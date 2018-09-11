Экзамены не могут быть «почти честными». Они либо честные, честные для всех, либо к ним нет доверия, нет ни у кого. Либо все знают, что экзаменационных заданий в интернете нет, либо все знают, что они там есть. Либо всё общество так устроено, что в школе надо учиться, а в вузы поступают умные и честные, либо успех — это купить в интернете украденные задания за неделю до экзамена и прорешать их с репетитором.

Cimmerian praetor Зал судебных заседаний

Дмитрий Гущин, пост от 1 июня 2018 года

11 сентября в Дорогомиловском суде г. Москвы начнется заседание по иску Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки к гражданину РФ Дмитрию Дмитриевичу Гущину о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию этой службы сведений, размещенных в ряде его постов на странице в социальной сети «ВКонтакте» (исковое заявление можно посмотреть тут).

«Общий контекст публикаций формирует негативное представление о Рособрнадзоре как о Федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору в сфере образования. В опубликованных материалах Рособрнадзор обвиняется в масштабной утечке материалов по ЕГЭ, сокрытии якобы имеющих место утечек материалов ЕГЭ, распространении лживых сведений.

Сведения изложены в виде утверждения (как в заголовках, подзаголовках, так и текстах публикаций), т. е. как имевший место факт — утечка материалов ЕГЭ, ложные высказывания Рособрнадзора, из чего складывается мнение о ненадлежащем исполнении Рособрнадзором своих обязанностей, недобросовестном поведении, что умаляет деловую репутацию Рособрнадзора.

Более того, публикация ложных сведений об утечках материалов по ЕГЭ в период экзаменов создает нервное напряжение среди учащихся и в ответственный период подготовки к экзаменам отвлекает, что может привести к неудовлетворительным результатам» (стр. 3 п.1 искового заявления).

Итак, в чем же дело?

Vk.com Страница Дмитрия Гущина в соцсети

С 31 мая, накануне экзамена, Дмитрий Гущин начал на своей странице «ВКонтакте» публикацию материалов об утечке экзаменационных заданий профильного ЕГЭ по математике (позже к ним добавилась информация об экзамене по химии).

За некоторое время до этого в сети появился список из 30 прототипов заданий второй, «творческой» части экзамена — заданий с развернутым ответом. Тех, за которые дают больше всего баллов. Д. Гущин обнародовал его, а позже попросил от читателей подтверждения, если у кого-нибудь были такие задания. И действительно, судя по комментариям к его постам, задания были либо такие, либо немного, с точностью до конкретных чисел, измененные.

На самом деле даже указание вида задания (как в этом случае — например, неравенства тригонометрические и логарифмические, то есть два вида из шести, если не считать вида смешанного) уже облегчает жизнь.

При этом никого Д. Гущин изначально не обвинял. Просто указал на факт утечки. Ну и действительно, могло быть так, что какие-нибудь очередные хакеры постарались, сбой какой-нибудь технический произошел, а его «плодами» воспользовался кто-то недобросовестный, причем опять же совсем не обязательно внутри ведомства.

Но вот реакция Рособрнадзора (я могу ошибаться, но мне она напомнила вариант «на воре шапка горит») дала повод для размышлений и дальнейших высказываний.

Официальная реакция была примерно такой:

экзамен прошел спокойно, утечек не было с 2014 года;

даже если было, зачем будоражить;

этого не могло быть, потому как компьютерные технологии;

можно было просто угадать, по сети перед экзаменами много чего ходит, в конце концов, кто-то может и попасть пальцем в небо.

Оставим последнее на совести образования, полученного соответствующими деятелями, давайте посмотрим на остальные.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

Ну не прошёл экзамен спокойно! Даже если вы считаете, что Гущин и иже с ним кругом не правы, скандал случился. А это как высокая температура, которая есть свидетельство, что где-то — воспалительный процесс. Что-то не так. И, значит, надо разбираться, а делать виноватым Гущина в таком случае — это как голову рубить гонцу, принесшему плохую весть.

