Я знал тогда, я видел, к чему идет, но я молчал. Я был одним из невиновных, одним из тех, кто мог бы поднять голос, когда никто уже не хотел слушать «виновных». Но я молчал и, таким образом, сам стал соучастником.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна В суде

Рэй Брэдбери

Даже если это на самом деле произошло — зачем будоражить

Глава Рособрнадзора С. Кравцов, 6 июня 2018 г.

11 сентября в Дорогомиловском суде г. Москвы начинается суд «Рособрнадзор против Дмитрия Гущина».

Последний обвиняется в размещении нескольких публикаций о том, что у Рособрнадзора произошла утечка материалов ЕГЭ, что не соответствует действительности и порочит деловую репутацию федеральной службы. Соответчиком является ресурс «Новые известия», опубликовавший 4 июня материал «Подтвердилась масштабная утечка заданий ЕГЭ» с подзаголовком «Школьные выпускные экзамены по математике не могут считаться честными».

Давайте посмотрим, как развивались события:

1. 28 мая 2018 г., накануне экзаменационной кампании 2018 года, глава Рособрнадзора Сергей Кравцовпризвал соблюдать месяц тишины, потому как

«через СМИ должно идти позитивное, доброжелательное освещение хода проводимых экзаменов. Мы должны во главу угла ставить интересы школьников, создать им максимально комфортную, спокойную обстановку и все обсуждения проводить уже после экзамена».

Слова, конечно, правильные, кто спорит. Но постановка вопроса странная. А если что-то резко пошло не так? Хорошо, конечно, рассуждать из (почти) министерского кресла, но, вообще-то, судьбы тысяч детей на кону. Господин Кравцов как будто чувствовал… Или просто знал?

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

2. 31 мая создатель ресурса «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин на своей странице «ВКонтакте» сообщил об утечках экзаменационных заданий профильного ЕГЭ по математике.

«Но вот сегодня, несколько часов назад, прислали почти всю вторую (сложную) экзаменационную часть. Ту самую, за которую можно получить больше всего баллов. Все задания в нескольких вариантах. Одним должно достаться одно, другим — другое. Нет, я не рад. Надеюсь, что я буду рад завтра, когда выяснится, что эти задачи не имеют никакого отношения к настоящим экзаменационным заданиям. Тем самым, от которых зависит будущее абитуриентов со всей страны. Но пока я просто оставлю это здесь. Чтобы если всё-таки… то никто бы не говорил привычное «утечек не было никогда, это просто дети запомнили и после экзамена записали». Потому что пока никакого экзамена еще не было, а задачи уже есть. Говорят, ходят по сети уже неделю».

Д. Гущин привел список задач-прототипов и получил многочисленные подтверждения того, что именно из них собирались реальные экзаменационные задания. И продолжал развивать тему, приводя свидетельства школьников из разных регионов страны. Позже к «проблемным предметам» добавилась химия, задания по которой, если верить свидетельствам очевидцев в сети, появились на экзамене вообще без изменений.

3. 1 июня Рособрнадзор констатировал, что

«Единый государственный экзамен по математике профильного уровня прошел 1 июня в штатном режиме, без серьезных технических сбоев и утечек контрольных измерительных материалов (КИМ)».

4. 6 июня Рособрнадзор пообещал подать на петербургского учителя в суд за обнародование непроверенной информации.

5. 4 июля председатель правительства Д. Медведевсообщил, что

«период госэкзаменов прошел в достаточно спокойной обстановке, без каких-либо серьезных осложнений».

Понятное дело, премьер-министр не может сам отслеживать, как проходят школьные экзамены. Но ведь скандал-то был. И наличие /отсутствие осложнений — вопрос относительный: смотря для кого. Для организующей экзамен структуры — да, все в порядке. Как раз в рамках появившейся год назад в сети инструкции Рособрнадзора об «описании системы образования в целом, с определением позитивных моментов» (п. 1) А для участников ЕГЭ? А для учителей и проверяющих экспертов? А если окажется, что все-таки проблемы были, в каком свете соответствующая структура выставит правительство?

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

6. 5 июля С. Кравцов проинформировал общественность, что

«служба продолжает совершенствовать технологию проведения ЕГЭ, и в следующем году материалы будут передаваться в школы не только на дисках, но и через интернет». «В ЕГЭ утечек ни по одному предмету не было с 2014 года».

Хочу здесь остановиться. Как пишут в интернет-мемах, «а если найдем?» Если среди такого множества подтверждений хоть одно окажется доказанным, в суд надо будет подавать уже на господина Кравцова?

7. 6 июля Рособрнадзор опять констатировал, что все прошло без сбоев.

Итак, ни одного обещания разобраться. Ни слова о намерении проверить. Мы чисты. Это абсолютная истина, сомнению не подлежит. Хотя, по крайней мере из уважения к общественному мнению (к системе образования имеет отношение 30 миллионов человек!), можно было бы хоть какое-то публичное разбирательство провести, а? Ведь не один, не два человека подтвердили, что да, именно такие задания и были!

