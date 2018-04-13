Недвижимость на Кипре ещё популярнее, чем прежде

A.Savin Кипр. Ларнака

За последний год продажи недвижимости иностранцам на Кипре взлетели на 65%, сообщает Cyprus Property News. Согласно статистике Департамента земель и исследований Республики Кипр, только за октябрь 2017 года зарубежные инвесторы приобрели на 65% больше объектов, чем за этот же месяц прошлого года. Из 768 контрактов на продажу недвижимого имущества Кипра 266 (34,6%) приходится на иностранных инвесторов. Число сделок выросло во всех регионах, однако абсолютным лидером годового роста продаж стала Фамагуста (+130%), следом идет Пафос (+81%), а затем Никосия (+70%), Лимассол (+60%) и Ларнака (+30%).

Особенно подскочил спрос на аренду жилья на острове. К примеру, спрос на квартиры в Лимассоле превысил предложение, что, в свою очередь, привело к резкому росту арендных ставок, пишет Cyprus Property News.

Происходит это по большей части из-за наплыва компаний, которые перевозят на остров свой штат сотрудников, отмечает кипрский оценщик Перикл Маркарис.

«Теперь в городе стало гораздо больше трейдинговых, логистических, юридических, бухгалтерских и консалтинговых компаний. Поэтому спрос на жилье резко увеличился», — поясняет эксперт.

Так как сотрудники этих компаний получают в среднем около €2000—3000 в месяц и ищут современное и качественное жилье минимум с двумя спальнями, за которое готовы платить от €800 в месяц, это существенно подогревает арендную ставку, которая стабилизируется лишь в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.

Muratsahan Турецкая республика Северный Кипр

Никосия идёт в ЕСПЧ

Незаконная продажа и эксплуатация греко-кипрской недвижимости на оккупированной Турцией территории Северного Кипра «сродни пособничеству в грабеже», заявило правительство Республики Кипр и обратилось в Совет Европы с просьбой принять меры.

Согласно данным, представленным Никосией за 2014 год, проекты, незаконно осуществляемые в оккупированных районах, охватывают территорию примерно в 279 квадратных километров и включают не менее 85 крупных и средних проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросы территории, гражданства и собственности до сих пор остаются одними из самых сложных и щепетильных проблем переговорного процесса. И хотя на территории Турецкой Республики Северного Кипра работает специальная Комиссия по недвижимому имуществу, наделенная Европейским судом по правам человека необходимыми полномочиями, некоторые споры решить всё же не удается. Тем более, что в данном случае дело касается принципиальной позиции.

Вмешательство Никосии, однако, несколько опережает заседание Комитета министров в Страсбурге, которое пройдет с 5 по 7 декабря с целью обсуждения «прав собственности перемещенных лиц», одного из аспектов проверки соблюдения Анкарой соответствующих решений ЕСПЧ.

Игорь Павловский ИА REGNUM Кипр разделенный

ТРСК не остановится перед независимостью

Турецкая Республика Северного Кипра по-прежнему является государством, не признанным международным сообществом, и это, по мнению министра иностранных дел ТРСК Тахсина Эртугрулоглу, является главной проблемой. Он намерен «сосредоточить свои усилия на поиске официального признания Севера Кипра со стороны США, а также и всего международного сообщества», заявил министр во вторник в интервью американскому изданию The Hill.

«Мы мы пытаемся донести до всех, что дискриминация, которой подвергаются турки-киприоты из-за признания — необоснованного и незаконного — греко-кипрской общины в качестве Республики Кипр, должна подойти к концу», — подчеркнул дипломат.

Говоря о перспективе возвращения турецко-кипрской стороны в переговорный процесс по объединению острова, Эртугрулоглу отметил, что таких планов в обозримом будущем нет, подчеркнув при этом, что «Турецкая республика Северного Кипра не остановит своего стремления к независимости».

В посольстве же Кипра, в свою очередь, заявляют, что хоть настойчивость Турции сохранить свои вооруженные силы на севере острова и препятствует мирным переговорам в значительной степени, в Никосии по-прежнему открыты для воссоединения, сообщает The Hill: «Президент Никос Анастасиадис по-прежнему настроен работать на воссоединение Кипра в качестве бизональной двухобщинной федерации с единым суверенитетом, единым гражданством и единой международной идентичностью в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН».

Vitaly Lischenko Кипр. Пляж в Айия-Напе

Не мы, так молодое поколение

Однако, несмотря на столь позитивный, на первый взгляд, настрой греко-кипрской стороны в отношении мирных переговоров по объединению острова, во вторник, 28 ноября, произнося приветственную речь перед Советом молодежи Кипра, президент Республики Никос Анастасиадис заявил, что самая большая обязанность молодого поколения заключается в том, чтобы «избавиться от турецких оккупантов».

Речь шла, прежде всего, о том, что грядущее поколение киприотов должно иметь возможность жить в мире и безопасности, без иностранных войск на территории острова, интервенционных гарантий и каких-либо других прав на вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Президент также заявил, что для достижения поставленной цели правительство Республики Кипр намерено использовать программы и стратегии, разработанные как Европейским союзом, так и ООН.

Одна из таких программ под названием «Imagine» недавно была продлена еще на один учебный год после ее успешного запуска и апробирования в 2016—2017 учебном году. «Imagine» направлена на развитие и укрепление межобщинных отношений и охватывает порядка 2500 учеников из 50 греко-кипрских и 50 турко-кипрских школ, лицеев и гимназий. Программа проводится под эгидой Технического Комитета по вопросам Образования и осуществляется совместно с Ассоциацией исторических исследований и диалога (AHDR) при поддержке Контингента ВС ООН по поддержанию мира на Кипре.

Стоит отметить, что далеко не все инициативы в области образования, имплементируемые на юге острова, положительно сказывались на прогрессе мирных переговоров. Как ранее сообщало ИА REGNUM, последнее нововведение, касающееся празднования дня «Энозис» в греко-кипрских школах, практически чуть не привело к очередному срыву мирных переговоров по объединению острова.

AyianapaProtaras Кипр. Протарас

Великобритания возвращается на Кипр

Не только кипрская недвижимость, но и земля острова пользуется международным спросом. В среду кабинет министров ободрил предложение министра транспорта Республики Кипр Мариоса Деметриадеса о приобретении Соединенным Королевством участка земли вблизи Вассиликоса в Лимассоле для строительства промышленного и энергетического порта, который впоследствии может использоваться углеводородной промышленностью.

Деметриадес подчеркнул, что это «очень важное решение», открывающее для его страны «большие перспективы для развития». Политик также отметил, что соглашение с Соединенным Королевством является лишь частью инициированного правительством плана развития портовой инфраструктуры с целью превращения Кипра в региональный центр управления инфраструктурой.

По сообщениям СМИ, сделка должна быть подписана 1 декабря. А взамен Великобритания обязывается вернуть острову земли небольшой деревушки под названием Зиги, расположенной между Лимассолом и Ларнакой, за 8,6 миллионов евро. Эти земли, пока еще находящиеся во владении Соединенного Королевства, не являются частью британских баз и располагаются рядом с коротковолновыми передатчиками британской ретрансляционной станции Восточного Средиземноморья, отчего более известны как «Земля антенн».

Строительство нового порта, стоимость которого оценивается на данный момент в 130 миллионов евро, обсуждалось на протяжении последних 40 лет и предположительно будет завершено к 2020 году, сообщает Cyprus-Mail. «Порт станет важным дополнением к инфраструктуре нашей страны», — подчеркнул Деметриадес. Известно также, что порт будет использоваться и для транспортировки природного газа c и по территории острова, поэтому Европейскому союзу также было предложено поучаствовать в финансировании проекта.