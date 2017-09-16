Ровно месяц назад стало известно об отставке Эспена Барта Эйде, специального Советника Генерального секретаря ООН по Кипру. Эйде официально попросил освободить его от исполнения своих обязанностей с тем, чтобы баллотироваться в законодательные органы на предстоящих выборах в Норвегии.

CIA Разделённый Кипр

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выразил свою искреннюю благодарность Эйде за оказание им «Добрых услуг» в разрешении многолетнего кипрского конфликта, а также в поддержке двусторонних переговоров между лидером греков-киприотов Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи. Стоит отметить, что за последние 27 месяцев Эйде помог лидерам достичь беспрецедентного прогресса в разрешении конфликта. Несмотря на все неудачи, именно сейчас удалось ближе, чем когда-либо подойти к устойчивому и жизнеспособному решению по объединению Кипра.

Это же подтверждают и мнения многих наблюдателей и обозревателей развития столь продолжительной кипрской проблемы, согласно которым последняя фаза переговоров, завершившаяся в Кран-Монтане, была ближайшей точкой на пути к достижению соглашения, к которой стороны когда-либо смогли приблизиться.

Как отметил сам Барт Эйде в своем выступлении в Департаменте ООН по политическим вопросам: «Я думаю, нам следует признать, что в Кран-Монтане это был коллективный провал попытки склеивания воедино элементов договора, несмотря на тот факт, что к концу конференции на столе переговоров стали появляться все новые и новые кусочки пазла. Пусть и поздно, но они появлялись, однако мы все же так и не смогли собрать их вместе, так как перед нами встала вечная проблема: что первично, курица или яйцо? И все стороны в итоге продолжали скрывать свои конечные предложения до тех пор, пока они не увидели все карты противника на столе». Тем не менее, Специальный Советник заверил, что это еще далеко не конец, и сейчас не время играть в «виноватых».

Однако, по всей видимости, игры в «виноватых» все же не избежать. В понедельник, 11 сентября, на пресс-конференции в Никосии президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что не стоит путать конструктивные предложения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с предложениями турецкой стороны, которые им совершенно противоположны.

European People's Party Никос Анастасиадис

Президента попросили прокомментировать доклад, опубликованный в греческом издании Politis, в котором была представлена информация из различных источников с целью создания общей картины провала переговоров вечером 6 июля.

В докладе приводилась ссылка на лидера прогрессивной коммунистической партии Кипра «Akel» Андроса Киприану, свидетеля происходящего на последнем ужине в Кран-Монтане, которому приписывают замечание, что Гутерреш был очень разочарован Анастасиадисом в тот вечер.

На что президент ответил: «Не было ни одного раза, когда бы Генеральный секретарь был зол на меня. Я всегда действовал в рамках дипломатических норм и придерживался принципиальной позиции по вопросам, имеющим жизненно важное значение для всего Кипра».

На вопрос о том, заявлял ли Генеральный секретарь во время своей встречи с Анастасиадисом о готовности Турции показать гибкость по вопросу пересмотра системы гарантий безопасности, Анастасиадис ответил: «Нет, он не заявлял, так как речь шла не о соглашении между мной и Генеральным секретарем, а между Республикой Кипр и державами-гарантами, в особенности Турцией. Речь ведь не о том, что Генсек предлагал турецкой стороне, а о том, какой позиции придерживалась сама Турция».

Антониу Гутерреш внес предложение о том, что число турецких солдат, находящихся на острове по условиям урегулирования может составлять не более 650, согласно Договору о Союзе. Однако Турция настаивает на том, чтобы повысить это число до 1800. «Добрые намерения Генерального секретаря — это одно, но настоящие намерения Турции — совершенно другое», — добавил Президент.

Президент также отметил, что новое соглашение не должно дублировать старые Договоры о гарантиях и о союзе. Оно должно было заметить их новой, более надежной системой, принимая во внимание статус Кипра как международного члена Организации Объединенных Наций, а также члена ЕС и других международных организаций. Турция же в этом случае подразумевает, чтобы действующие на данный момент договоры 1960 года и стали договорами об имплементации, предоставляя таким образом турецкой стороне право на одностороннее вмешательство.

Согласно статье, опубликованной, в Politis Гутерреш в частном порядке встретился с Анастасиадисом после его личной встречи с турецким министром иностранных дел, который подчеркнул, что Анкара могла бы показать некоторую гибкость по вопросу, о чем он впоследствии и сообщил Анастасиадису.

В статье также говорится, что согласно полученной из источников информации, Анастасиадис ответил на это предложение тем, что он ни капли не верит в то, что Турция готова пойти на аннулирование Договора о гарантиях, и заявил, что он не может принять нахождение оставшихся турецких войск на территории страны, которые в будущем смогут вполне стать турецкой военной базой в независимом государстве. На это замечание Гутерреш в свою очередь ответил, что разумным было бы первостепенно добиться аннулирования Договора о гарантиях, а затем уже обсуждать вопрос о присутствии войск.

Mehmet Мустафа Акынджи

Анастасиадис провел красную линию в переговорах под названием «ноль войск, ноль гарантий», на что Генсек заявил, что подобные требования не могут быть отправной точкой для возобновления переговоров.

Тем не менее, Генеральный секретарь ООН в интервью Cyprus News Agency сообщает, что «Добрые услуги» ООН в отношении разрешения кипрского конфликта возобновятся, как только стороны придут к соглашению о подобном шаге. В отдельном интервью Никос Анастасиадис подтвердил, что он направит письмо Гутеррешу о своем намерении вернуться за стол переговоров. Однако, новая конференция по Кипру не будет созвана, пока не будет достигнут определенный уровень подготовки во избежание очередного дипломатического тупика.

Стоит напомнить, что в 2018 году в Республике Кипр пройдут очередные президентские выборы. Пока остается неизвестным, будет ли баллотироваться на второй срок действующий президент Республики, однако стоит заметить, что не все политические силы его поддерживают.