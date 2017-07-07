Проблема инфантицида требует осмысления для выработки эффективных методов профилактики этого преступления. ИА REGNUM приводит анализ приговоров по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», выполненный экспертом общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Анастасией Большаковой.

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Читайте первую часть: «Портрет детоубийцы»: Анализ приговоров по статье 106 УК РФ

III Анализ параметров преступления

1) Признание в преступлении в суде.

Во всех 88 приговорах указано, призналась ли женщина в совершении преступления. В трех случаях женщины признались частично, в трех случаях женщины свою вину отрицали, остальные свою вину признали. То есть признание в преступлении встречается в 93,2% случаев. Только одну из не признавших вину женщин суд установил как находящуюся в условиях психотравмирующей ситуации.

2) Наличие психотравмирующей ситуации, состояния психического расстройства или психиатрического диагноза у подсудимой.

В 68 приговорах (77,3% от всех изученных приговоров) указано, состоит ли женщина на учете у психиатра, есть ли у нее психиатрический диагноз или зафиксировано наличие психотравмирующей ситуации. В 55 приговорах из них (80,9% от всех, имеющих информацию о параметре) зафиксировано, что женщины не состояли на учете у психиатра и, как признал суд, не находились в психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства.

Всего в двух случаях у женщин зафиксирована легкая степень умственной отсталости, а у одной психическое расстройство в форме органического расстройства личности (4,4% от всех, имеющих информацию о параметре). 10 приговоров (14,7%) указывают на наличие психотравмирующей ситуации или состояние психического расстройства у подсудимых. Судами признано, что все женщины могли осознавать фактический характер своих действий и руководить ими в момент совершения преступления. Состояние аффекта было зафиксировано только у одной подсудимой.

Нужно отметить, что доказательство того, что женщина находилась в психотравмирующей ситуации, — довольно сложная процедура. Она требует экспертизы в условиях медицинского учреждения. Такая экспертиза назначается не всегда, а только если рассмотрение дела в суде проходит в общем порядке. В нашем случае, большинство дел рассмотрены в особом порядке, поэтому можно предположить, что психотравмирующая ситуация может быть более распространена, чем в выявленных в данном анализе 15% от всех преступлений.

Greyerbaby Беременность

В 33 приговорах (37,5% от всех изученных приговоров) указано, состоит ли женщина на учете у нарколога. Ни в одном из этих случаев женщины у нарколога на учете не состояли. Отношение к алкоголю было указано всего в 16 приговорах (18,2% от всех изученных приговоров). Пятеро (31,3% от всех имеющих информацию о параметре) из преступниц имели некоторые проблемы с алкоголем. Также в приговорах иногда встречались указания на то, что проблемы с алкоголем имели место среди близких подсудимой (муж, сожитель, мать).

3) Наличие тяжелого материального положения.

В 31 приговоре (35,2% от всех изученных приговоров) имеется информация о наличии или отсутствии тяжелого материального положения у преступниц. Из них 26 женщин (83,9% от всех имеющих информацию о параметре) характеризуются судом как находящиеся в тяжелом материальном положении. Есть основания предполагать, что в большинстве случаев в приговор может попадать информация о тяжелом материальном положении только, когда оно было.

Но судя по краткости изложения в большинстве приговоров, можно также предположить, что, рассматривая дело в особом порядке, судья мог не интересоваться таким вопросом вообще. Поэтому оценка тяжелого материального положения у женщин, убивших своих новорожденных детей, в трети случаев от всех представляется минимальной. По общему впечатлению от приговоров можно сказать, что тяжелое материальное положение у таких преступниц встречается гораздо чаще.

4) Пол убитого ребенка

В 81 приговоре (92% от всех изученных приговоров) указан пол убиенного ребенка. Из них 39 девочек (48,1% от всех имеющих информацию о параметре) и 42 мальчика (51,9% от всех имеющих информацию о параметре). В одном случае указано, что ребенок родился недоношенным (девочка), все остальные дети родились жизнеспособными и без признаков заболеваний (указано в 93,2% от всех изученных приговоров).

5) Обращение за медицинской помощью и попытка скрыть беременность.

В 31 приговоре (35,2% от всех изученных приговоров) указано, скрывала ли женщина свою беременность от родных и близких. Из них скрывали беременность 22 женщины (71% от всех имеющих информацию о параметре), не скрывали 9 женщин (29% от всех имеющих информацию о параметре). В 5 случаях (22,7% от всех скрывавших беременность) родственники тех женщин, которые скрывали свою беременность, подозревали о ней. То есть в некоторых случаях родственники могли бы предотвратить убийство, приняв в жизни женщины деятельное участие.

К. В. Лемох. Новый член семьи. 1880-е

38 приговоров (43,2% от всех изученных приговоров) содержат информацию о том, становилась ли женщина на учет по беременности в женской консультации или обращалась ли за медицинской помощью при родах. Из них 8 женщин (21,1% от всех, имеющих информацию о параметре) прибегали к медицинской помощи, остальные не прибегали.

По совокупности двух вышеуказанных параметров можно сказать, что женщины предпринимали попытки скрыть беременность в 33 случаях (80,5% от всех, имеющих информацию о параметрах).

Вопрос о том, пыталась ли женщина сделать аборт при нежелательной беременности обсуждается в приговорах редко, скорее всего эта информация в приговорах просто опускалась. Однако из 14 приговоров (15,9% от всех изученных приговоров), имеющих такую информацию, известно, что 8 женщин аборт сделать пытались. Сюда входят как женщины, которым было отказано в аборте по причине большого срока беременности, так и те, кто пытался сделать аборт нелегально, и в некоторых случаях это вызвало роды.