«А пресс-служба Рособрнадзора сообщает, что их служба мониторинга ЕГЭ утечек не зафиксировала. Они потратили на эту службу миллионы, а она очевидную проблему зафиксировать не в состоянии. Помню, что в 2011, 2012 и 2013 годах пресс-служба точно так же всё отрицала. В конце концов, у них украли все экзаменационные варианты по всем предметам — от весенней досрочной волны до июльских пересдач. Но они и тогда не сдавались и каждый день опровергали. Можно в новостях у них на сайте посмотреть или вот это короткое видео. Очень занимательно» (пост Д. Гущина от 2 июня).

А какие еще есть способы привлечь внимание к проблеме, кроме как опубликовать пост на своей странице или пробиться на прямую линию с президентом? Куда бежать? Тем более, что время не ждет, на носу поступление в вузы, то есть счет идет на дни? Позвонить на какую-нибудь линию? Ну звонили, говорят… А вот заместитель главы Рособрнадзора А. Музаев полагает, что

«формат и содержание ЕГЭ за годы его существования значительно трансформировались в соответствии с запросами общества, и в их нынешнем виде воспринимаются россиянами положительно».

Эту же картину показывает и анализ обращений, поступивших на горячую линию и линию доверия ЕГЭ в 2018 году. Практика показывает, что у родителей и школьников нет критических замечаний к единому госэкзамену.

Можно бы еще в СМИ обратиться, но, судя по тому, как быстро они стали удалять интервью с Д. Гущиным и материалы, связанные с этой историей, негативное мнение высказывать нельзя и привлекать внимание общественности — тоже.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

Вообще это удивительный факт. Можно критиковать президента и председателя правительства, кого угодно из Думы и Совета Федерации, недавно вот пенсионную реформу обсуждали, каких только мнений и кем не высказывалось… А про Рособрнадзор — нельзя. Да даже не про само ведомство (изначально), а про сферу его… хм-м… компетенций.

Единственное, что можно было бы вменить Гущину в вину, так это то, что он, будучи персонажем крайне популярным и много читаемым, поучаствовал в распространении действительных заданий ЕГЭ и тем самым способствовал «утечке». Но ведь нас-то все время заверяют, что утечек нет и быть не может! Ну подумаешь, какие-то варианты обнародовал, у него на «Решу ЕГЭ» их тысячи. Но вот если варианты-таки действительные, ему, как публичному персонажу, легче привлечь внимание. Как и получилось.

Обычно за ЕГЭ ратуют под девизом «Образование должно быть честным!» Ну так то, что случилось в этом году — нечестно! Нарушается базовое «преимущество» ЕГЭ — равные условия. И что делать, если ты такое видишь? И ты при этом, пусть и очень популярный, но учитель? Кстати, личность Дмитрия Гущина действительно популярная, его портал «Решу ЕГЭ» — тем более, и на его странице, и на портале вся эта информация была размещена. Ладно, Рособрнадзор обиделся, а правоохранительные органы не хотят проявить интерес? Борцы с коррупцией? Ведь если все так, как написал Гущин, цена вопроса астрономическая…

ЕГЭ — это индустрия. Если хотите, тот самый крупный капитал. Чтобы понять, насколько все серьезно, достаточно посмотреть, сколько пособий для детей, учителей и родителей, курсов, платных консультаций, сайтов и пр. мгновенно появилось, как только заикнулись о проведении в школах ВПР (всероссийских проверочных работ). Наберите в поиске… А ведь это не экзамены, ВПР никак особо (по крайней мере, в теории) на судьбу школьника не влияют, неоднократно декларировалась мониторинговая их сущность

— еще как могло! Из-за всяческих IT-прорех регулярно страдают банки, засекреченные организации, электростанции, вот даже система выборов крупнейшей экономики мира…

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Помните, недавно из-за хакеров случился сбой прямо во время сложнейшей операции в больнице. Зачем это скрывать? Люди знали, что делать в критической ситуации, они были профессионалами и спасли человека. В конце концов, Министерство по чрезвычайным ситуациям возникло не на пустом месте!

