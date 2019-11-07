Кто убил коммунизм в России? Кто от этого умер? Когда коммунизм оживёт?
День наш не погас,
Может, и не раз
После расскажут про нас.
Песней станем мы,
Сказкой станем мы,
Будем, как правда, прямы.
Жили мы не зря,
Были, как заря,
В небе победно горя.
«Ты партию не трогай. Партия — это идея». Эти слова сказала очень старая женщина в самом начале 90-х годов, когда только самый ленивый эту самую партию не пинал. Ровесница века, красный комиссар, прошедшая и строительство новой страны, и 20 лет тюрьмы, лагерей и поселения, у которой оснований для недовольства и критики было, ну, скажем так, несколько больше, чем у нынешних недовольных критиков.
Так вот, я хочу немного поговорить об идее. И о сегодняшнем Дне.
Сейчас основной осенний государственный праздник — День народного единства, 4 ноября, память об окончании Смутного времени, когда народ объединился, изгнал захватчиков и восстановил государственность. Можно понять мотивы установления праздника, особенно в нынешних реалиях, наверное, это был правильный выбор. Но людям моего поколения трудно воспринимать этот праздник как личный: нет традиции, и сильна память о другом осеннем празднике. Да, возможно, на демонстрацию ходили и добровольно-принудительно, хотя многие и вполне искренне, но уж устраивать после нее праздник точно никто не заставлял. Помню, искренне восхищались: надо же, как угадал момент! «Вчера было еще рано, завтра будет уже поздно».
И еще трудно потому, что для единства нужна идея. А какая сейчас идея для единства? Что мы строим? И строим ли на самом деле? Для моего поколения традиционный праздник — 7 ноября, день, связанный с Великой Октябрьской социалистической революцией.
Мне очень жаль обращения «товарищ». «Господа» не прижились, нового не случилось. Мне очень жаль, что гимном страны в тот момент, когда надо было сделать окончательный выбор, не стала «Песня о тревожной молодости»
Забота у нас простая,Забота наша такая:Жила бы страна родная,И нету других забот…
Опять же, понимаю аргументы в пользу подкорректированного старого гимна, но как было бы хорошо, если бы почаще звучали вот эти вот слова…
Мне очень жаль сегодняшнего праздника. Обидно за то, с какой скоростью и как-то стыдливо мы отказались от своей истории. Небольшая статья — не место для обсуждения столь масштабного события, да и времени прошло не так много для глобального его осмысления. Но вот что очевидно: это было одно из величайших событий не только в истории нашей страны, но и в мировой истории.
А что до соответствующего праздника… Пусть даже сам этот день выглядел не совсем так, как в фильме «Ленин в Октябре». Почему-то никого не смущает национальный праздник Франции — День взятия Бастилии, про День благодарения я уж и вообще не говорю.
Есть такой психологическое явление — нежеланные дети часто чувствуют себя хуже других, вырастают с комплексом неполноценности, зачастую подсознательно отказывают себе в праве на существование, пытаются запустить механизм самоуничтожения. Мы с самого начала были нежеланной страной по целому ряду причин. Но мы у себя есть. Мы не лучше и не хуже любой другой страны и имеем право на свое существование и свою историю. Даже если в ней были неоднозначные события, события, в которых остальной мир видел (и продолжает видеть!) угрозу.
Как имеем право на ошибки, не больше, но и не меньше, чем остальные, если признаем их и постараемся, если возможно, исправить. И имеем право на свои интересы, интересы своего народа, своей страны, своих культуры, образования, экономики.
Октябрьская революция ассоциируется теперь не только собственно с революцией и сменой строя и Гражданской войной, но и с семьюдесятью годами последующей, советской истории. Мы попробовали построить государство на других принципах, и у нас получилось. 70 лет — это очень много для первого опыта. На протяжении этих лет было всякое. Это очень разная история, и про подвиги и достижения, и про жертвы и трагедии, про идею социальной справедливости и про колоссальную несправедливость. Да, было разное. Но вопрос в том, что из этого разного представляется нам главным, важным, что мы будем помнить. Иначе говоря, что останется, когда уйдут не только непосредственные участники событий, но и те, кто помнил этих участников.
Как из истории восстания декабристов мы предпочли помнить, что впервые в истории люди, которые ни в чем не нуждались сами и обладали зачастую огромной властью, задумавшись о судьбах страны и народа, решили изменить несправедливость в пользу справедливости. Хотя и эта история была разная.
