопрошает японское издание.

При этом отмечается, что наиболее «радужные» ожидания по поводу «краха России» существовали у инициаторов «адских санкций» — американцев. «Менее чем через месяц после начала СВО мировые агентства снизили свои прогнозы по ВВП России на 2022 год, заменив рост в 2,5% на падение почти на 10%. Были и более пессимистичные оценки. «В этом году ВВП России упадет на 15%, что сведет на нет все экономические достижения последних 15 лет, прогнозируют эксперты», — заявлял тогда Белый дом.

Chicago Council on Global Affairs Джо Байден

Однако, по мнению японских аналитиков, ситуация в российской экономике лучше, чем предсказывали даже самые умеренные прогнозы. Называется и причина такого положения — продажа нефти, газа и других углеводородов позволила стране добиться рекордного профицита бюджета.

Издание ссылается на показатели «Индекса экономической активности» инвестиционного банка Goldman Sachs, который показывает экономический рост в реальном времени. Показатели этого индекса в России резко упали в марте–апреле 2022 года, однако довольно быстро восстановились в последующие месяцы. «И это снижение не достигало таких низких уровней, которые наблюдались во время мирового финансового кризиса 2007–2009 годов или после аннексии Крыма в 2014 году», — отмечает Yahoo News Japan.

А по приведенным изданием данным JP Morgan Chase Bank, промышленное производство в России в июне 2022 года упало всего на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. С другой стороны, индекс роста сферы услуг, основанный на опросах предприятий, не снизился так сильно, как во время предыдущего кризиса. Потребление электроэнергии, которое первоначально снизилось, снова увеличивается. Железнодорожные перевозки, свидетельствующие об оживлении внутреннего спроса в стране, также растут.

Как важный фактор, влияющий на экономическое положение в России, в статье называется снижение инфляции. Темп роста потребительских цен с начала 2022 года по конец мая составил около 10%. Из-за падения курса рубля импортные товары подорожали, а из-за ухода западных компаний сократились поставки. Но цены теперь снова снижаются, на что указывает Росстат.

Как известно, в странах G7 инфляция становится серьезной не только экономической, но и социальной проблемой. «Сильный рубль снизил стоимость импорта и понизил опасения роста инфляции. Россия с ее газовым изобилием также вряд ли столкнется с такой высокой инфляцией из-за роста цен на энергоносители, как это произошло в Европе».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Падение цен — не единственное, что помогает российским потребителям. По данным крупнейшего российского банка «Сбербанк», средняя реальная заработная плата россиян существенно выросла с весны. В июне уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня в 3,9%, хотя это может быть и неточной картиной, поскольку многие компании отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска без сохранения заработной платы.

Благодаря тому, что рынок рабочей силы держится на плаву, люди имеют возможность продолжать тратить деньги. Данные «Сбербанка» показывают, что в июле реальные потребительские расходы не претерпели особых изменений по сравнению с началом года. Весной импорт сократился, отчасти из-за прекращения поставок многими западными фирмами. Но это сокращение было не очень существенным по меркам последних рецессий. А сейчас объем импорта быстро восстанавливается, приходит к заключению Yahoo News Japan.

Весьма показательны комментарии к данной публикации японских читателей, которые во многих случаях озабочены не столько воздействием экономических санкций на Россию, сколько выживанием японской экономики.

mel: «Во время Второй мировой войны Япония, которая до нападения на Перл-Харбор находилась под экономическими санкциями, продолжала эскалацию войны. Немногие страны в истории переживали крах своей экономики из-за санкций. При правильном противодействии им они могут нанести лишь небольшой ущерб. Если же экономические санкции применяются неэффективно, то сторона, вводящая их, может понести даже больший ущерб. Таковы уроки истории и экономики. И, похоже, они действуют сейчас».

pan: «Выиграет этот военный конфликт Россия или [бывш. УССР], не имеет никакого отношения к Японии. Я не чувствую необходимости в том, чтобы Япония отчаянно поддерживала [киевский режим] в конфликте, далеком от нас. Я хочу, чтобы его вообще как можно скорее урегулировали. В противном случае ни японская, ни западная экономика не выживут. Российская же экономика определенно не рухнет. В истории не было примеров успешных попыток экономической блокады со стороны гегемонистской державы. Объекты таких блокад порой становились даже сильнее и давали инициаторам санкций «ответки». Нынешнее демократическое правление в Соединенных Штатах остается только считать глупым».

mu: «Раскрасьте карту, чтобы увидеть, какие страны участвуют в экономических санкциях против России. Поразительно, но их окажется не так уж и много. Китай, Индия, Южная Америка, Африка, Азия, Ближний Восток и многие другие страны продолжают активное экономическое взаимодействие с ней. Хотя России, возможно, становится сложнее получать некоторые современные технологии и материалы, дырявые санкции, заполненные лазейками, Москву не истощат. Даже Северная Корея выжила в условиях экономических ограничений, благополучно их обходя при необходимости».

