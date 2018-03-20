Спекуляции касаются в основном цели этого соглашения, особенно сейчас, когда Египет начал добывать газ из месторождения Зохр — крупнейшего газового месторождения в Средиземном море.

Иван Шилов ИА REGNUM Линия газопровода

Несмотря на все существующие между сторонами разногласия и арбитражные споры, американская нефте‑ и газодобывающая компания Noble Energy и израильский конгломерат Delek Drilling объявили о достижении соглашения по совместным поставкам газа из израильских месторождений Тамар и Левиафан египетскому холдингу Dolphinus Ltd. В течение ближайших 10 лет в арабскую республику планируется поставить в общей сложности около 64 миллиардов кубометров природного газа на сумму 15 миллиардов долларов, сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на заявления обеих компаний.

Газовые месторождения в восточном Средиземноморье

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал этот момент «историческим». Несмотря на неверие многих даже в саму возможность заключения подобного соглашения, Нетаньяху подчеркнул: «Обе страны готовили его, зная, что оно укрепит безопасность, экономику, а также региональные отношения».

Предполагается, что посредством газовой сделки двусторонние отношения, определяемые проблемами безопасности и характеризуемые взаимным недоверием еще со времен Кэмп-Дэвида, приобретут, наконец, экономическое измерение.

Золотое «газовое дно» Ближнего Востока

Всего в Восточном Средиземноморье на данный момент открыто 13 газовых месторождений: пять из них находится в Израиле, а в Ливане, Сирии, на Кипре и палестинских территориях — по два. Также на континентальном шельфе Египта располагается крупное газовое месторождение Зохр, которое было обнаружено итальянской компанией Eni. По оценкам экспертов, его запасы составляют 850 миллиардов кубических метров газа на поверхности в 100 квадратных километров, что делает его крупнейшим месторождением Средиземноморья.

Еще одно крупное месторождение в регионе — Левиафан, — находится в распоряжении Израиля. Разработка израильского месторождения началась в 2017 году, и сейчас проект, которым на данный момент руководит американская Noble Energy, стоит $3,75 миллиарда. Кроме того, в этом году ожидаются подвижки на соседних месторождениях Кариш и Танин, которые находятся под контролем греческой компании Energean.

В целом область, заключенная между Кипром, Ливаном и Египтом, может содержать дополнительные запасы газа, и поэтому страны в регионе очень стремятся разработать планы экспорта уже сейчас. По оценкам Геологической службы США, эта область может содержать более 9,8 триллиона кубометров природного газа — даже больше доказанных запасов США.

Газ

Согласно другим экспертным данным, только разведанные и доказанные запасы газа, находящиеся в распоряжении Турции, Греции, Сирии, Ливана, Израиля, а также палестинских территорий, Египта и Кипра, на сегодняшний день составляют более 10,5 триллиона кубических метров — 4-й по величине показатель в мире.

Источник: Годовой статистический бюллетень ОПЕК за 2017 год

Новый энергетический хаб Восточного Средиземноморья

Эксперт Международного агентства по возобновляемым источникам энергии Джалал Отман в интервью международной арабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат» отметил, что Каир намерен добиться значительных экономических выгод от своей сделки с Израилем: арабская республика стремится восстановить работу двух имеющихся на ее территории заводов по производству СПГ, разрешить международные арбитражные споры и превратить страну в региональный энергетический хаб.

«Настал тот самый момент, когда, наконец, все разговоры относительно превращения Египта в региональный газовый хаб становятся реальностью», — отмечает Риккардо Фабиани, главный специалист Eurasia Group по Ближнему Востоку. И на сегодняшний день все предпосылки для этого действительно существуют.

На северном побережье Египта имеются два завода по производству СПГ. Первый из них — проект Egyptian LNG, расположенный в городе Эдку в мухафазе Бухейра. Второй завод находится в районе порта Думьят и принадлежит испанско-итальянской компании Union Fenosa Gas. Строительство этих двух египетских заводов в свое время обошлось в 3,2 миллиарда долларов, сейчас же проекты стоят порядка 16 миллиардов.

Кроме мощностей для производства СПГ Египет также располагает и ресурсами, которые страна намерена снова начать экспортировать в ближайшее время, подтвердило министерство нефтяной промышленности Египта. С началом добычи газа из египетского месторождения Зохр в декабре Каир планирует удовлетворить все свои потребности в природном газе до конца этого года, обрести энергетическую независимость и, по словам Клаудио Дескальци, генерального директора итальянской нефтегазовой компании Eni, снова «превратиться из импортера газа в экспортера».

Шесть лет назад Египет экспортировал газ в Израиль и Иорданию через Восточно-Средиземноморскую газовую компанию EMG. Однако на газопровод в Северном Синае неоднократно производились атаки исламистскими боевиками. В конце концов, Египет отменил сделку о поставках газа в Израиль в 2012 году ввиду того, что запасы природного газа страны фактически были истощены и впоследствии перенаправлены уже для внутреннего использования.

