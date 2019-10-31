Мечты иногда сбываются. Станет ли СПбГУ единым организмом?
Репатриа́ция (от лат. repatriate) — возвращение на родину.
Термин обычно употребляется в отношении военнопленных, перемещённых лиц, беженцев, эмигрантов, возвращения территорий вместе с населением с восстановлением в правах гражданства, незаконно аннексированных в результате распада государств, возвращения в страну проживания».
Вот совсем недавно, 18 сентября 2019 года, председатель правительства РФ Д. А. Медведев для создания единого кампуса СПбГУ дал поручение: Минфину, Минэкономразвития и Минобрнауки — выделить СПбГУ на проектирование единого кампуса СПбГУ в 2020—2021 годах 430 млн руб. Университету — завершить к 31 января 2020 года первый этап технологического и ценового аудита проекта. Тем самым переезд университета, окончательный и бесповоротный, перестал быть предметом пересудов и кухонных разговоров и перешел в стадию реального проекта.
В состав рабочей группы по разработке концепции создания единого кампуса СПбГУ входили:
- министр экономического развития РФ
- министр образования и науки РФ
- представители федеральных органов исполнительной власти
- представители органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- должностные лица СПбГУ
Правда, одно это уже вызывает… ну, скажем так, некоторое недоверие, равно как и вопросы:
- Сколько участников рабочей группы закончили Санкт-Петербургский/Ленинградский государственный университет?
- Сколько участников рабочей группы вообще имеют к Санкт-Петербургу/Ленинграду хоть какое-нибудь отношение?
- А где участие или хотя бы мнение не должностных лиц, а тех, кто, собственно, образует университет, преподавателей и студентов?
Сейчас, правда, проект ну не то, чтобы приостановили, но немного замедлили. Не без участия протестовавшей университетской и городской общественности. Проект переезда Санкт-Петербургского государственного университета из центра на окраину города необходимо обсудить с сотрудниками вуза, заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. «Вопрос должен быть обсужден в университете. В конце концов, университету нужно будет двигаться и развиваться. Университету и городу», — сказал Котюков. Он добавил, что министерство готово подключиться к диалогу.
И тут возникают некоторые сомнения:
- Редко у нас протесты заканчиваются чем-то конструктивным. Нужны уже совсем радикальные меры…
- Вдруг выяснилось, что проект нужно обсуждать внутри университета, вариант «без меня меня женили» не пройдет. А что, сразу это не было очевидно? Все-таки 50 тысяч человек только непосредственно имеющих отношение к университету, а еще семьи друзья, обслуживание инфраструктуры… Хочу напомнить, что в небезызвестном Пикалево население — 20 тысяч…
- Вообще-то проект обсуждался. Ну, не то чтобы внутри университета, но рядом и над.
За год с небольшим до описываемых событий на заседании попечительского совета СПбГУ 25 июня 2018 года была одобрена концепция создания единого кампуса СПбГУ, предусматривающая размещение рядом с кампусом СПбГУ технологической долины. С персоналиями этого самого совета можно ознакомиться здесь. Я бы сказала, что к некоторым его членам есть вопросы по поводу успешности и прозрачности всякого рода многомиллиардных проектов.
Так что, как всегда, срочно и уже почти вчера, к 31 января 2020 года необходимо завершить первый этап технологического и ценового аудита проекта. Я бы, пожалуй, еще университет как-нибудь переименовала. В не менее срочном порядке. Это, говорят, в наших реалиях очень способствует началу новой жизни. С чистого листа. Перерождению, так сказать. Но я опять отвлеклась.
Порочность идеи первого переезда университета за Старый Петергоф стала очевидна практически сразу. И разговоры о возвращении, естественно, тоже начались сразу. Говорят, на волне демократической эйфории Ленсовет помышлял в 1990 году вернуть университет в город, но денег уже не было, Борис становился всё более неправ, так что не случилось. Но вот в 2011 году произошло странное. «Давняя мечта многих универсантов стала реальной. Во вторник 17 мая 2011 года на заседании президиума кабинета министров премьер-министр РФ Владимир Путин поручил Минэкономразвития, Минобрнауки и Минобороны решить вопрос о передаче СПБГУ земельных участков и зданий Военной академии тыла и транспорта имени А. В. Хрулева, принадлежащие сейчас Министерству обороны».
То есть встал вопрос о возвращении университета в Санкт-Петербург и воссоединение его на Васильевском острове. «Новость о возможном переезде естественно-научных факультетов на Васильевский остров вызвала широкий резонанс среди сотрудников и студентов СПбГУ».
Можно продолжать цитировать заслуженных выпускников и преподавателей университета. Что же опять не получилось? Если (вдруг, как оказалось) есть деньги, есть возможности для проектирования таких сложных и больших объектов, почему не вернуться к этому плану и не сосредоточить университет в городе, более того, в его центре? Не хватит места — что там с идеей о намывных территориях на том же Васильевском 2013 года?
Передумали в пользу коммерческой застройки? (а ну как после «Строительства ООО «Газпром межрегионгаз» газопровода высокого давления от ГРС «Шоссейная-2» до ГРС «Южная ТЭЦ», строительства линии электроснабжения от подстанции «Пушкин-Южный» и подключения к водопроводной станции города Колпино и очистным сооружениям города Пушкина»эти территории тоже внезапно обретут коммерческую привлекательность, несопоставимую с какой-то там эфемерной научной и образовательной значимостью университета?) Почему вместо того, чтобы привести в порядок то, что есть, нужно опять перевозить, причем в чистое поле, и начинать с нуля с неясными перспективами? Ведь стоит переезду начаться, а деньгам закончиться (неужели для подобных подозрений нет оснований?!), как университет уже ничего не спасет. Не говоря уже о таком очень частом аргументе:
Никто не спорит, единым университетом учиться, работать и жить, несомненно, удобнее и эффективнее. Вопрос только, где, как и какой ценой. Так почему же не вернуться? Плохая примета? Тогда, может быть, давайте выпустим в Зашушарье кота. Где он ляжет, там и будем строить ректорат.