Также можно предположить, что частота инфантицида зависит от доступности аборта. Большая часть женщин при нежелательной беременности делают аборт, а не убивают рожденных детей. На сегодняшний день аборт на сроке беременности до 22 недель или по медицинским показаниям можно сделать легально и бесплатно, так как он входит в систему ОМС.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

6) Принятие решения убить ребенка задолго до родов

В 13 приговорах (14,7% от всех изученных приговоров) четко зафиксировано, что умысел на убийство ребенка у женщины возник задолго до родов. Есть основания полагать, что такой умысел у подсудимых возникал гораздо чаще, чем он был нами зафиксирован. На это указывают 33 случая (80,5% от всех, имеющих информацию о параметрах), в которых женщины скрывали свою беременность. При таком положении вещей встает вопрос, правильно ли суд квалифицировал преступление?

По этому поводу в Комментарии к Уголовному кодексу РФ, под редакцией А.И. Рарога, сказано, что «несправедливо квалифицировать действия матери по ст. 106 УК, если она заранее спланировала это убийство и хладнокровно его осуществила во время или сразу же после родов, но, к сожалению, закон не делает исключений в зависимости от различия во времени формирования умысла».

Законодатель выделил данное преступление в отдельную категорию не просто так. К преступницам закон достаточно мягок, особенно это видно в нижеследующем разделе, где проанализированы меры наказания. Несмотря на то, что преступление одно из самых жестоких, вопрос о том, нужно ли применять к женщинам более суровые меры, остается открытым.

7) Женщины, находящиеся в группе риска.

Представляется полезным подсчитать преступниц, которые уже находились в группе риска до совершения преступления. У таких женщин должен присутствовать хотя бы один из следующих признаков: лишение родительских прав, уголовная судимость или административные нарушения, плохие отзывы с мест жительства/работы/учебы, алкоголизм, пьющие или отбывающие наказания родственники, наличие психического заболевания.

То есть это попытка подсчитать женщин, от которых можно было ожидать некоего аморального поступка. 24 такие женщины (27,3% от всех изученных приговоров) нашлись в нашем исследовании. Можно сделать вывод, что преступление можно было предотвратить в четверти случаев при более тщательном контроле за женщинами из группы риска.

8) Причины совершения убийства

В 68 приговорах (77,3% от всех изученных приговоров) указывается какая-либо причина совершения убийства новорожденного. Причин может быть указано несколько.

Самый часто встречающийся пункт «Нежелание воспитывать ребенка» — это краткая характеристика, написанная сухим судебным языком. Нужно понимать, что под этим могут скрываться все другие перечисленные причины — материальные трудности, в первую очередь. Учитывая, что среднее число детей у подсудимых равняется двум, считаем, что материальные трудности действительно имеют место у большинства приговоренных женщин. Несмотря на то, что работающие и неработающие женщины разделились примерно пополам, все они вполне могут испытывать материальные трудности, а также страх их усугубления после рождения ребенка из-за невозможности работать после родов.

Все же только единицы рожениц убивают детей из-за материальных трудностей, большинство, если не могут воспитывать ребенка, передают его государству законным путем. Это означает, что материальные трудности попадают в приговоры, являясь на самом деле вторичными на фоне других причин для убийства детей. В первую очередь, причиной убийства становится желание скрыть беременность и роды от окружающих. Такая скрытность может означать как незнание процедуры отказа от ребенка и ее последствий, так и страх перед общественным порицанием за отказ от ребенка или за беременность вне брака или не от мужа. Также это означает эмоциональную неразвитость женщин, слабый материнский инстинкт.

Желание женщины скрыть беременность и роды во что бы то ни стало иногда четко указаны в приговорах. Например, в приговоре от 2016 года сказано: «Вместе с тем она знала, что может оставить ребенка в поликлинике, либо в беби-боксе, но не сделала этого потому, что боялась огласки».

9) Место совершения преступления

Место родов указано в 85 приговорах (96,6% от всех изученных приговоров).

По таблице можно заметить, что преступницы в 64 случаях (75,3% от всех, имеющих информацию о параметре) выбрали место для самостоятельных родов по месту проживания или работы. В условиях улицы самостоятельно рожали 17 женщин (20% от всех имеющих информацию о параметре). И всего в 4 случаях (4,7% от всех, имеющих информацию о параметре) женщины рожали в медицинском учреждении (роддом, женская консультация).

Нужно отметить, что женщины, рожавшие в условиях медицинского учреждения, не могли убить ребенка сразу после родов, как это указано в ст. 106 УК РФ. Они этого и не делали. Убийство произошло через 2−5 дней после родов, после выписки из роддома. В трех случаях родов в медицинских учреждениях это указано прямо. В одном случае приговор об этом умолчал. Но несмотря на то, что убийство было отложено, женщин все же приговорили по ст. 106 УК РФ. Во всех других случаях матери убивали детей прямо на месте родов и квалификация «сразу после родов» вполне объективная.

10) Метод убийства.

В 86 приговорах (97,7% от всех изученных приговоров) указан метод убийства новорожденных.

Телесные повреждения могли быть не указаны причиной смерти в приговорах. Иногда подсудимые наносили травмы и телесные повреждения параллельно с основным методом убийства или посмертно. Из 78 приговоров (88,6% от всех изученных приговоров) можно было выяснить, наносила ли женщина новорожденному телесные повреждения. Из них 24 женщины (30,8% от всех имеющих информацию о параметре) их наносили. То есть треть женщин убивали детей особо жестоко.

В шести случаях (6,8% от всех изученных приговоров) преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимых причинам.

Продолжение следует.