Анастасия Большакова
Последние публикации
Оксана Пушкина и ее несчастный нос
Что должно происходить с человеком, даже если он депутат Государственной думы, когда он постоянно врет? Один из примеров в классической литературе дает ответ — у персонажа должен удлиняться нос. Так нас учит сказка Карло Колодди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Глядя на нос...
18 февраля 2019
Торговля детьми в России растет и требует новых инструментов
Торговля маленькими детьми в России, к сожалению, существует. Основной спрос на них создают бездетные усыновители. Ожидать усыновления относительно здорового ребенка возрастом до шести месяцев такие родители могут по 2−3 года. Есть основания думать, что такие сложности в поиске детей на усыновление...
5 июня 2018
«Блокчейном» по усыновлению: куда утекут личные данные российских сирот?
Если мы считаем Россию демократическим государством, то мы уверены, что нововведения, влияющие на жизнь многих людей, должны происходить с ведома и согласия большинства населения. Но в последние годы все чаще и чаще происходит по-другому: и государство, и частные структуры преподносят немало...
29 мая 2018
Последнее десятилетие детства в России. Дальше — тишина... и тихий ужас
Отказ от обсуждения с родительской общественностью проекта плана Десятилетия детства до 2020 года, подготовленного Министерством труда и социальной защиты, может окончательно закрепить в России ювенальную юстицию. Документ готовили с вопиющей поспешностью и безалаберностью и не обсуждали с...
6 августа 2017
Эксперт: Инфантицид — проблема социальная, беби-боксы не помогут
Проблема инфантицида требует осмысления для выработки эффективных методов профилактики этого преступления. ИА REGNUM приводит анализ приговоров по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», выполненный экспертом общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС)...
7 июля 2017
Большинство матерей-убийц планировало убийство детей: Анализ приговоров
Проблема инфантицида требует осмысления для выработки эффективных методов профилактики этого преступления. ИА REGNUM приводит анализ приговоров по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», выполненный экспертом общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС)...
7 июля 2017
«Портрет детоубийцы»: Анализ приговоров по статье 106 УК РФ
Проблема инфантицида (убийство матерью новорожденного ребенка) в последнее время активно обсуждается СМИ в основном в связи с навязыванием обществу так называемых «беби-боксов» в качестве меры профилактики преступления. К сожалению, инициаторы решения этой проблемы с помощью «беби-боксов» не дают...
7 июля 2017
Чем кормить детей: В Дубне питание в детсадах переводят на аутсорсинг
В Дубне общественники обсудили принятое администрацией города без согласования с депутатами решение перевести питание на аутсорсинг в детских учреждениях города. принятом администрацией Дубны решении стало известно после обсуждения этого вопроса на пленарном заседании Общественной палаты Дубны. Как...
9 июня 2017
Полгода применения «закона о шлепках»: криминализация семьи удалась!
В июле 2016 года вступил в силу закон № 323-ФЗ от 03.07.2016 г., устанавливающий новую редакцию ст. 116 УК РФ, криминализовавшую российские семьи. Прошло полгода, и нужно подвести первые итоги — как новая редакция изменила ситуацию с побоями в нашей стране. Тревога общественности по поводу...
1 февраля 2017
Спасает ли беби-бокс новорожденных? Анализ статистики
Вот уже второй год мы наблюдаем и участвуем в информационных баталиях по поводу беби-боксов в нашей стране. Сторонники беби-боксов используют простую и эффективную формулу: «Беби-бокс спасает от смерти детей, которые должны были быть убиты матерью». Противники утверждают, что нет никакой...
17 марта 2016