Позже, в 2015 году Египет заморозил переговоры по новой газовой сделке с Израилем, но уже после того, как международный арбитражный суд в Женеве постановил, что египетские энергетические компании должны компенсировать Israel Electric Corp и вышеупомянутой EMG $1,7 миллиарда за отмену сделки.

Поэтому новая газовая сделка с Израилем и все остальные сопутствующие условия фактически превращают Египет в крайне подходящее и привлекательное место для размещения регионального газового хаба. Кроме того, к поставкам природного газа в Арабскую Республику для его сжижения и дальнейшей транспортировки, кроме Израиля, постепенно подключаются и другие региональные игроки.

Кипр может стать крупным экспортером газа

Добычей сырья занялась и еще одна страна Средиземноморья, известная своими финансовыми, корпоративными и туристическими услугами. В минувший четверг министр энергетики Кипра Гиоргос Лаккотрипис объявил, что Никосия очень близка к заключению соглашения о продаже природного газа в Египет.

Кипр планирует поставлять в Арабскую Республику Египет ресурсы из месторождения Афродита, которое было открыто Noble Energy еще в 2011 году и содержит, по приблизительным оценкам, 127 миллиардов кубометров природного газа. Поставленный газ будет направляться на заводы по производству СПГ в Идку и Думьяте, расположенные всего в 645 километрах к югу от Кипра, для дальнейшей транспортировки на мировой рынок. «Мы вполне можем прийти к соглашению в ближайшие недели», — заявил министр энергетики Георгиос Лаккотрипис в телефонном интервью из Никосии.

Установка по добыче природного газа

Результатами добычи на месторождении Афродита владеют американские энергетические компании Noble Energy и Royal Dutch Shell — по 35% каждая, в то время как израильская Delek Drilling контролирует все остальное.

«Тот факт, что Shell администрирует египетский завод по сжижению газа в Идку, только благоприятствует такого рода сделке», — отметил Чарльз Эллинас, главный исполнительный директор кипрской энергетической консалтинговой компании e-CNHC, говоря о потенциальном газовом соглашении между Кипром и Египтом.

Кипр располагает запасами природного газа и за пределами Афродиты. Total и Eni в 2017 году обнаружили пока лишь малые его объемы в месторождении Онисифор, подтвердив существование карбонатной платформы, схожей с египетским Зохром, которое Eni назвала «самым крупным открытием во всем Средиземноморье». Eni также объявила и о другом открытии: 8 февраля в месторождении Калипсо в блоке 6 ИЭЗ Кипра был обнаружен дополнительный столб газа.

В четверг Кипр и Египет уже подписали предварительное соглашение о создании трубопровода между двумя странами. «На сегодняшний день в водах Кипра производится много разведывательных работ, и похоже, что будет открыто намного больше газовых месторождений, — отмечает также аналитик глобальной консалтинговой компании Wood Mackenzie Стивен Фуллертон. — А любые последующие открытия, в свою очередь, будут искать себе путь на мировой рынок, и Египет в этом плане является потенциальным вариантом».

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Тем временем Турция неодобрительно посмотрела

Египетско-кипрское сближение было встречено с большой оппозицией со стороны Турции. И Анкара уже не в первый раз возражает против египетско-кипрского сотрудничества. В 2013 году Турция отказалась признавать соглашение о демаркации морской границы, подписанное между греческим Кипром и Египтом, назвав его нарушением «суверенных прав Турции и турок-киприотов».

Помимо прочего, Анкара по-прежнему продолжает блокировать разведывательные работы, проводимые итальянской компанией Eni в исключительной экономической зоне Кипра.

Еще в декабре от южного побережья Кипра отплыло судно, которое итальянская Eni и французская Total арендовали для разведки газа к западу от кипрского месторождения Афродита. А уже 9 февраля турецкие военные корабли блокировали судно Eni, не позволяя ему продолжать вести разведывательные работы в Каттлфиш, месторождении в блоке 3 ИЭЗ Кипра, утверждая, что подобная активность является неприемлемой в условиях физического разделения острова.

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Турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган и до этого момента не раз предостерегал иностранные компании от бурения на континентальном шельфе Кипра.

«Я не думаю, что Турция готова пойти на открытую конфронтацию, но я также думаю, что ее нельзя полностью исключать», — отмечает Эндрю Нэфф, аналитик британской исследовательской компании IHS Markit в интервью французскому информационному агентству France-Presse. — «Если хоть одна из буровых установок зайдет слишком далеко в спорные воды, тогда, я думаю, мы увидим, как Турция пустит в ход «канонерскую дипломатию» в защиту своих интересов», — добавил эксперт.

Победители и проигравшие

По предварительным прогнозам, сделка, заключенная между Noble Energy, Delek Drilling и Dolphinus Ltd, позволит Египту зарабатывать порядка 2 миллиардов долларов в год только лишь на сжижении природного газа. При условии, что будет налажена инфраструктура и построены необходимые транспортные развязки, прогнозируемая прибыль Каира может увеличиться еще на порядок.

