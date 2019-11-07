Анастасия Шарова
Автор
Родилась в 1970 году в Ленинграде. Биолог и математик по образованию, преподаватель по призванию. Кредо: образование как национальная идея.
Последние публикации
Кто убил коммунизм в России? Кто от этого умер? Когда коммунизм оживёт?
День наш не погас, Может, и не раз После расскажут про нас. Песней станем мы, Сказкой станем мы, Будем, как правда, прямы. Жили мы не зря, Были, как заря, В небе победно горя. — Песня неуловимых из фильма «Корона Российской империи», слова Р. Рождественского «Ты партию не трогай. Партия — это идея»...
7 ноября 2019
СПбГУ скорее мертв, чем жив и без переезда
Я буду писать так: Университет. С большой буквы и без прилагательного «большой». Как будто есть «маленький». Как будто он когда-нибудь нуждался в том, чтобы его специально выделили, как будто не очевидно было для всех, для кого он был не местом учебы и работы, а образом жизни и образом мыслей, что...
1 ноября 2019
Переезд СПбГУ: миллиардная ставка на «чистое поле»
«Отряд не заметил потери бойца» — М. Светлов «Гренада» Для всех, кто имеет отношение к Санкт-Петербургскому университету (а жить в Петербурге и не иметь к университету отношения практически невозможно, или сам учился/работал, или кто-то из родственников/знакомых), его предполагающийся переезд в…...
31 октября 2019
Мечты иногда сбываются. Станет ли СПбГУ единым организмом?
Репатриа́ция (от лат. repatriate) — возвращение на родину. Термин обычно употребляется в отношении военнопленных, перемещённых лиц, беженцев, эмигрантов, возвращения территорий вместе с населением с восстановлением в правах гражданства, незаконно аннексированных в результате распада государств...
31 октября 2019
На те же грабли: СПбГУ не оставили выбора
Денег нет, но вы держитесь — Интернет-мем Переезд в Петергоф был подвигом, лишенным смысла — Профессор Г. И. Макаров, радиофизик, ректор Ленинградского государственного университета в 1970—1975 годах Санкт-Петербургский государственный университет решил приостановить на неопределенный срок...
31 октября 2019
Образовательные стандарты против майских указов Путина
«Первое и, наверное, самое важное, — это сами люди. Умные люди и делают умную страну» Премьер-министр РФ Д.А. Медведев Весна 2019-го ознаменовалась рядом интересных событий в сфере образования. Одним из них было проходившее с 29 марта по 29 апреля на платформе «Prеobra» обсуждение проектов...
21 мая 2019
Стандарты математического образования: проще, ниже, слабее...
«Все мы знаем, насколько важны образовательные стандарты. Именно эти, казалось бы, сухие административные документы задают основу содержания образования. Именно они определяют условия обучения. Именно на их основе проходит экспертиза школьных учебников, готовятся школьные учителя, оснащаются и...
21 мая 2019
Проект нового ОГЭ по математике — провокация или диверсия?
«Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною еще большая. Нет вещи столь малой, в которую не вместилась бы еще меньшая» Козьма Прутков С 29 марта по 29 апреля на платформе «Prеobra» проходило обсуждение обновленных Федеральных государственных стандартов основного общего образования...
21 мая 2019
Утечки ЕГЭ в сеть и Рособрнадзор: кто громче всех кричит «держи вора!»?
Экзамены не могут быть «почти честными». Они либо честные, честные для всех, либо к ним нет доверия, нет ни у кого. Либо все знают, что экзаменационных заданий в интернете нет, либо все знают, что они там есть. Либо всё общество так устроено, что в школе надо учиться, а в вузы поступают умные и...
11 сентября 2018
Утечки ЕГЭ в сеть и Рособрнадзор: заметил проблему — будешь сидеть!
Я знал тогда, я видел, к чему идет, но я молчал. Я был одним из невиновных, одним из тех, кто мог бы поднять голос, когда никто уже не хотел слушать «виновных». Но я молчал и, таким образом, сам стал соучастником. Рэй Брэдбери Даже если это на самом деле произошло — зачем будоражить Глава...
11 сентября 2018
«Наш воспитатель — наша действительность». Или Рособрнадзор?
«Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях» ( ч.II Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г) «Наш воспитатель...
16 августа 2018
Итоги образовательных реформ в России. И новые планы
«Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы тут занимаемся» (В. С. Черномырдин) Прошло более 20 лет с начала образовательных реформ. Итоги неутешительны. Помимо снижения уровня образования, бюрократизации, ЕГЭ-визации и пр. есть еще одно, менее очевидное последствие. Я имею в виду...
13 августа 2018
Чем не угодила реформаторам пятибалльная система оценок в школах?
«Только профессиональный опыт старого учителя помог ему сдержаться и не высказать все, что он думает по поводу … заявления внука» (И.Ф.Шарыгин «Уроки дедушки Гаврилы») Ну вот, с чувством глубокого удовлетворения можно констатировать, что проблем в нашем образовании не осталось, из школ и вузов...
4 августа 2018
Можно ли доверять результатам ЕГЭ?
«Уровень знаний абитуриентов, вчерашних школьников, существенно снизился… Сейчас существенное ухудшение уровня подготовки, в том числе и по математике. Мы отчисляем с мехмата на первом курсе 30−40 человек» Ректор МГУ В. Садовничий 28 мая, накануне экзаменационной кампании 2018 года, глава...
31 июля 2018
ЕГЭ уничтожает желание учиться?
9 июля в рамках образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» — образовательной площадки, объединяющей молодых деятелей системы образования страны, состоялась встреча с министром просвещения Ольгой Васильевой (запись трансляции можно посмотреть, например, на странице форума ВКонтакте ). В...
29 июля 2018
Кому нужна статистика результатов ЕГЭ и почему она скрыта?
«Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся». (п.2 ст.59 ФЗ «Об образовании в РФ») «Математика именно… принуждает быть честным. И это много лучше рассказов о хороших и плохих детях, или даже личного примера. В классической...
28 июля 2018
Узнает ли Россия правду о результатах ЕГЭ?
Экзаменационная кампания 2018 года ознаменовалась скандалом. Вопреки призыву главы Рособрнадзора С. Кравцова позитивно и доброжелательно освещать проводимые экзамены и вообще соблюдать месяц тишины петербургский учитель Дмитрий Гущин (а вслед за ним еще несколько преподавателей) сообщил об утечках...
19 июня 2018
Качество, рейтинг или жетон? Как будут выполняться указы Путина о науке?
Необходимо обеспечить готовность страны к большим вызовам, еще не проявившимся и не получившим широкого общественного признания, предусмотреть своевременную оценку рисков, обусловленных научно-технологическим развитием. Ключевую роль в этом должна сыграть российская фундаментальная наука...
15 июня 2018
Рособрнадзор борется за имидж, но допускает утечки заданий ЕГЭ?
Утечек вариантов заданий ЕГЭ не могло произойти, потому что не могло произойти никогда… И тем не менее… 31 мая петербургский учитель Дмитрий Гущин (учитель года России — 2007, основатель проекта «Решу ЕГЭ») сообщил об утечках экзаменационных заданий профильного ЕГЭ по математике. Тема имела...
13 июня 2018
Как РАН обеспечивает путинский прорыв: закрытие Пулковской обсерватории
«Согласно Указу президента РФ, к 2024 году необходимо обеспечить вхождение Российской Федерации в пятерку ведущих стран, осуществляющих научно-исследовательские работы по передовым направлениям, привлекательности работы в РФ для ведущих российских и зарубежных ученых, молодых перспективных...
12 июня 2018