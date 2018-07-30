Правительство Великобритании склонно отрицать, что Brexit без последующего комплексного соглашения с ЕС может иметь для Соединенного Королевства довольно серьезные последствия. Тем не менее несколько британских министерств проанализировали ситуацию и вывели шесть возможных сценариев развития событий, содержанием которых один из сотрудников поделился с британским изданием Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Фактически на следующий же день прекращается эксплуатация круизного порта Дувр — британских ворот в Европу. Через несколько дней в Корнуолле, на юго-западе страны заканчивается еда в супермаркетах. А еще спустя две недели начинают бить тревогу больницы по всей стране ввиду того, что запас наиболее важных медикаментов иссякает. Британское правительство начинает поставлять провизию грузовыми самолетами в наиболее отдаленные районы страны, задействуя Королевские военно-воздушные силы».

То, что звучит как отрывок из сценария к фильму ужасов — на деле выдержка из анализа британских министерств, однако это только один из возможных вариантов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Mayday

Brexit без сделки

Великобритания больше не будет вынуждена следовать правилам ЕС, равно как и подчиняться юрисдикции судов сообщества. Лондон сможет заключать торговые соглашения с любыми странами мира, а также торговать со странами ЕС по правилам ВТО, говорила премьер-министр Тереза Мэй в начале срока ее полномочий.

На деле же это «запрограммированный хаос», полагают эксперты. Будет затруднено воздушное, морское и наземное сообщение между ЕС и Британией, поскольку все таможенные соглашения будут приостановлены. Кроме того, будет восстановлен таможенный и пограничный контроль между Ирландской Республикой и управляемой Великобританией Северной Ирландией.

Переходный период

Первого сценария не хотят ни в Лондоне, ни в Брюсселе. Поэтому обе стороны уже в принципе договорились об условном «переходном периоде», который должен продлиться до конца 2020 года. В это время у Лондона больше не будет права голоса в ЕС, однако все остальные соглашения будут по-прежнему действовать. Единственная проблема — до его начала стороны должны договориться о конкретных сроках «развода».

Сделка без Brexit

Теоретически лондонское правительство все еще может остановить процесс выхода из ЕС, и при этом большая часть британской экономики вздохнет спокойно. Но этот сценарий в настоящее время уже крайне маловероятен: основные партии Британии — тори и лейбористы — хоть и имеют совершенно различные взгляды на то, как должен выглядеть Brexit, все же обе поддерживают выход из ЕС.

Лейбористы чуть более активно поддерживают идею проведения нового референдума, однако даже если им удастся убедить в этом своего лидера Джереми Корбина, который, в свою очередь, не является большим поклонником ЕС, должна будет произойти смена правительства.

Внутренний европейский рынок

Великобритания также могла бы попытаться остаться в составе европейского внутреннего рынка, и для экономики страны этот сценарий является наиболее желаемым. Но эту дверь Великобритания сама для себя закрыла, заявив, что хочет значительно уменьшить число иммигрантов. А свободное передвижение людей является одним из базовых принципов внутреннего рынка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министры

Таможенный союз

Останься Британия в таможенном союзе ЕС, она могла бы защитить свою обрабатывающую промышленность от последствий «жесткого Брекзита». Кроме того, исчезла бы необходимость установления таможенного контроля в Ирландии.

Однако подобному решению противится Тереза Мэй, так как оставшись в таможенном союзе, Великобритания не смогла бы заключать торговые соглашения с такими экономическими гигантами, как Китай или Индия.

Соглашение о свободной торговле

В Лондоне соглашение о свободной торговле выглядит примерно так: британские компании продолжают поставлять неограниченное количество своих товаров и услуг в ЕС, и в то же время Лондон имеет возможность ограничить приток европейских мигрантов, а также подписывать соглашения о свободной торговле с кем он захочет.

ЕС же, само собой, не сильно заинтересован в том, чтобы Великобритания пользовалась преимуществами единого рынка, не будучи при этом его членом.

Так какой же из сценариев наиболее вероятен? Для Мэй сейчас очень важно обойти стороной проблему Северной Ирландии, отмечает научный сотрудник Лондонской школы экономики Хеннинг Мейер. Однако тогда премьер-министру «придется отказаться от иллюзии, что Великобритания сможет заключить торговые соглашения с такими странами, как Китай, после Brexit».