Никосия, 11 апреля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Британские военные силы на острове Кипр приведены в состояние повышенной боевой готовности. О необычной активности британских ВВС в районе королевской авиабазы Акротири сообщает сегодня, 11 апреля, мониторинговый портал Liveuamap. По информации лондонской ежедневной газеты Evening Standard, в настоящий момент на Кипре базируются британские истребители Typhoon и реактивные бомбардировщики Tornado.

Airwolfhound Истребитель Typhoon

Такое решение было принято командованием Соединенного Королевства в рамках «подготовки почвы» для удара по Сирии, сообщили во вторник, 10 апреля, турецкие СМИ. По данным независимой медиа-платформы Al Sura, специализирующейся на Ираке и Ближнем Востоке, военные Великобритании, США и Франции сейчас готовятся нанести удар по Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума. Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой также на турецкие источники утверждает, что западные союзники могут нанести удар уже в ближайшие 24 часа.

Напомним, что 7 апреля от представителей вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте поступила информация о возможном применении правительственными войсками отравляющего газа против боевиков и мирного населения в сирийском городе Дума. Официальный Дамаск обвинения в применении химоружия отрицает. Кроме того, специалисты международной гуманитарной организации «Красный полумесяц» признаков применения отравляющих веществ со стороны правительственных войск так и не выявили.

Примечательно также, что сообщения об усилившейся активности британских вооруженных сил в Восточном Средиземноморье поступают на фоне перемещения американских кораблей. Известно, что уже сегодня, 11 апреля, в регион должна направиться ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman, а чуть позже на Ближний Восток отправится и ракетный эсминец USS Porter.

Вчера Белый дом проинформировал, что президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Сирии с британским премьер-министром Терезой Мэй. Несмотря на отсутствие пока весомых доказательств применения химоружия на территории города Дума, лидеры осудили пренебрежительное отношение властей Сирийской Арабской Республики к жизням людей и договорились «не допустить дальнейшее использование химического оружия».