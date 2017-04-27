Ранее Никос Анастасиадис предложил провести многостороннюю встречу, которая бы также включала гарантов кипрского мирного процесса — Соединенное Королевство, Турцию, Грецию — и была бы открыта для участия других стран. Начать диалог, по мнению президента, следовало бы с гарантий безопасности, далее переходя к вопросам территориального урегулирования, решение которых способствовало бы началу заключительного этапа переговоров по всем нерешенным вопросам. Он настаивает, что лишь решив самые сложные и спорные вопросы, можно достичь компромисса в частностях.

Ai@ce Бывший собор Св. Софии, превращённый в XVI веке в мечеть Селиме, в турецком секторе Никосии. На переднем плане видна разделительная линия

Следует отметить, что вопрос о гарантиях безопасности является для греческой стороны наиболее болезненным и принципиальным, так как президент полагает, что именно «Договор о гарантиях» 1960 года сделал конфликт возможным.

Отвергнув это предложение, Мустафа Акынджи предложил собраться непосредственно в Женеве без предварительных условий. Акынджи сослался на совместную декларацию Никоса Анастасиадиса и бывшего на тот момент лидера турок-киприотов Дервиша Эроглу 2014 года, которая призывала к обсуждению всех пунктов будущего соглашения «взаимосвязанно», а не изолированно.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем заявлении в пятницу поддержал Акынджи. «Турция выражает свое согласие с видением, которое выразил г-н Акынджи 23 и 26 мая», — сообщает министр. «Мы верим в то, что предварительные условия, установленные лидером греков-киприотов прежде, чем возобновить работу Женевской конференции, противоречат принципу «взаимосвязанных переговоров», а также принципу, согласно которому «никакой вопрос не будет рассматриваться, пока все они не будут согласованы», как отражено в совместной Декларации двух кипрских лидеров от 11 февраля 2014 года, и не соответствует Декларации Международной конференции по Кипру от 12 января 2017 года», — отметил министр.

Карта Кипра

Провал переговоров по возобновлению работы Женевской конференции послужил поводом к началу мирных протестов и митингов. Члены греческой и турецкой общин выразили свое требование объединения Кипра свистами, слоганами, барабанными дробями, флагами и самодельными табличками в субботу в буферной зоне на пропускном пункте, расположенном на улице Ледра.

Читайте также: «Непотопляемый авианосец» Турции: Северный Кипр отступает или побеждает?

В митинге в защиту мира приняли участие около 150 человек. Участники скандировали лозунги на греческом, турецком и английском, поднимая вверх таблички с надписями: «Мир сейчас», «Мы хотим решения сейчас», «Помогите нам объединиться», «Лидеры, послушайте: решение сейчас», «Мы — киприоты». Митингующие образовали целую «живую цепь» по всей длине буферной зоны по улице Ледра.

«Мы не хотим колючей проволоки, мы не хотим больше кладбищ, мы хотим мира и демократии», — сказал опытный политик и греко-киприотский сопредседатель двухобщинного технического комитета по культурному наследию Такис Хаджидеметриу. «Мы останемся едины и будем продолжать бороться за наше видение завтрашнего Кипра».

Выступая на митинге, турецко-киприотская журналистка Эзра Айджин поблагодарила всех участвующих и сказала: «Вы — не члены никакой политической партии, которая послала бы вас сюда. Вы здесь, потому что ваше сердце приказало вам быть здесь. И это очень важно, так как сила исходит от сердца». «Для нас как для киприотов, — сказала она, — единственный способ иметь будущее здесь, на острове — это найти решение для одного, единого Кипра».

Как сообщают члены группы активистов, митинг начался 22 мая в поддержку переговоров двух лидеров, но в итоге люди не увидели ничего, отличного от того, что они наблюдали раньше. На протяжении последней недели митинг собирался каждый день в 7 часов вечера. Организаторы митинга подтвердили, что акции будут продолжаться.

Также по теме: Кипр: потухший свет в конце тоннеля?

В понедельник, 29 мая, Эйде встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом с целью обсудить позицию Греции как стороны-гаранта в мирном процессе урегулирования кипрского конфликта. Как отметил специальный советник ООН: «Хоть это касается киприотов, провал в поиске решения может иметь международные последствия, влияющие на греко-турецкие отношения, отношения Турции и ЕС, а также ситуацию в Средиземноморье в целом». «Нам сейчас непросто, но мы не сдаемся», — отметил норвежский дипломат. В среду Эйде планирует встретиться с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.