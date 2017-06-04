



European Space Agency Кипр из космоса

«В соответствии с заявлением, опубликованным после встречи за закрытыми дверями, которая прошла 4 июня в Нью-Йорке между Генсеком ООН, лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи и лидером греческой кипрской общины Никосом Анастасиадисом, и серии взаимных консультаций участников, было принято решение о возобновлении работы Конференции по Кипру в Женеве 28 июня 2017», — сообщает официальный источник ООН.

Работа Конференции будет возобновлена под эгидой Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша при участии двух лидеров кипрских общин, а также трех держав-гарантов — Греции, Турции и Великобритании на уровне министров иностранных дел и Европейского союза в качестве наблюдателя.

Напомним, что Женевская конференция, представляющаяся в качестве последнего рывка к достижению всеобъемлющего решения кипрского вопроса и столь ожидаемого мировым сообществом объединения острова, была впервые созвана в январе. Однако результаты ее были неутешительные — спустя всего лишь день обсуждений, технократы от обеих делегаций направились в Мон-Пелерин (Швейцария), чтобы сосредоточиться на решении вопроса о безопасности и гарантиях.

Последующие трудности в ходе переговоров привели к тому, что специальный советник ООН Эспен Барт Эйде объявил о провале попыток преодолеть разногласия между двумя лидерами по поводу повестки дня Конференции, даже несмотря на то, что оба из них согласились о необходимости ее возобновления как таковой.

Лишь вмешательство буквально в последнюю минуту Антониу Гутерреша, который пригласил обоих лидеров на совместную встречу в Нью-Йорке, помогло вывести ситуацию из тупика. Было оговорено, что Конференция будет проводиться с «открытой датой», в то время, как по оценкам Эйде, ее работа может занять от двух недель.

Не стоит забывать также о том, что как раз на середину июля, приблизительно во время работы Конференции, запланированы работы по бурению в исключительной экономической зоне Кипра. Мировой энергетический гигант Total планирует начать бурение в открытом море 13 июля, что может создать некоторое напряжение между сторонами. Однако по сообщениям турецко-кипрской стороны, Турция не станет делать из этого проблему, если переговоры пройдут гладко. «Если в ходе переговоров будет достигнут результат, бурение станет выгодным для всего Кипра в целом», — сообщает турецко-кипрский источник.

В качестве предварительного условия возобновления работы Женевской конференции по Кипру Никосия, при посредничестве Антониу Гутерреша, поручила Эйде предоставить до 28 числа черновой вариант «совместного документа», который впоследствии сформирует основу переговоров в Женеве по разделу гарантий безопасности.

Как заявил заместитель представителя правительства Викториас Пападопулос: «Никосия получила заверения в том, что общий документ будет готов до 28 июня. Иначе мы не сможем поехать в Женеву».

Что же из себя будет представлять этот «общий документ»? Согласно мандату, документ будет подготовлен специальным советником ООН Эспеном Бартом Эйде и будет содержать позиции каждой из сторон, записанные на предыдущей Конференции в январе, а также позиции технократов по вопросу гарантий безопасности, зафиксированные в Мон-Пелерин, а также предложения Генерального секретаря ООН.

Как сообщает кипрско-греческое ежедневное издание Politis, позиции, с которыми стороны выйдут на новый раунд переговоров, будут выглядеть приблизительно следующим образом.

Греко-кипрская сторона выступает за денонсацию Договора о гарантиях 1960 года и за принятие Резолюции ООН, которая выступала бы в качестве гарантии урегулирования конфликта. Греко-кипрская община также была инициатором предложения о трехстороннем дружественном пакте между Кипром, Грецией и Турцией, обеспечивающим защиту острова от внешних угроз, а также обеспечение переходного периода, во время которого многонациональные полицейские силы будут служить в качестве внутренних сил обеспечения безопасности.

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Согласно докладам, Греция также ратует за денонсацию Договора о гарантиях, а вместе с ним и права одностороннего вмешательства любой из трех держав-гарантов во внутренние дела острова «для восстановления положения дел», закрепленного в ст. 4 Договора. Греция также поддерживает идею о трехстороннем дружественном пакте и призывает к выводу всех иностранных войск с территории Кипра и их замены многонациональными силами, которые гарантировали бы безопасность на острове на протяжении определенного периода.

Muratsahan Турецкая республика Северный Кипр

Турецко-кипрская сторона хочет, чтобы Турция осталась гарантом безопасности, однако лишь для северной части острова, а также, чтобы за ней осталось право вмешательства исключительно в самых серьезных случаях и лишь с приглашения государственного парламента. Турки-киприоты также предлагают установить временные рамки для вывода иностранных войск с острова, которые бы пересматривались каждые несколько лет, однако без установления определенного дедлайна.

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Турция хочет сохранить действие Договора о гарантиях и предлагает вывести 80% своих военных контингентов с территории острова после достижения соглашения. Что же касается оставшихся 20%, Турция запрашивает установить переходный период с целью того, чтобы время показало отсутствие необходимости их дальнейшего пребывания на острове.

По сообщениям Politis, вторая часть документа будет содержать взгляды ООН на проблемы безопасности, которые состоят из 4-х частей: конституционная безопасность, внутренняя и внешняя безопасность и осуществление урегулирования.

Карта Кипра

В документе отмечается, что конституционную безопасность планируется обеспечить образованием двузональной федерации при политическом равенстве двух составляющих ее государств. Внутреннюю безопасность планируется обеспечить за счет действий правоохранительных органов. Что касается внешней безопасности, то здесь речь идет лишь о трехстороннем дружественном пакте и о выводе большинства иностранных военных контингентов с территории острова, хотя сторонам еще предстоит договориться о конкретном сроке их вывода.

Последняя часть договора предлагает заменить Договор о гарантиях 1960 года, который послужил предметом столь многочисленных противоречий, Договором об имплементации под руководством Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) и международных наблюдателей.

Именно с такими позициями стороны вышли на новый раунд переговоров уже в Кран-Монтане, небольшом горнолыжном курорте в Швейцарии 28 июня. По мнению экспертов, это, в сущности, последняя попытка лидеров прийти к общему знаменателю, а также всеобъемлющему соглашению и объединению острова.