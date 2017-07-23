Киприоты 20 июля отметили 43-ю годовщину турецкого вторжения на остров после государственного переворота, организованного греческой военной хунтой. В этот траурный для всего острова день на улице Ледра прошли анти-турецкие демонстрации, организованные Adouloti Kerinia, ассоциацией, представляющей беженцев из Киринии, а также движением Солидарности.

Εξωτερικ Pπουργείο Турецкое вторжение на Кипр

Несмотря на все происходящее, многие из демонстрантов сохраняют оптимистический настрой в отношении объединения острова, и приходят на демонстрации, чтобы показать, что они все еще не сдались. Другие же видят проблему неразрешимой при сложившемся балансе сил. Третьи и вовсе радикальны, и видят возможную перспективу разрешения кипрского конфликта лишь при условии распада самой Турции на 5, а то и на 6 частей. Следует отметить, что именно третья категория демонстрантов выступает с лозунгами «долой турок с Кипра». Так, демонстрации принимают все более радикальный, националистический характер.

Нет единства относительно будущего мирного процесса и в международном сообществе. Несмотря на то, что на брифинге, 19 июля, Совет Безопасности ООН выступал единым фронтом по вопросу разрешения кипрского конфликта после очередного провала Конференции по Кипру в Кран-Монтане, индивидуальное мнение стран-членов по этому вопросу разнилось.

Согласно Новостному Агентству Кипра, Соединенное Королевство было стороной, настаивавшей на едином заявлении от имени всех стран-членов СБ ООН, которое подчеркнуло бы необходимость для сторон «периода для размышлений и рефлексии».

В дополнение к этому, Соединенное Королевство призывало стороны избегать «игры во взаимные обвинения» и обеспечить друг другу небольшой перерыв с тем, чтобы сфокусироваться на изучении возможных способов возобновления мирного процесса. По мнению Британии, сейчас необходимо убедиться в том, что переговоры продолжатся при сохранении всех параметров, установленных Генеральным секретарем ООН и при дальнейшем оказании им добрых услуг.

Американский представитель выступил за двузональное федеративное решение и согласился с тем, что сейчас не время для «игры во взаимные обвинения». Он также выразил необходимость возобновления работы мирных миссий ООН, учитывая настоящее положение на местах, заметив при этом, что мандат ВСООНК не продлялся на протяжении многих лет.

Такого же мнения придерживается и Япония, которая фактически продублировала, что мандат ВСООНК должен отражать объективную реальность на острове.

Российский представитель заявил, что Совет не должен устанавливать определенные сроки для достижения всеобъемлющего решения. Он отметил также, что из шести заявленных вопросов для обсуждения один все же был оставлен в стороне в надежде на то, что прогресс в обсуждении остальных пяти придаст достаточный импульс и для решения последнего, в то время, как все 6 должны были обсуждаться одновременно. Он также заявил, что обе стороны должны чувствовать себя в безопасности, и именно поэтому все войска должны быть выведены с территории острова. Безопасность должна гарантироваться мандатом СБ ООН.

Египет обвинил в провале переговоров Турцию, которая, по его мнению, так и не смогла убедить стороны в собственной добросовестности. Египет также призывает к выводу всех видов войск с территории Кипра и аннулированию договора о гарантиях, легитимизирующего право на интервенцию.

По мере того, как и в каком ключе развивается сейчас ситуации на острове, глава ВСООНК Элизабет Спехар рекомендует продлить мандат миссии ООН на Кипре на 6 месяцев и отмечает, что пришло время сторонам провести демаркацию буферной зоны, согласно меморандума 1989 года. Она также отметила необходимость введения мер по укреплению доверия, включая военные меры.