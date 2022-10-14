Новая книга известного сахалинского исследователя, общественного и политического деятеля С. А. Пономарёва «Неотчуждаемость территории России. Сахалинские поправки в Конституции страны» является продолжением его активной научной и практической деятельности, направленной на сохранение территориальной целостности и защиту суверенитета нашей страны.

Обложка книги С. А. Пономарёва «Неотчуждаемость территории России. Сахалинские поправки в Конституции страны»

Как указывает автор, работа охватывает без малого тридцатилетнюю историю введения в Конституцию России 1993 года принципа неотторжимости (неотчуждаемости) территории, а в текущее законодательство — механизмов его обеспечения и реализации.

На широкой базе источников (книга в разделе «Документы и материалы» содержит более 130 документов) автор в хронологическом порядке описывает историю внесения в 2020 году в Конституцию России принципиальной нормы, гласящей, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются» (часть 2.1 статьи 67).

Автор привлекает внимание к роли общественности и органов власти Сахалинской области в практических действиях по законодательному обеспечению суверенитета Российской Федерации. Показано, как совершенствовались законодательные предложения и инициативы от идеи учета мнения пограничного субъекта Российской Федерации при возможном изменении государственной границы страны (1993–2003 гг.) до императивной нормы, запрещающей как отчуждение территории, так и призывы к этому (2001–2020 гг.).

Автор приводит данные о том, как политические силы, на словах выступающие как патриотические, в 2003 и 2004 годах под предлогом «избыточности» предлагаемых поправок не допустили их внесения в Конституцию России. И лишь в 2020 году в рамках объявленного президентом Российской Федерации В. В. Путиным курса на суверенизацию страны проголосовали за их принятие.

Значительное место в работе занимает критический анализ реализации «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» 1998 года, предусматривающего беспрецедентное право японской стороны на ловлю рыбы в территориальных и внутренних водах Российской Федерации у Курильских островов.

Показано, как Сахалинская областная дума по инициативе дальневосточных рыбаков многие годы выступала против заключения и продления данного соглашения, настаивала на рассмотрении его правомочности в Госдуме и Совете Федерации РФ. И только в июне 2022 года, после новых обращений противников этого ущербного для нашей страны соглашения ельцинских времен, его действие приостановлено. К сожалению, по имеющейся информации, российские власти после уплаты японской стороной финансовой задолженности вновь готовы пускать рыбаков объявленной недружественной страны в наши территориальные воды.

С. А. Пономарев справедливо отмечает роль сахалинцев и жителей Курил, поддержанных российскими политиками, специалистами-японоведами, широкой общественностью и СМИ, в принятии в марте 2022 года правительством РФ давно назревшего решения о прекращении переговоров МИД РФ с Токио о так называемом «мирном договоре с Японией».

Как следует из приводимых автором документов, Сахалинская областная дума неоднократно осуждала такие переговоры, указывая, что прекращение состояния войны с Японией было достигнуто фактически — подписанием Японией 2 сентября 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции, а юридически закреплено в пункте 1-м Совместной советско-японской декларации от 19 октября 1956 года. Как неоднократно отмечали российские специалисты, за стремлением японского правительства заключить через 77 лет после окончания Второй мировой войны ставший анахронизмом «мирный договор» скрывается реваншистское намерение японских властей «вернуть» в состав своего государства законно принадлежащую Российской Федерации южную часть Курильских островов.

Работа имеет практическое значение. На наш взгляд, заслуживают рассмотрения федеральными органами власти предложения автора об очередных шагах Российской Федерации после прекращения переговоров о так называемом «мирном договоре» с Японией. В частности, им предлагается:

изучить возможность денонсации пункта 9-го Совместной советско-японской Декларации 1956 года;

ввести административную ответственность за т. н. «картографическую агрессию», то есть грубое публичное искажение изображения границ Российской Федерации без указания на картах территорий, на которые выдвигаются притязания иностранных государств;

дополнить Закон о государственной границе Российской Федерации, помимо принципа договорного закрепления (установления) государственной границы, восполняющим (дополнительным) принципом исторически сложившейся границы;

прекратить действие «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» 1998 года;

завершить введение в общероссийский календарь Дней воинской славы России праздника День Победы над Японией, учрежденного в СССР в победном 1945 году.

Глубокому знанию поднимаемых проблем способствует личная включенность автора как высококвалифицированного юриста и участника описываемых в книге событий. Автор как депутат Сахалинского областного Совета народных депутатов 21-го созыва озвучивал предложения Сахалинской области на Конституционном совещании в период разработки Конституции России 1993 года, неоднократно выступал в Государственной думе РФ в качестве представителя Сахалинской областной думы при рассмотрении законопроектов о совершенствовании Конституции РФ, принимал активное участие в работе региональных общественных организаций, выступающих за территориальную целостность Российской Федерации. С. А. Пономарев продолжает эту деятельность, являясь председателем Сахалинского отделения Русского географического общества, соучредителем и заместителем председателя межрегиональной общественной организации «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы», членом Научного совета Российского военно-исторического общества.

Книга С. А. Пономарёва «Неотчуждаемость территории России. Сахалинские поправки в Конституции страны» является актуальной, новаторской работой, будет востребована политическими кругами и общественностью нашей страны.