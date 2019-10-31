



Иван Шилов ИА REGNUM

Репатриа́ция (от лат. repatriate) — возвращение на родину. Термин обычно употребляется в отношении военнопленных, перемещённых лиц, беженцев, эмигрантов, возвращения территорий вместе с населением с восстановлением в правах гражданства, незаконно аннексированных в результате распада государств, возвращения в страну проживания». — Википедия

Вот совсем недавно, 18 сентября 2019 года, председатель правительства РФ Д. А. Медведев для создания единого кампуса СПбГУ дал поручение: Минфину, Минэкономразвития и Минобрнауки — выделить СПбГУ на проектирование единого кампуса СПбГУ в 2020—2021 годах 430 млн руб. Университету — завершить к 31 января 2020 года первый этап технологического и ценового аудита проекта. Тем самым переезд университета, окончательный и бесповоротный, перестал быть предметом пересудов и кухонных разговоров и перешел в стадию реального проекта.

В состав рабочей группы по разработке концепции создания единого кампуса СПбГУ входили:

министр экономического развития РФ

министр образования и науки РФ

представители федеральных органов исполнительной власти

представители органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области

должностные лица СПбГУ

Government.ru Дмитрий Медведев в СПбГУ

Правда, одно это уже вызывает… ну, скажем так, некоторое недоверие, равно как и вопросы:

Сколько участников рабочей группы закончили Санкт-Петербургский/Ленинградский государственный университет?

Сколько участников рабочей группы вообще имеют к Санкт-Петербургу/Ленинграду хоть какое-нибудь отношение?

А где участие или хотя бы мнение не должностных лиц, а тех, кто, собственно, образует университет, преподавателей и студентов?

Сейчас, правда, проект ну не то, чтобы приостановили, но немного замедлили. Не без участия протестовавшей университетской и городской общественности. Проект переезда Санкт-Петербургского государственного университета из центра на окраину города необходимо обсудить с сотрудниками вуза, заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. «Вопрос должен быть обсужден в университете. В конце концов, университету нужно будет двигаться и развиваться. Университету и городу», — сказал Котюков. Он добавил, что министерство готово подключиться к диалогу.

И тут возникают некоторые сомнения:

Редко у нас протесты заканчиваются чем-то конструктивным. Нужны уже совсем радикальные меры… Вдруг выяснилось, что проект нужно обсуждать внутри университета, вариант «без меня меня женили» не пройдет. А что, сразу это не было очевидно? Все-таки 50 тысяч человек только непосредственно имеющих отношение к университету, а еще семьи друзья, обслуживание инфраструктуры… Хочу напомнить, что в небезызвестном Пикалево население — 20 тысяч… Вообще-то проект обсуждался. Ну, не то чтобы внутри университета, но рядом и над.

За год с небольшим до описываемых событий на заседании попечительского совета СПбГУ 25 июня 2018 года была одобрена концепция создания единого кампуса СПбГУ, предусматривающая размещение рядом с кампусом СПбГУ технологической долины. С персоналиями этого самого совета можно ознакомиться здесь. Я бы сказала, что к некоторым его членам есть вопросы по поводу успешности и прозрачности всякого рода многомиллиардных проектов.

Так что, как всегда, срочно и уже почти вчера, к 31 января 2020 года необходимо завершить первый этап технологического и ценового аудита проекта. Я бы, пожалуй, еще университет как-нибудь переименовала. В не менее срочном порядке. Это, говорят, в наших реалиях очень способствует началу новой жизни. С чистого листа. Перерождению, так сказать. Но я опять отвлеклась.