Однако при всем этом многие эксперты сейчас полагают, что газовая сделка между Египтом и Израилем неотвратимо нанесет ущерб Катару и Турции: последние будут вынуждены импортировать сжиженный газ из Египта, в то время как Каир и Тель-Авив потеряют часть своего европейского рынка, несмотря на наличие внушительных мощностей по производству СПГ в Египте.

とまりん♪ Терминал СПГ

В итоге в недалеком будущем Турции придется покупать сжиженный газ из Египта, как, впрочем, возможно, и Европе, ввиду более низких производственных издержек, прогнозируют эксперты из Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.

Катар, скорее всего, потеряет порядка 70% своего европейского рынка, в результате чего ему придется переориентироваться на латиноамериканский рынок. «Эта сделка нанесла тяжелый удар по Анкаре и Дохе», — подчеркнул французский журналист Кристоф Айад, специализирующийся на проблемах Ближнего Востока.

«Турция провоцирует Кипр всеми возможными способами, чтобы удержать кипрские власти от бурения и разработки газовых месторождений. Президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет также иметь контроль над природными ресурсами острова, и сделка, заключенная между Каиром и Никосией, определенно заставила его беспокоиться о будущем», — добавил также Айад.

И тем не менее Турция тоже не сидит на месте, молча наблюдая, как на Ближнем Востоке формируется «концерт новых газовых держав». Анкара активно продвигает свои интересы на израильском фронте, совершая там энергетические сделки, включая проект газопровода из Израиля в Турцию, а оттуда напрямую в Европу.

«Отделить бизнес от политики»

Перспектива появления нового крупного источника газа неподалеку от Европы выглядит стратегически привлекательной на фоне сокращения его запасов в Северном море и беспокойства Запада по поводу зависимости от российского газа. Однако разработку месторождений в Восточном Средиземноморье осложняют политические риски и соперничество между странами.

«Использование запасов газа может сильно изменить политический и экономический климат в регионе, — говорит Эммануэль Карагианнис, эксперт Королевского колледжа Лондона. — И в то же время это может обострить споры о границах, длящиеся десятилетия, если не создать новые конфликты».

В регионе до сих пор настолько много противоположных интересов, что даже поводы к сотрудничеству зачастую становятся «яблоком раздора». Так, к примеру, и без того накаленные отношения Израиля и Ливана обострились еще больше в 2009 году, когда Noble Energy объявила об открытии в Средиземном море месторождения Тамар, а позже, в конце 2010-го — Левиафан. В 2012-м было обнаружено месторождение Танин, и сейчас суммарный объем разведанного газа оценивается примерно в 800 млрд кубометров, неразведанного — несколько триллионов кубометров.

Добычу газа из месторождений в той или иной степени уже реализует Израиль, несмотря даже на то, что морская граница между государствами по сей день так и не была демаркирована: фактически Израиль, не без помощи США, прибрал обнаруженные природные ресурсы к своим рукам.

Бейрут в этой ситуации решил не обходиться одними угрозами в адрес Тель-Авива и буквально на минувшей неделе подписал соглашение на разработку двух блоков на континентальном шельфе с консорциумом Total, Eni и «НОВАТЭКа». Срок действия соглашения составляет 5−10 лет.

Мешает газовому сотрудничеству в регионе и нерешенная кипрская проблема. На данный момент, чтобы экспортировать израильский газ в Европу, планируется построить газопровод стоимостью 6 млрд евро из Израиля в Италию через Кипр и Грецию. В декабре прошлого года четыре страны подписали предварительное соглашение о совместной разработке проекта и хотят завершить его к 2025 году. Газопровод длиной 2000 км должен будет пройти на глубине до 3 км. Проект такого рода будет одним из самых сложных и дорогостоящих в истории отрасли, и это только одна из причин, почему многие эксперты вообще сомневаются в его жизнеспособности.

Газопровод

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Кроме того, газ не хранится как нефть, а закачивается из источника в трубы или сжижается. Самостоятельно этого ни Израиль, ни Кипр, ни Греция сделать не смогут, а построить установки для производства СПГ — на сегодняшний день уже слишком дорогое удовольствие, пишет газета «Аш-Шарк Аль-Аусат».

Конечно, более дешевым вариантом был бы трубопровод через Турцию. Но даже если она и Израиль преодолеют свои разногласия, вражда последнего с арабскими государствами автоматически исключает возможность строительства газопровода через воды Ливии и Сирии. И вот тут еще один альтернативный маршрут проходит вблизи Кипра. Но и у Никосии пока все еще напряженные отношения с Анкарой, поддерживающей турецкую часть острова. По словам многих международных экспертов, именно этот трубопровод вполне мог бы стать частью решения кипрского вопроса.

Чтобы подобные конфликты не создавать и не обострять, необходимо попросту «отделить бизнес от политики», подчеркнул египетский эксперт по энергетике Мохаммед аль-Сайед Бедави. Однако пока страны в регионе, где в избытке не только газ, но и политическая враждебность, только начинаются соглашаться.