Анастасия Суховеркова

Автор

Родилась в Краснодарском крае. Окончила факультет международных отношений Северо-Западного института управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Специализация: европейская интеграция, европейская безопасность, феномен Brexit, кипрский конфликт. Автор научных статей на тему: «Brexit: «игра с ненулевой суммой», «Роль британского парламента в процессе выхода Великобритании из Европейского союза», «Современные тенденции трансатлантических отношений в контексте формирования нового нелиберального мирового порядка». Дважды номинант национальной литературной премии «Поэт года».