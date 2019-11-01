



Иван Шилов ИА REGNUM

«Отряд не заметил потери бойца»

— М. Светлов «Гренада»

Для всех, кто имеет отношение к Санкт-Петербургскому университету (а жить в Петербурге и не иметь к университету отношения практически невозможно, или сам учился/работал, или кто-то из родственников/знакомых), его предполагающийся переезд в… почему-то это называют в СМИ Пушкином, ну, скажем так, в новое место, естественно, тема номер один. Эх-х… как представлю: во все стороны — даль колхозных полей, а посередине — будущее, воплощенное в миллионе квадратных метров нового (хм-м-м…) университета… Вообще-то как-то так в войну заводы эвакуировали. Быстро и в чистое поле (правда, их там не бросали). А, принимая во внимание, что это уже не первый раз, создается впечатление, что война в Петербурге так и не кончилась. Но это я так, к слову.

Идет, естественно, бурное обсуждение. Пишут петиции, подписывают письма. Особенно трогательно выглядят слова о том, что, замышляя переезд, не подумали о нуждах сотрудников/студентов, что многие туда не доедут, университет недосчитается многих сотрудников и студентов. Но, помилуйте, при чем здесь преподаватели и студенты?! Грядет большая игра. И ставка в ней начинается от 45 миллиардов рублей.

Выпускник СПбГУ и соучредитель Института территориального планирования «Урбаника» Александр Холодновобращает внимание, что «в концепции переноса заявлен бюджет в 45 млрд рублей при намерении построить около 1 млн кв. м учебных корпусов, общежитий и сопутствующей инфраструктуры с оснащением. Таким образом, предполагается, что квадратный метр университетского кампуса обойдется в 45 тыс. рублей. Это катастрофически мало… Но в случае с «Детскосельским» говорить о «петербургском Сколково» не приходится. При таком бюджете ни о какой качественной университетской среде говорить не приходится. Для сравнения: квадратный метр новой тюрьмы «Кресты-2» обошелся почти вдвое дороже. Аналогии между этими двумя проектами напрашиваются».

Я тоже хочу посчитать. Но немного по-другому. Не претендуя на точность и пользуясь данными из СМИ. «Прикинуть на глазок», как рекомендуют нынешние ФГОСы.

Санкт-Петербургский университет о себе дает такие данные.

Сегодня в Петербургском университете :

учатся около 30 тысяч студентов из десятков стран мира;

являются сотрудниками СПбГУ более 12 тысяч человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ — здание Двеннадцати коллегий

Теперь посмотрим в Презентацию кампуса, которую представляет тот же университет.

Она дает следующие числа:

«Будут построены общежития площадью ДО 395 ТЫС. квадратных метров вместимостью 25 000 мест. Рассчитаны на проживание 100% обучающихся, в том числе жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Имеется резерв на случай ремонта помещений. Предусмотрено строительство гостиницы до 1000 мест».

25 000 обучающихся (18 000 — бакалавриат и магистратура. 2000 — программы СПО. 500 — общеобразовательные программы. 2500 — подготовка кадров высшей квалификации. 2000 — дополнительные образовательные программы).

4000 научно-педагогических работников.

1000 человек научно-технического персонала.

4000 обеспечивающего персонала.

Кадровый состав научно-технологического медицинского комплекса (ориентировочно): врачи — 550 человек, средний медицинский персонал — 750 человек, младший медицинский персонал — 300 человек, всего 1600 человек.

Строго говоря, студентами называются только первые две группы, то есть 20 000 человек. Но ладно, пусть все они будут студентами. 25 000. А еще 5 тысяч куда делись (или потеряются все-таки 10 тысяч)?

Сотрудники (научно-педагогические работники + научно-технический и обслуживающий персонал+ медики) всего — 10 600 человек. Почти полторы тысячи человек потеряли. Это если считать, что 1600 человек медицинского комплекса уже в наличии. А если нет, то потери существеннее — 3 000.

Это такая усушка-утруска в процессе переезда? Издержки, так сказать, ничего не поделаешь? Кто-то волновался, что сотрудники «доедут не только лишь все»? Этот недоезд уже учтен, будьте уверены. Планируется построить ДО… метров площадей и пр. а «до» — понятие сильно растяжимое. Простите, сжимаемое.

Spbu.ru Скриншот с презентации «Единый университетский кампус СПбГУ»

Теперь давайте посмотрим на строительство.

395 000 квадратных метров общежитий поделим на 25 000 обучающихся. Получим 15,8 кв. м на человека (это жилая площадь, которая по норме 6 кв. м, места общего пользования и пр.).

Предполагается еще 1000 мест в гостинице и жилье для 10 600 сотрудников. Пусть по те же 15,8 кв. м на человека. 11 600*15,8 = 183. 280 кв. м. Итого 395 000 + 183 280 = 578 280

Себестоимость строительства квадратного метра массового жилья в более или менее приспособленных для этого местах сейчас колеблется в пределах 55−70 тыс. рублей (со ссылкой на Knight Frank СПб, Это не считая 5−7% ежегодного роста себестоимости).

Если по 55 000 рублей, получим 31 805 400 000.

Если по 70 000 рублей, получим 40 479 600 000.

Это только жилье. В первом приближении.

(Что входит, а что не входит в расчет себестоимости, можно узнать здесь. Если посмотреть на то, что не включается в ее расчет, но должно быть, стоимость надо еще подкорректировать).

