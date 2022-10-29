Рассуждения японца о «генерале Морозе» как спасителе России
Автор статьи в авторитетном японском издании JB Press, бывший губернатор столичной префектуры Ёити Масудзоэ запомнился как много говоривший довольно экстравагантный политик, завлекавший избирателей посулами провести в Токио «грандиозную Олимпиаду». До поста столичного градоначальника он занимал министерские должности в центральном правительстве и даже претендовал на премьерство. Но в правящей Либерально-демократической партии видеть его своим лидером не захотели, а потому Масудзоэ, обаяв столичных избирателей, стал губернатором Токио.
Однако, как и многие его коллеги на поприще большой политики, этот деятель не устоял перед соблазном лично обогатиться за счет партийных фондов и нецелевого расходования государственных средств.
Губернатор был обвинен в различных грехах, в первую очередь в нецелевом использовании политических средств, собранных на основе пожертвований сторонников. Средства эти, как выяснилось, он тратил на личные цели, в том числе на оплату счетов в ресторанах, где обедал с семьей, дорогих номеров гостиниц во время личных поездок и покупку различных товаров — от книг и антиквариата до шелковых рубашек. Страсть к бесплатным «шелковым рубашкам» и неуклюжие попытки оправдаться привели к тому, что все партии в префектуральном собрании не захотели видеть нескромного политикана в кресле губернатора.
Отстраненный от должности в 2016 году амбициозный Масудзоэ время от времени напоминает о себе, высказываясь по тем или иным вопросам текущей политики. Причем, как и многие другие японские «отставники», берется выражать свои «суждения», не всегда совпадающие с официальной позицией ориентированного на США Токио.
На сей раз он предложил японцам личный «прогноз» развития ситуации на территории бывш. УССР. Свою статью он назвал: «Зимой российская армия особенно сильна, поэтому ставка Путина — «затяжная война».
Характеризуя введение президентом РФ В. Путиным военного положения в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, Масудзоэ «разъясняет», что «нападение на эти четыре новые области как на территорию России должны быть исключены, даже если для этого возникнет необходимость применения ядерного оружия». Из своего «японского далека», желая того или нет, он повторяет зады американской пропаганды о якобы существующей «опции» применения В. Путиным ядерного оружия в ходе специальной военной операции, о чем последний никогда не говорил.
Взявший на себя роль аналитика Масудзоэ признает очевидное: киевскому режиму удалось провести на фронте ряд контратак только благодаря новейшему вооружению, поставленному Европой и США. Но считает, что военный конфликт на территории бывш. УССР затягивается.
Такой вывод бывший губернатор подтверждает результатами выборов в ряде европейских государств.
Автор статьи сообщает, что Россия — самодостаточное государство, обладающее огромными ресурсами, и ей не грозят ни холод, ни голод. При этом он признает, что западные санкции позволяют нашей стране получать дополнительную прибыль: «Из-за западных санкций цены на ее энергоносители и пшеницу взлетели до небес, и она получает даже больше экспортных поступлений, чем раньше».
И «коллективный Запад» во главе с США ничего не может с этим поделать.
Масудзоэ считает, что невзгоды бывш. УССР и поддерживающих ее «европейских демократий» неизмеримо усугубятся с наступлением зимних холодов. Он объясняет теплолюбивым жителям своей страны:
При этом автор статьи предостерегает японцев от одностороннего примитивного восприятия того, что происходит на территории бывш. УССР. Он пишет:
По его «логике», и победа Красной армии в Сталинградской битве была обеспечена не стоявшими насмерть советскими воинами, а все тем же «генералом Морозом». Закономерен простой вопрос, если это так, то почему Гитлер и его генералы не сделали выводов из поражения под Москвой и допустили такую же ситуацию в Сталинграде?
«Заглядывая» в военные планы и расчеты В. Путина, Масудзоэ утверждает, что последний в очередной раз возлагает надежды на «генерала Мороза», который «сегодня будет сильнее атаковать дома жителей европейских стран, чем он атаковал немецкие армии на полях сражений в Сталинграде». И это усилит-де «усталость от [бывш. УССР]» широких европейских масс.
Но бывший губернатор Токио не настолько наивен, чтобы объяснять всё и вся только климатическими условиями. Он не может не понимать, что Россию вынудили вести вооруженную борьбу не с армией киевского режима и нацистскими бандформированиями, а с объединенными силами экономически развитого «коллективного Запада». Как это было в противоборстве Советского Союза с поставленной на службу Гитлеру экономической мощью всей Европы. А потому он заключает: