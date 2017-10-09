Мадрид, 10 октября, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Западная Европа, в отличие от Восточной, на протяжении достаточно длительного периода времени казалась обителью незыблемости национальных государств, особенно после распада СССР и СФРЮ. Однако на деле сепаратизм был распространен и в некоторых западноевропейских регионах на протяжении многих лет. Об этом 9 октября сообщает Deutsche Welle.

Возможные сепаратистские регионы (по версии Deutsche Welle)

Страна басков. Одним из представителей некогда воинствующего сепаратизма в Испании является Страна басков. С 1961 по 2011 год в Испании действовала леворадикальная националистическая организация ЕТА (дословно — «Страна басков и свобода»), которая, добиваясь отделения региона от Испании, уничтожила более 800 человек.

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Ни теракты, ни политические переговоры не приблизили проведение референдума о независимости Страны басков. Испанская Конституция наделяет лишь испанское центральное правительство правом проведения референдума по этому вопросу. Однако Мадрид настойчиво отвергает это вариант, считая его незаконным, как в случае с Каталонией.

Баски уступили «пальму первенства» в борьбе за независимость Каталонии по ряду причин. В экономическом плане Страна басков слабее Каталонии, но при этом пользуется особым режимом налогообложения: она самостоятельно управляет налоговыми поступлениями и платит в бюджет Испании, в отличие от каталонцев, сравнительно небольшую сумму. На данный момент баскские националисты не считают задачу приобретения независимости приоритетной и добиваются лишь расширения прав автономии, однако неизвестно, как поведет себя баскский сепаратизм после событий в Каталонии.

Шотландия. Еще совсем недавно, в 2014 году, буквально за два года до Brexit, Шотландия провела первый референдум о независимости, 55% участников которого высказались «против» выхода из Соединенного Королевства. Политико-экономическому союзу Шотландии с Англией уже более 300 лет, при этом у шотландцев есть свой парламент и определенная автономия в принятии решений. Однако несмотря на это шотландское правительство всегда стремилось к большей независимости, о чем не перестает напоминать каждый раз при возникновении острых политических противоречий с Лондоном.

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Референдум о выходе Британии из ЕС в июне 2016 года вновь подогрел дух сепаратизма, 62% жителей Шотландии пожелали сохранить свое членство в составе ЕС, ради которого Шотландская национальная партия уже готова вернуться к идее независимости.

Точная дата нового референдума о независимости Шотландии пока неизвестна, однако предположительно он состоится осенью 2018 года или зимой 2019, то есть еще до Brexit. Предварительные опросы пока что показывают, что итоги очередного референдума о независимости Шотландии вполне могут стать такими же, как и в 2014 году.

Фландрия. У бельгийского сепаратизма также довольно длинная и особая история. В состав Бельгии входят Фландрия, говорящая на нидерландском языке, Валлония, говорящая на французском языке, куда входит и немецкоговорящее сообщество, а также Брюссель сразу с двумя официальными языками — нидерландским и французским.

На очередных парламентских выборах в Бельгии в 2014 году победила националистическая партия «Новый фламандский альянс». Лидер партии Барт де Вевер убежден, что у Бельгии как у национального государства нет будущего. Путем переговоров партия хочет добиться независимости Фландрии, развитого северного региона страны, сосредотачивающего больше половины населения и экономической мощи Бельгии. Под большим вопросом окажется и дипломатический статус Брюсселя, где расположены штаб-квартиры Евросоюза и НАТО.

Падания. Проблема «богатого Севера и бедного Юга» не обошла стороной и Италию. Как полагают эксперты, сепаратизм в северной части Италии вызван чисто экономическими причинами. Промышленность и доходы от банковского сектора таких регионов, как Ломбардия, Пьемонт, Лигурия и др., называемых Паданией, вносят значительный вклад в ВВП страны. При этом многие местные жители полагают, что деньги, заработанные ими с таким трудом, идут на ликвидацию последствий затяжного экономического кризиса для менее экономически успешных регионов страны.

Начиная с 1990-х гг. итальянская правая партия «Лига Севера» добивалась полного отделения Падании от Италии. Сегодня партия требует для успешных северных районов права самим распоряжаться 75% своих доходов.

Южный Тироль. Еще одним итальянским регионом, борющимся за независимость, является некогда австро-венгерский германоязычный Южный Тироль. Во времена правления Муссолини жители Южного Тироля переняли итальянскую культуру и язык, а после Второй мировой войны регион получил еще большую политическую автономию.

Регион также является процветающим и может распоряжаться большей частью своих доходов, что долгое время удовлетворяло южных тирольцев. Однако разразившийся экономический кризис и растущая долговая яма Италии подогрели сепаратистские настроения. У Италии второй, после Греции, размер задолженности в ЕС, и, естественно, более преуспевающие экономически тирольцы не желают взваливать на свои плечи долговое бремя всей Италии.

Корсика. Попытки корсиканцев отделиться от остальной Франции связаны как с языковой, так и с культурной дискриминацией. Сепаратистская организация «Фронт национального освобождения Корсики» на протяжении многих лет совершала диверсии с оружием в руках против представителей государства, пытаясь добиться автономии и особого статуса территории.

Усилия французского правительства в 2000 году при Лионеле Жоспене решить вопрос автономии Корсики дипломатическим путем, включая передачу региону законодательных инициатив, были встречены в штыки консервативной оппозицией, которая опасалась, что другие регионы Франции — Бретань, Эльзас, Прованс, где в той или иной степени сильны сепаратистские настроения, также потребуют большей независимости. А это уже угроза территориальной целостности Франции.

Бавария. Несмотря на весь ажиотаж вокруг проблемы возможной независимости Баварии, баварцы, пожалуй, меньше всех остальных всерьез задумываются об образовании собственного государства. Республика Бавария, такого официальное название этой федеральной земли, является крупнейшим и самым благополучным экономическим регионом ФРГ. Ее население — почти 13 млн человек, больше, чем в Швеции или Португалии.

Стремление Баварии к отделению возникает всё по той же причине — Бавария хотела бы платить в общую казну меньше. Именно за это активно выступает журналист и член баварской партии ХСС Вильфрид Шарнагль. Однако стоит заметить, что подобные настроения не находят массового отклика у населения.

Напомним, что 1 октября население Каталонии высказалось «за» отделение от Испании, однако сам факт проведения референдума не признается центральными властями. Многие эксперты склонны полагать, что причины каталонского сепаратизма исконно экономические, однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, на деле проблема намного глубже. С 2008 года испанская экономика постепенно восстанавливается, и уровень ВВП на душу населения в Каталонии и Испании выравнивается (на 2016 г. 29 и 24 тысячи евро соответственно), однако число сторонников отделения в Каталонии увеличивается.