Kremlin.ru Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия — Индия — Китай

ghm: «Уже давно говорят, что КНДР находится под санкциями, но она постоянно улучшает свои ракетные технологии и обладает ядерным оружием. Я думаю, что Россия в этом в чём-то на нее похожа. Люди, которые хотят думать, что экономические санкции работают, пусть так и думают. Но на самом деле в любых санкциях есть очень много лазеек»…

sak: «О чём вы говорите?! Само собой разумеется, что самодостаточная Россия, которая экспортирует в мир и продовольствие, и энергоресурсы, экономически не рухнет. В конечном счете эти «экономические санкции» введены для прекращения путинской спецоперации на [территории бывш. УССР] и не могут преследовать цель разрушить российскую экономику. Наиболее эффективным было бы лишение России возможности импортировать электронные компоненты, которые необходимы ей для производства передового оружия. Вот тогда способность Москвы продолжать боевые действия на [территории бывш. УССР] действительно снизилась бы».

h: «Вообще говоря, если России удается поддерживать экономические связи с Китаем и Индией, то этим решаются все ее проблемы с санкциями. Ведь эти страны — это почти половина населения планеты. Причем населения с растущим потреблением. Вообще-то сейчас мы видим, что даже в условиях санкций Россия может обойтись без Европы и США. А разве кто-то мог предсказать это полгода назад? Вообще предсказывать будущее мира очень трудно».

you: «Причина проста. Для России будет совершенно невозможной и нетерпимой та ситуация, в которой оказалась Япония после войны, попав после поражения под оккупацию Америки. Россия на это не пойдет…».

hta: «Даже при широкомасштабных экономических санкциях и наличии значительного числа стран, не участвующих в них, таких как Китай и Индия, эти санкции не могут быть эффективными против России, которая самодостаточна в таких средствах жизнеобеспечения, как энергетические ресурсы и продовольствие. И вообще, если эти санкции когда-либо и заработают, то произойдет это через много лет».

gon: «Это правда, что санкции неэффективны против стран с высокими показателями энергоресурсов и продовольственной самообеспеченности. И, наоборот, жители западных стран сейчас плачут по поводу взлета цен на энергоносители и, кажется, уже и не понимают, кто же подвергается санкциям — Россия или Запад?!».

kin: «Мне не нравится, что наши крупные СМИ, у всех из которых есть московские корпункты, стараются всеми силами не показывать кадры полок российских супермаркетов, заполненных товарами».

tok: «Пока Китай не ликвидирует свою энергетическую дыру, с Россией всё будет нормально. Учитывая, что Поднебесная находится по соседству с Россией и обладает огромными людскими ресурсами и производственными мощностями, вполне естественно, что у последней возникает больше свободы в экономическом взаимодействии с ней, чем с Западом».

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

mt: «Не забывайте об особенностях России… Посмотрите на ее историю: русские выжили в огромных испытаниях… Россия подвергалась и изоляции, и нашествию несметных орд врагов… И всё равно русские всех победили… Такова их история! И то, что Путин еще до сих пор держится у власти, — это тоже из разряда «особенностей» России!».

soz: «Не похоже, что Россия полностью заблокирована. Конечно, по ее национальной мощи нанесен какой-то удар… Но если [киевский режим] не прекратит этот военный конфликт, то его ждет ад».

pur: «А вы посмотрите, как удешевление иены поспособствовало резкому росту экспорта подержанных японских автомобилей в Россию».

noh: «Я думаю, что тем людям, которые кричали о том, что западные санкции уничтожат экономику России, теперь самое время принести извинения за свои слова».

tf: «А не стали ли западные экономические санкции против России удавкой на шее самого Запада, и нашей тоже?».

z: «Каждый день я молюсь, чтобы японская экономика не рухнула из-за краха иены раньше, чем рухнет экономика России!».