Просто к подобным ситуациям надо быть готовым. Признать, что такое (еще и не такое!) может быть, и действовать соответствующе. Иметь планы B, C, D — и далее по списку.

Очень неприятно, что Рособрнадзор занял такую позицию.

Напомню, что глава ведомства С. Кравцов вызвался (14 мая 2018) года лично принять участие «в обсуждении практических шагов по формированию системы ценностей у школьников». По его мнению, «выпускник должен иметь систему ценностей, он должен быть нравственным, ответственным человеком».

Сочетается ли с этими высокими порывами идея о собственной непогрешимости, недопустимости критики и самокритики?

Кстати, с 1 сентября рабочая группа Рособрнадзора начнет-таки проверки воспитательных программ в общеобразовательных учебных заведениях.

Не правда ли, судебный процесс над Д. Гущиным создаст замечательный фон для этих формирований и воспитаний? Когнитивный диссонанс у школьников заказывали?

Это, кстати, о

«создании нервного напряжения среди учащихся и — в ответственный период подготовки к экзаменам — отвлекании, которое может привести к неудовлетворительным результатам»…

А что, отказ признать возможность наличия проблемы приводит к удовлетворительным?

В исковом заявлении истец просит суд (пп. 4−5): «Обязать Гущина Д. Д. опровергнуть распространенные сведения в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу». Опровергнуть «путем опубликования резолютивной части решения суда по этому делу».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Не знаю, как вы, а я не представляю, как Д. Гущин может это сделать. Вот прототипы заданий, они ходили по сети до экзамена. Это факт, не вызывающий сомнения, слишком многие видели. Вот люди, которые подтверждают, что да, были (с точностью до числовых значений) именно такие задания. Дмитрий даже бросил клич «поможем Рособрнадзору», когда он просил отозваться тех, у кого были такие варианты. Соответственно, вот, в комментариях много народа высказалось. Тут опровергать что? Ну хорошо, он опубликует решение суда, признавшего «не соответствующим действительности» все это, — и?.. Участники экзамена с обеих сторон и задания сразу исчезнут? Какое впечатление все это будет производить?

А ведь есть более быстрый и простой способ: пригласите Д. Гущина, А. Иванова, С. Рукшина, других известных своей позицией людей и покажите им, как все устроено. Убедите их, что утечек быть не могло… А если, помимо этого, еще и статистику по регионам за все годы обнародовать, да в независимом центре проанализировать…

И в заключение. Представьте себе такую ситуацию: открывается энергоблок на атомной станции. Праздник, оркестр, строители с семьями, флажки, праздничное настроение. Накануне директор станции обращается с предложением никакую негативную информацию про строительство и открытие не обнародовать. Праздник же, атмосфера… паника опять же, может случиться… Вдруг некто замечает, что по показанию его дозиметра что-то уровень радиации повышен. «У нас все хорошо, — говорит директор станции, — утечек нет и быть не может, у нас такая электроника, система мониторинга, у нас такие технологии!» Некто волнуется, начинает народ в сети спрашивать: «Ребята, а у вас как?». Один за другим люди пишут, что и у них так же. У кого-то больше, у кого-то меньше. У кого-то, правда, в норме. «Мы подадим на вас в суд!» «Вы умаляете нашу деловую репутацию», — говорит директор. И таки подает.

Вы бы предпочли судебное разбирательство или срочную комиссию специалистов, выяснение ситуации, в случае подтверждения — МЧС и систему эвакуации? А в случае неподтверждения — дети руководства станции на ее фоне и подробный рассказ о плане В на экстренный случай ?