Как тут не согласиться со словами Дмитрия Гущина (8 июня 2018 года):

«Продиктую правильные слова, хорошо подходящие для руководителя федерального ведомства: «Информация о возможных нарушениях на экзаменах внимательно и со всех сторон анализируется, посылается независимым экспертам для получения авторитетного мнения. Просим каждого, у кого есть сведения о возможных утечках, других нарушениях связаться с нами и подробно об этом рассказать. Уже создана комиссия, через несколько дней она даст полный отчет о полученной информации, который будет опубликован на нашем сайте. Мы не побоимся обозначить проблемы, найти и указать пути их решения».

Еще одна цитата из С. Кравцова по поводу поста Д. Гущина:

«Я не исключаю, что это провокация. Мы соответствующий иск подготовим, чтобы впредь никому не было так зазорно в момент проведения важнейшего мероприятия в жизни каждого школьника делать непроверенные заявления», — сказал Кравцов (6 июня 2018 г.).

Заметьте: непроверенные. В том числе и Рособрнадзором! Но, поскольку, возможно, это провокация, то есть речь о проверке и не идет!

Obrnadzor.gov.ru ЕГЭ

8. 28 июля стало известно, что обещание свое Рособрнадзор выполнил, и соответствующее исковое заявление было подано в Дорогомиловский районный суд Москвы (текст искового заявления можно увидеть здесь).

9 июня газета «Петербургский дневник» удалила с сайта интервью с Дмитрием Гущиным. Со страницы «Новых известий», не дожидаясь решения суда, соответствующий материал тоже убрали.

Это удивительно. Эти материалы излагали личную точку зрения отдельного человека, специалиста, основанную на его профессиональном опыте. Не точку зрения редакции. Он не сказал ничего криминального, указал на проблему. Хотя многое уже удалено, даже по отголоскам обсуждения можно сказать, что как минимум что-то было не в порядке.

У вас еще есть возможность познакомиться с точкой зрения «виновника торжества» Д. Гущина. Если суд примет решение не в пользу ответчика, такой возможности у вас уже не будет.

Почему есть основания в подобных подозрениях? Потому что очень трудно сказать, соответствуют ли действительности приведенные в посте утверждения.

«Масштабная утечка подтвердилась.

Каждый год мне присылают задания будущего ЕГЭ, каждый год они оказываются подлинными».

Давайте посмотрим, в чем основная сложность. Ну, во-первых, банально, если в задаче приведены другие числа или переставлены слова, она формально может считаться другой. Но есть и вторая сложность. Обратимся к порталу «Решу ЕГЭ» — вполне надежному, проверенному многими школьниками и учителями помощнику в подготовке к экзамену.

Задания разбиты в соответствии с количеством вопросов экзамена на 19 групп и содержат около 100 общих тем плюс 20 тем по обеим геометриям. В каждой экзаменационной задаче в соответствии с очень общей формулировкой непосредственная тема может оказаться какой угодно, а также может случиться их комбинация. Давайте посмотрим, например, на 15-ю задачу темы «Неравенства». Их 6 видов + смешанные. Допустим, в «слитом» варианте — тригонометрическое неравенство, для решения которого требуется формула тройного угла. Уже одно то, что известен вид — тригонометрический, существенно уменьшает объем материала для повторения, а формула — само задание может иметь совсем другой вид, но где-то там в глубине сидит та самая формула. Ее частенько забывают/пропускают, так что если вы о ней знаете заранее и специально именно ее повторили, решение у вас в кармане.

YouTube.com|РЕШУ ЕГЭ Дмитрий Гущин

Собственно, именно об этом Дмитрий Гущин и говорил в посте от 1 июня «Масштабная утечка заданий ЕГЭ по математике подтвердилась».

«Не одно или два — в сборке 30 (!) прототипов каждого из самых трудных заданий 13−18 экзаменационного варианта. По-разному составляя их друг с другом и меняя в заданиях числовые данные, можно получать сотни экзаменационные задач, которые и оказались на экзамене».

И решение такого рода вопросов — не дело суда. Те, кто пробовал судиться с Рособрнадзором, знают, насколько далеки судьи бывают от проблем образования и науки.

Разбираться должно профессиональное сообщество. С участием уважаемых граждан, которым общество доверяет, специалистов по статистике, которые, проанализировав подробные результаты экзамена за последние годы, могли бы указать на узкие места…

В конце концов, давайте решим, что нам важнее: чистота мундира или судьбы наших детей? Разве достойно функционирующая система образования — это не наша общая забота?

Тут очень тревожной представляется информация, озвученная профессором Александром Ивановым в проекте К. Сёмина «По-живому» от 6 сентября об отказе депутатов Думы организовать соответствующее парламентское расследование. Ведь там есть специалисты от образования и возможностей у них неизмеримо больше, чем у школьного учителя…

Беспокоит следующее. Скандал этого года говорит о как минимум серьезных недоработках в системе организации ЕГЭ. Совсем на пустом месте такого шума бы не возникло. Не могло просто «показаться» такому большому количеству людей. В случае же судебного решения в пользу истца эта тема будет автоматически закрыта. То есть вся экзаменационная кампания будет признана чистой и прозрачной. А ведь помимо собственно утечек есть и еще претензии: однообразие вариантов, поставивших в неравные условия выпускников из восточных и западных регионов страны, неожиданно избыточно сложные задания в отдельных регионах, скандалы вокруг «творческих» заданий по русскому и английскому языкам, возможность использования только утвержденного списка источников и пр. А «виноватым за все» может оказаться один петербургский учитель.

(Продолжение следует.)