Это мы не говорим о том, что кампус будет строиться в чистом поле, куда надо подводить все коммуникации и проводить все мыслимые виды подготовительных работ. Сотрудники и преподаватели — люди, как правило, семейные, так что вряд ли тут обойдешься 15 общежитскими метрами. (Про покупку жилья, хоть и на льготных условиях, можно забыть, если речь идет о рядовых сотрудниках, причину можно не объяснять?), да и гостиница вряд ли планируется общежитского типа. Строго говоря, надо бы еще вспомнить про инфраструктуру для детей, без чего мало кто захочет куда-то переезжать. Но это уж, так и быть, опустим.

Spbu.ru Скриншот с презентации «Единый университетский кампус СПбГУ»

Весь бюджет проекта 45 миллиардов, из которых 19 дает государство, а остальное — некие инвесторы.

26 565 000 000 рублей учебные и учебно-лабораторные корпуса площадью 483 тысячи кв. м. Это по нижней границе стоимости жилья. Петербургские строители утверждают, что строительство сопоставимого по требованиям объекта, школы, в городе начинается от 800 000 рублей на одного обучающегося. Тогда получается только на учебные помещения для заявленных студентов 20 000 000 000. Да и лаборатории — это вам не жилье экономкласса на выселках.

2 750 000 000 рублей блок обеспечения уставной деятельности университета 50 ТЫС. кв. м.

1 650 000 000 рублей конгресс-центр 30 000 кв. м.

2 035 000 000 рублей спортивная инфраструктура 37 000 кв. м (тут сумма может быть иная, поскольку метраж включает и бассейн с катком, и беговые дорожки, и спортивные площадки).

И получилось у нас 64 805 400 000 рублей. Почти 65 миллиардов. При том, что планируется потратить 45 миллиардов, из которых имеется (?) у государства (?) только 19.

То есть, по примерным расчетам, реальная стоимость проекта почти в полтора раза больше заявленной. Есть только треть этой суммы, и это без оглядки на ежегодный рост себестоимости на 5−7% (даже если от исходной суммы в 45 миллиардов) + 2,25—3,15 миллиарда каждый год и если не считать специальную стоимость учебных корпусов.

Эти все подсчеты, повторюсь, по нижней границе стоимости жилья массового сегмента, 55 000 рублей за квадратный метр.

Но собираются же строить (эх, в который раз…) визитную карточку города, этакий Оксфорд. Постойте, Оксфорд у нас уже есть, за Старым Петергофом, Кембридж мы будем строить. А, значит, и проекты должны быть качественные, и архитектура нестандартная, не типовая. А еще, вообще-то, есть библиотека с редкими книгами, оборудование, мебель, облагораживание территории…

(сс) Екатерина Борисова Студенческая столовая СПбГУ

Будем скромны, посмотрим в таком случае по верхней границе того же экономкласса. 70 тысяч за квадратный метр, почти на 20 тысяч меньше стоимости метра в новых «Крестах», если верить автору поминавшейся статьи. Это уже 90 727 560 000 рублей. 90 миллиардов. При заявленных 45. Вдвое больше… При все тех же минимум 2,25 миллиардов в год просто за счет прироста себестоимости.

И опять же без учета специальной стоимости учебных помещений.

В таком случае у меня вопрос: а как этот переезд будет осуществляться? Кого перевезут в первую очередь? Факультеты? Общежития? Ну не ректорат же с методическим отделом… И всегда можно найти соответствующий зарубежный опыт. «Хороший-де университет, а вот, поди ж ты, скромно живут, кампус скромненький, но чистенький».

Опыт предыдущего переезда говорит, что надо упираться. Саботировать. И тогда можно отбиться и остаться. Как геологический факультет. Или просто не дождаться и досидеть до окончания денег, как это случилось с биологическим факультетом.

Я бы очень хотела ошибаться. И в расчетах, и в прогнозах. Верить, что все у университета будет хорошо, а мой пессимизм навеян питерским дождем и осенней хандрой. Но, живя в Санкт-Петербурге, трудно забыть про предыдущую редакцию переезда и ее последствия, историю с ростом стоимости стадиона на Крестовском острове, а до этого — попытку построить высокоскоростную магистраль до Москвы с самой дорогой ямой всех времен и народов. А еще на просторах страны, кстати, случаются космодромы…

Мысли о том, как будет дорожать проект по мере его осуществления, оставлю «в качестве домашнего упражнения». Равно как и соображения о том, какой кривой этот рост стоимости будет описываться. Как скоро что-то пойдет не так. И в каких масштабах. Как скоро случится какой-нибудь кризис и деньги кончатся.

Хорошо бы еще спросить, а кто, собственно, строить будет? Как его будут выбирать? А кто эти самые инвесторы и какова их ответственность?

И, кстати, а кто персонально, головой, будет отвечать за реализацию этого проекта? Кто-то лично примерит на себя должность Герострата или это будет весь попечительский совет университета или еще кто-то?

NSmirnova Коридор здания Двенадцати коллегий

Итак, по нашим примерным подсчетам, реальная стоимость проекта в 1,5—2 раза больше заявленной. Государство планирует выделить лишь часть, остальное должны дать инвесторы. То есть проект заведомо обречен на невыполнение. Какова же будет тогда судьба университета?

Может быть, все-таки не надо? Оставить университет в покое? Если уже сейчас нет средств и сил привести в порядок, отремонтировать и содержать то, что есть («существуют предписания контролирующих органов в отношении состояния зданий и сооружений СПбГУ на сумму более 30 млрд рублей», мешают жить «дополнительные расходы на содержание и дополнительные кадастровые ресурсы»), не надо замахиваться на такой проект? Может быть, как обещают университетские власти, учесть опыт переезда в Петродворец и, если уж очень хочется куда-то переезжать, рассмотреть репатриацию университета? Пока не стало поздно?