В 1991 году закончился Советский Союз. Закончилась история, начатая 25 октября — 7 ноября 1917 года. Вернее, закончился временной отрезок, но не сама история. Возможно, если бы вместо непонятного стремительного посыпания головы пеплом тогда начался подробный анализ этого этапа нашей истории, общественная дискуссия и неторопливое изучение исторического наследия этого периода, были бы проанализированы ошибки и сделаны неангажированные выводы, возможно, настроение в обществе было бы иным, мы бы, подведя итоги, перевернули страницу этой истории и сосредоточились на будущем. Но случилось то, что случилось. Приведу «эпическую» цитату, хорошо иллюстрирующую идеологию 90-х годов.
Самым примечательным было то, что носителями этой идеи были недавние (как бы) комсомольцы и коммунисты, незадолго до того окончательно дискредитировавшие идею коммунистическую. И теперь навсегда ассоциирующиеся с несправедливостью, преступной вольницей, воровством и продажей страны. Они думали, что уничтожают коммунизм. Но у нас не было коммунизма. У нас была идея коммунизма, идея справедливого общества, где от каждого по способностям, каждому по потребностям. Общества, которое выявит и разовьет эти способности, а удовлетворит не только базовые, но и возвышенные потребности. Как и идея партии, лучшие представители которой поднимали бойцов в бой, были первыми в строительстве и восстановлении страны, а не творили ее именем темные дела и не заседали по райкомам на излете страны. А идею убить очень трудно.
Так повелось, что в моей семье колыбельными были революционные песни и песни Гражданской войны. Это казалось такой вот нашей особенностью. Но как-то в передаче «Полный контакт» Владимир Соловьев поставил подряд несколько таких песен, и со всей страны стали приходить сообщения: «мы и сейчас их поем», «поем детям», «поем как колыбельные». По всей стране. После почти тридцати лет «уничтожения коммунизма».
А символом эпохи, символом великого слома оказались не «Тихий Дон», не «Бег» или «Белая гвардия», не «Доктор Живаго», не «Комиссар», наверняка более историчные, близкие к реальным событиям, а «Неуловимые мстители».
И противостоят они не кажущимся теперь вполне симпатичными «белым», а вот этим вот, могильщикам коммунизма. Несправедливости и упадку. То есть это уже легенда, былина, потребность в связи с тем, что было лучшего в нашей истории.
«Если снова над миром грянет гром,Небо вспыхнет огнем,Вы нам только шепните,Мы на помощь придем».
Миллионы просмотров в интернете. И комментарии: «Родненькие, пора, приходите», «скоро эти песни опять будут актуальны», «а ведь всё вернётся, обязательно вернётся», «то, что сейчас, в этом нет будущего», «может и вправду, пора уже звать на помощь… Класс: была у людей идея, были цели. были стремления, ЖИЗНЬ БЫЛА…»
Вы помните этот фильм? Его не одобрил великий детский писатель Джанни Родари, заметивший, что не может нравиться, когда дети убивают. Я не поддерживаю участие детей в политике, и уж тем более в войне. Но такова уж наша история, наша страшная и, в этом смысле, совсем не европейская история, что у нас дети воевали. Не единицы, но многие. И сейчас мы еще можем успеть сделать выбор: вырастить детей и дать им такое образование, такое воспитание, чтобы они могли анализировать, принимать решения и нести за них ответственность, чтобы они приняли и сохранили страну, чтобы у страны было будущее. Сделать так, чтобы у молодости, хоть и тревожной, была забота о жизни родной страны. Как это есть теперь в нашей общей легенде. Тогда, возможно, и не придется воевать. Или жить сегодняшним днем, проживая и изживая то, что еще осталось. И кто-то, конечно, придет. Вот только на помощь ли…
И последнее. У нас все еще есть наследство, оставшееся от ушедшей великой страны, — люди. Умные, образованные, системно мыслящие, которые помнят, что можно и по-другому. Которые могут еще успеть кого-то выучить, что-то сделать, придумать, решить. Не надо ими разбрасываться. Грядут тяжелые времена. Видимо, мы только входим в глобальный, причем общемировой, кризис. И нам придется решать проблемы в интересах своей страны и своих людей, без оглядки на западные или чьи-то еще ценности, традиции чьей-то демократии и права какого-то, не нашего человека. И помочь нам будет некому. Кроме наших детей.
«Не думай, что всё пропели,Что бури все отгремели.Готовься к великой цели,А слава тебя найдёт…»
С праздником!