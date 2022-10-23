Вот уже четыре года из-за пандемии коронавируса не могу посещать Японию, непосредственно общаться с политиками, политологами да и с обычными японцами, без чего анализ происходящего в этой стране представляется неполным.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сначала въезд был запрещен, а затем ограничен отсутствием прямого авиасообщения и обязательным карантином в несколько дней. В этом году последовали послабления — в страну допускались туристы, но не индивидуальные, а только в группах. При тщательном контроле за передвижением во главе с несущем ответственность за соблюдение ограничений руководителем.

Еще одним препятствием стало резкое повышение расходов на поездку в Страну восходящего солнца. И не только транспортных издержек по перелету, но и по пребыванию, что ограничивает продолжительность поездки, делает ее нерентабельной. По существующим раскладкам недельное пребывание на весьма скромных условиях обойдется без перелета в сумму от 300 тысяч рублей и выше.

Всерьез озабоченные выживанием туристической индустрии японские центральные власти спешат упрощать въезд гостей из-за рубежа. Недавно было объявлено, что теперь граждане нашей страны могут въехать в Японию, имея сертификат о трехразовой вакцинации. Но только признанными в Японии препаратами, а именно Moderna и Pfizer. Российские вакцины не признаются. Как сообщают, принимаются и отрицательные результаты ПЦР-теста. Анализы должны быть сданы в течение 72 часов до вылета.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

Одновременно японское правительство вернулось к практике Национальной программы скидок на поездки японцев внутри страны в попытке стимулировать местный туризм, когда японцам компенсируется часть расходов. Ранее такие, как правило, двухдневные поездки были весьма популярны в Японии. В основном японцы отправлялись в традиционные гостиницы — рёканы с онсэном — горячими минеральными источниками, каковых из-за высокой вулканической активности в стране насчитывается более 3 тысяч.

Однако ожидание дальнейшего спада волны COVID-19 и его разновидностей не оправдывается. По данным японского министерства здравоохранения, число еженедельных случаев заболевания в Японии вновь увеличилось впервые примерно за два месяца. Эксперты предупреждают, что страна уже вступила в новую волну инфекций.

«Все 47 префектур, за исключением Окинавы, сообщили о росте числа новых случаев за неделю, в то время как растут опасения по поводу восьмой волны инфекций, когда страна открывает свои двери для иностранных гостей, уровень вакцинации стабилизируется и перемещение людей продолжает увеличиваться.

По данным министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, количество новых случаев заражения по стране за этот период выросло на 35 процентов по сравнению с предыдущей неделей», — сообщает агентство «Киодо цусин».

Предупреждения поступают и из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая фиксирует, что с сентября заболеваемость коронавирусом в европейских странах имеет тенденцию к росту.

Во Франции еженедельно число случаев заболевания коронавирусом составляло около 100 тыс. в конце августа, но неуклонно росло и к концу сентября достигло 300 тысяч.

В Германии число инфекций выросло на 9 процентов по сравнению с предыдущей неделей до 640 тыс. за неделю до 10 октября.

Между тем показатели вакцинации в Японии снижаются: согласно данным канцелярии премьер-министра, всего 65,8% лиц, имеющих право на вакцинацию, были вакцинированы трижды, по сравнению с более чем 80% тех, кто был вакцинирован дважды.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

По возрасту уровень вакцинации тех, кто получил три дозы, составлял около 50 процентов для людей в возрасте от 20 до 30 лет и 64 процента для тех, кому за 40. Дети, получившие первую и вторую дозы, остались примерно в 20-процентном диапазоне. При этом считается, что эффективность вакцины, а также естественный иммунитет после инфекции ослабевают в течение нескольких месяцев.

По существующим данным, менее 50 процентов людей в возрасте 60 лет и моложе могут иметь устойчивость к подвариантам «Омикронов» BA.4 и BA.5. В связи с этим председатель Токийской медицинской ассоциации Харуо Одзаки настоятельно рекомендует японцам сделать четвертую и пятую прививку.

А профессор Киотского университета Хироси Нисимура отметил, что страна уже переживает восьмую волну коронавирусных инфекций, добавив, что с конца октября она, вероятно, наберет обороты. По его словам, поскольку правительство продолжает ослаблять ограничения, «неудивительно, если число заболевших превысит число зараженных в седьмой волне». Этот неблагоприятный прогноз подтверждают цифры: в прошлый четверг в Токио было зарегистрировано 3489 ежедневных случаев заболевания коронавирусом, что выше семидневного скользящего среднего показателя (moving average) в 3277,4 в день…