Peterburg23 Военная академия тыла и транспорта имени А. В. Хрулёва

Порочность идеи первого переезда университета за Старый Петергоф стала очевидна практически сразу. И разговоры о возвращении, естественно, тоже начались сразу. Говорят, на волне демократической эйфории Ленсовет помышлял в 1990 году вернуть университет в город, но денег уже не было, Борис становился всё более неправ, так что не случилось. Но вот в 2011 году произошло странное. «Давняя мечта многих универсантов стала реальной. Во вторник 17 мая 2011 года на заседании президиума кабинета министров премьер-министр РФ Владимир Путин поручил Минэкономразвития, Минобрнауки и Минобороны решить вопрос о передаче СПБГУ земельных участков и зданий Военной академии тыла и транспорта имени А. В. Хрулева, принадлежащие сейчас Министерству обороны».

То есть встал вопрос о возвращении университета в Санкт-Петербург и воссоединение его на Васильевском острове. «Новость о возможном переезде естественно-научных факультетов на Васильевский остров вызвала широкий резонанс среди сотрудников и студентов СПбГУ».

Профессор СПбГУ Роберт Александрович Эварестов, зав. каф. квантовой химии химфака «Ситуация, при которой СПбГУ разбросан по нескольким площадкам, более чем по 300 зданиям, очень осложняет работу университета, ведь он — единый организм. Идея создания компактного комплекса прорабатывалась в университете постоянно, но воплотить ее стало возможно только благодаря особому статусу СПбГУ. Важное решение правительства сопоставимо по значимости с получением этого статуса. Следствием объединения университета на Васильевском острове станет повышение популярности естественно-научных факультетов. Не секрет, что сейчас многих абитуриентов и их родителей отпугивает перспектива учебы в Петергофе, и наши потенциальные студенты уходят».

С. К. Смирнов, математик, лауреат Филдсовской премии «Отрыв от Петербурга сильно ударил по четырем факультетам, но о возвращении на Васильевский только мечтали — было понятно, что это потребует политической воли и больших затрат и вряд ли состоится в скором будущем. Но мечты иногда сбываются, и это замечательная новость! Конечно, возвращение будет непростым, каким был и переезд в Петергоф десятилетия назад. Но отдача будет гораздо сильнее, и усилия быстро окупятся. Мы возвращаемся!».

sk Матмех СПбГУ

Можно продолжать цитировать заслуженных выпускников и преподавателей университета. Что же опять не получилось? Если (вдруг, как оказалось) есть деньги, есть возможности для проектирования таких сложных и больших объектов, почему не вернуться к этому плану и не сосредоточить университет в городе, более того, в его центре? Не хватит места — что там с идеей о намывных территориях на том же Васильевском 2013 года?

Передумали в пользу коммерческой застройки? (а ну как после «Строительства ООО «Газпром межрегионгаз» газопровода высокого давления от ГРС «Шоссейная-2» до ГРС «Южная ТЭЦ», строительства линии электроснабжения от подстанции «Пушкин-Южный» и подключения к водопроводной станции города Колпино и очистным сооружениям города Пушкина»эти территории тоже внезапно обретут коммерческую привлекательность, несопоставимую с какой-то там эфемерной научной и образовательной значимостью университета?) Почему вместо того, чтобы привести в порядок то, что есть, нужно опять перевозить, причем в чистое поле, и начинать с нуля с неясными перспективами? Ведь стоит переезду начаться, а деньгам закончиться (неужели для подобных подозрений нет оснований?!), как университет уже ничего не спасет. Не говоря уже о таком очень частом аргументе:

Выпускник СПбГУ и соучредитель Института территориального планирования «Урбаника» Александр Холоднов «Перспектива учиться на Васильевском острове, в самом сердце Петербурга, стала лично для меня решающим аргументом в пользу СПбГУ. Поверьте, никакой хрустальный дворец в совхозных полях не сравнится по силе притяжения с исторической средой и драйвом великого города».

Никто не спорит, единым университетом учиться, работать и жить, несомненно, удобнее и эффективнее. Вопрос только, где, как и какой ценой. Так почему же не вернуться? Плохая примета? Тогда, может быть, давайте выпустим в Зашушарье кота. Где он ляжет, там и будем строить ректорат.