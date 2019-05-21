«Первое и, наверное, самое важное, — это сами люди. Умные люди и делают умную страну»

Иван Шилов ИА REGNUM Ученик

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев

Весна 2019-го ознаменовалась рядом интересных событий в сфере образования.

Одним из них было проходившее с 29 марта по 29 апреля на платформе «Prеobra» обсуждение проектов обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего (и начального общего) образования. Предыдущие попытки принятия стандартов состоялась почти два года назад, летом 2017 года, а затем и год назад, весной 2018 года.

Прежде чем обратиться к тесту проекта, давайте посмотрим, на каком фоне он появился. Итак:

27 февраля 2019 года президент подписал (а в начале марта новость широко распространилась) поручение Пр-294, п.2а-16 «Обновление федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ, в том числе с учётом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации». Срок — 1 декабря 2019 г.; ответственный — Медведев Дмитрий Анатольевич; тематика — наука и инновации, образование. Срок исполнения — 1 декабря 2019 года.

Рафаэль Санти. Афинская школа (Евклид). 1511

А почти год назад, 7 мая 2018 года, был подписан указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» («Майский указ»), пункт 5 которого касается образования. В нём говорится:

«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

а в п. б) («Решение задач») можно выделить такие задачи, имеющие отношение к общему (школьному) образованию:

«внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней»;

Цель — это некий желаемый результат, то, к чему мы стремимся. Задачи — это конкретные меры, которые позволят эту цель достигнуть. Цель — нечто более или менее стабильное, задачи, вообще говоря, могут корректироваться в процессе понимания цели и продвижения к ней.

Mos.ru Московская электронная школа

Итак, хотим мы (стабильно), чтобы система образования выращивала гармонично развитых и социально ответственных личностей, глобально конкурентоспособных на уровне 10 ведущих стран мира по качеству образования.

А нужны для этого:

новые методы и технологии обучения и воспитания

повышение мотивации учащихся

вовлеченность в образовательный процесс

эффективная, справедливая и всеобщая система выявления и поддержки талантов

современная цифровая среда, обеспечивающая равенство возможностей и высокое качество образования

Видимо, новые стандарты призваны как раз эти задачи и решить в том числе с учётом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации.

В части же одного из двух, наряду с литературой, камней преткновения проекта двухлетней давности, математики, никуда не делась утвержденная 24 декабря 2013 года правительством РФ «Концепция развития математического образования».

Ну и, конечно, программы «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28 июля 2017 года с ее показателями по подготовке специалистов в IT-области никто не отменял.

Таким образом, уже 6 лет принимаются решения, даются указания, направленные на, казалось бы, улучшение качества образования, его углубление, дающие гарантию развития способностей каждого.

С учетом приоритетов научно-технического развития страны. А последние становятся всё приоритетнее на фоне ужесточающихся санкций, которые дошли уже и до науки.

Не стоит забывать также, что образование — это глобальный рынок, и чем больше мы пытаемся соответствовать уровню и стандартам старых его игроков, которые давным-давно сформулировали «правила игры» исключительно под себя, тем дальше оказываемся от своих собственных потребностей.

Dyakovanatasha Студенты Фармакадемии

С другой стороны, можно сказать, что государство косвенным образом признало, что с реформами в образовании не всё в порядке. Ведущим университетам дано право (и они им вовсю пользуются) проводить в дополнение к ЕГЭ свои собственные экзамены. Иначе говоря, система ЕГЭ с функцией отбора выпускников не справляется и, соответственно, пресловутым гениям из «глухой глубинки» не помогает. А уровень отреформированного образования таков, что ректор ведущего вуза страны (и, замечу, мелькающего в столь у нас любимых международных рейтингах) вынужден констатировать «существенное ухудшение уровня подготовки абитуриентов, в том числе и по математике. Мы отчисляем с мехмата на первом курсе 30−40 человек». Да и болонская система дает сбой: на жизненно важные специальности (медицина, стратегические инженерные) сохраняется специалитет, то есть подобие советского стандарта, потому как по бакалавро-магистерской системе их не выучить, а после бакалавриата выходили бы непонятно кто.

Таким образом,

Ситуация вокруг страны тревожная, она заставляет задумываться об опоре на свои собственные силы, особенно в таких приоритетных областях как IT-технологии и, соответственно, о подготовке кадров к ним. Руководство страны сознает вызовы и, кажется, значимость качественного образования. Ставятся серьезные цели. Принимаются вполне адекватные концепции развития и национальные проекты. Показателем качества образования, однако, видится соответствие в первую очередь мировому уровню (определяемое посредством участия в международных тестированиях), а не собственным потребностям. Система образования демонстрирует скорее «отрицательный рост», чем положительный, судя по отзывам специалистов, непосредственно работающих в образовании, а не его оценивающих.

И в такой ситуации стоило бы ожидать появления новой образовательной идеологии, прорывных стандартов, новых концепций в образовании, конкретики в формулировании своих, национальных целей и задач.

Продолжение следует…