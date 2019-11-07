



Гелий Коржев. Поднимающий знамя. 1957 — 1960

День наш не погас, Может, и не раз После расскажут про нас. Песней станем мы, Сказкой станем мы, Будем, как правда, прямы. Жили мы не зря, Были, как заря, В небе победно горя. — Песня неуловимых из фильма «Корона Российской империи», слова Р. Рождественского

«Ты партию не трогай. Партия — это идея». Эти слова сказала очень старая женщина в самом начале 90-х годов, когда только самый ленивый эту самую партию не пинал. Ровесница века, красный комиссар, прошедшая и строительство новой страны, и 20 лет тюрьмы, лагерей и поселения, у которой оснований для недовольства и критики было, ну, скажем так, несколько больше, чем у нынешних недовольных критиков.

Так вот, я хочу немного поговорить об идее. И о сегодняшнем Дне.

Сейчас основной осенний государственный праздник — День народного единства, 4 ноября, память об окончании Смутного времени, когда народ объединился, изгнал захватчиков и восстановил государственность. Можно понять мотивы установления праздника, особенно в нынешних реалиях, наверное, это был правильный выбор. Но людям моего поколения трудно воспринимать этот праздник как личный: нет традиции, и сильна память о другом осеннем празднике. Да, возможно, на демонстрацию ходили и добровольно-принудительно, хотя многие и вполне искренне, но уж устраивать после нее праздник точно никто не заставлял. Помню, искренне восхищались: надо же, как угадал момент! «Вчера было еще рано, завтра будет уже поздно».

И еще трудно потому, что для единства нужна идея. А какая сейчас идея для единства? Что мы строим? И строим ли на самом деле? Для моего поколения традиционный праздник — 7 ноября, день, связанный с Великой Октябрьской социалистической революцией.

Мне очень жаль обращения «товарищ». «Господа» не прижились, нового не случилось. Мне очень жаль, что гимном страны в тот момент, когда надо было сделать окончательный выбор, не стала «Песня о тревожной молодости»

Забота у нас простая,Забота наша такая:Жила бы страна родная,И нету других забот…

Опять же, понимаю аргументы в пользу подкорректированного старого гимна, но как было бы хорошо, если бы почаще звучали вот эти вот слова…

Мне очень жаль сегодняшнего праздника. Обидно за то, с какой скоростью и как-то стыдливо мы отказались от своей истории. Небольшая статья — не место для обсуждения столь масштабного события, да и времени прошло не так много для глобального его осмысления. Но вот что очевидно: это было одно из величайших событий не только в истории нашей страны, но и в мировой истории.

Цитата из к/ф «Ленин в Октябре». Реж. Михаил Ромм, Дмитрий Васильев. 1937. СССР

А что до соответствующего праздника… Пусть даже сам этот день выглядел не совсем так, как в фильме «Ленин в Октябре». Почему-то никого не смущает национальный праздник Франции — День взятия Бастилии, про День благодарения я уж и вообще не говорю.

Есть такой психологическое явление — нежеланные дети часто чувствуют себя хуже других, вырастают с комплексом неполноценности, зачастую подсознательно отказывают себе в праве на существование, пытаются запустить механизм самоуничтожения. Мы с самого начала были нежеланной страной по целому ряду причин. Но мы у себя есть. Мы не лучше и не хуже любой другой страны и имеем право на свое существование и свою историю. Даже если в ней были неоднозначные события, события, в которых остальной мир видел (и продолжает видеть!) угрозу.

Как имеем право на ошибки, не больше, но и не меньше, чем остальные, если признаем их и постараемся, если возможно, исправить. И имеем право на свои интересы, интересы своего народа, своей страны, своих культуры, образования, экономики.

Октябрьская революция ассоциируется теперь не только собственно с революцией и сменой строя и Гражданской войной, но и с семьюдесятью годами последующей, советской истории. Мы попробовали построить государство на других принципах, и у нас получилось. 70 лет — это очень много для первого опыта. На протяжении этих лет было всякое. Это очень разная история, и про подвиги и достижения, и про жертвы и трагедии, про идею социальной справедливости и про колоссальную несправедливость. Да, было разное. Но вопрос в том, что из этого разного представляется нам главным, важным, что мы будем помнить. Иначе говоря, что останется, когда уйдут не только непосредственные участники событий, но и те, кто помнил этих участников.

Как из истории восстания декабристов мы предпочли помнить, что впервые в истории люди, которые ни в чем не нуждались сами и обладали зачастую огромной властью, задумавшись о судьбах страны и народа, решили изменить несправедливость в пользу справедливости. Хотя и эта история была разная.

Цитата из к/ф «Октябрь». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1927. СССР Восстание

В 1991 году закончился Советский Союз. Закончилась история, начатая 25 октября — 7 ноября 1917 года. Вернее, закончился временной отрезок, но не сама история. Возможно, если бы вместо непонятного стремительного посыпания головы пеплом тогда начался подробный анализ этого этапа нашей истории, общественная дискуссия и неторопливое изучение исторического наследия этого периода, были бы проанализированы ошибки и сделаны неангажированные выводы, возможно, настроение в обществе было бы иным, мы бы, подведя итоги, перевернули страницу этой истории и сосредоточились на будущем. Но случилось то, что случилось. Приведу «эпическую» цитату, хорошо иллюстрирующую идеологию 90-х годов.

«Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи с разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле и какую цену заплатила наша страна за это… Мы знали, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку коммунизма. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой — это двадцатый вопрос, а первый вопрос один: каждый частный собственник в России — это необратимость. Точно так же, как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером вырвали буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России. Точно так же каждым следующим шагом мы двигались в том же направлении. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Мы решали совсем другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда… Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили, решили ее полностью. Мы решили ее в 1996 году, когда Зюганов отказался от лозунга национализации частной собственности. Отказался не потому, что полюбил частную собственность, а потому, что понимал, что если хочешь власть в этой стране получить, безумие пытаться отнимать все назад. У самого отнимут так, что мало не покажется. Этим самым мы заставили его, независимо от его желания, играть по нашим правилам. Ровно то, чего и надо было добиться».

Самым примечательным было то, что носителями этой идеи были недавние (как бы) комсомольцы и коммунисты, незадолго до того окончательно дискредитировавшие идею коммунистическую. И теперь навсегда ассоциирующиеся с несправедливостью, преступной вольницей, воровством и продажей страны. Они думали, что уничтожают коммунизм. Но у нас не было коммунизма. У нас была идея коммунизма, идея справедливого общества, где от каждого по способностям, каждому по потребностям. Общества, которое выявит и разовьет эти способности, а удовлетворит не только базовые, но и возвышенные потребности. Как и идея партии, лучшие представители которой поднимали бойцов в бой, были первыми в строительстве и восстановлении страны, а не творили ее именем темные дела и не заседали по райкомам на излете страны. А идею убить очень трудно.

Цитата из к/ф «Как закалялась сталь». Реж. Николай Мащенко. 1973. СССР Павел Корчагин

Так повелось, что в моей семье колыбельными были революционные песни и песни Гражданской войны. Это казалось такой вот нашей особенностью. Но как-то в передаче «Полный контакт» Владимир Соловьев поставил подряд несколько таких песен, и со всей страны стали приходить сообщения: «мы и сейчас их поем», «поем детям», «поем как колыбельные». По всей стране. После почти тридцати лет «уничтожения коммунизма».

А символом эпохи, символом великого слома оказались не «Тихий Дон», не «Бег» или «Белая гвардия», не «Доктор Живаго», не «Комиссар», наверняка более историчные, близкие к реальным событиям, а «Неуловимые мстители».

И противостоят они не кажущимся теперь вполне симпатичными «белым», а вот этим вот, могильщикам коммунизма. Несправедливости и упадку. То есть это уже легенда, былина, потребность в связи с тем, что было лучшего в нашей истории.

«Если снова над миром грянет гром,Небо вспыхнет огнем,Вы нам только шепните,Мы на помощь придем».

Миллионы просмотров в интернете. И комментарии: «Родненькие, пора, приходите», «скоро эти песни опять будут актуальны», «а ведь всё вернётся, обязательно вернётся», «то, что сейчас, в этом нет будущего», «может и вправду, пора уже звать на помощь… Класс: была у людей идея, были цели. были стремления, ЖИЗНЬ БЫЛА…»

Цитата из к/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Реж. Эдмонд Кеосаян. 1971. СССР

Вы помните этот фильм? Его не одобрил великий детский писатель Джанни Родари, заметивший, что не может нравиться, когда дети убивают. Я не поддерживаю участие детей в политике, и уж тем более в войне. Но такова уж наша история, наша страшная и, в этом смысле, совсем не европейская история, что у нас дети воевали. Не единицы, но многие. И сейчас мы еще можем успеть сделать выбор: вырастить детей и дать им такое образование, такое воспитание, чтобы они могли анализировать, принимать решения и нести за них ответственность, чтобы они приняли и сохранили страну, чтобы у страны было будущее. Сделать так, чтобы у молодости, хоть и тревожной, была забота о жизни родной страны. Как это есть теперь в нашей общей легенде. Тогда, возможно, и не придется воевать. Или жить сегодняшним днем, проживая и изживая то, что еще осталось. И кто-то, конечно, придет. Вот только на помощь ли…

И последнее. У нас все еще есть наследство, оставшееся от ушедшей великой страны, — люди. Умные, образованные, системно мыслящие, которые помнят, что можно и по-другому. Которые могут еще успеть кого-то выучить, что-то сделать, придумать, решить. Не надо ими разбрасываться. Грядут тяжелые времена. Видимо, мы только входим в глобальный, причем общемировой, кризис. И нам придется решать проблемы в интересах своей страны и своих людей, без оглядки на западные или чьи-то еще ценности, традиции чьей-то демократии и права какого-то, не нашего человека. И помочь нам будет некому. Кроме наших детей.

«Не думай, что всё пропели,Что бури все отгремели.Готовься к великой цели,А слава тебя найдёт…»

С праздником!