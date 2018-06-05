Торговля маленькими детьми в России, к сожалению, существует. Основной спрос на них создают бездетные усыновители. Ожидать усыновления относительно здорового ребенка возрастом до шести месяцев такие родители могут по 2−3 года. Есть основания думать, что такие сложности в поиске детей на усыновление созданы отчасти искусственно. Но важно отметить, что при таком ажиотаже усыновители готовы платить за детей деньги, причем немалые.

Гвидо Рени. Избиение младенцев (фрагмент). 1611

В существующие схемы торговли детьми уже несколько лет происходит попытка внедрить очень удобный для этого инструмент — бэби-боксы. Опасность расширения возможностей торговли детьми — это основная причина сопротивления распространению бэби-боксов. Другая причина — это насаждение легкости отказа от ребенка, обходя процедуру работы специалистов с матерью-отказницей, которые должны дать матери исчерпывающую информацию о видах помощи от государства или благотворительных структур.

О спасении детских жизней через бэби-боксы от убийства женщинами речи не идет. Сами инициаторы распространения бэби-боксов признают, что женщина-убийца по определению не может заботиться о ребенке, она хочет от ребенка избавиться быстро и бесшумно. Поэтому в боксы попадают именно дети-отказники, которых никто не собирался убивать.

В Госдуме готов к первому чтению законопроект о передаче регионам полномочий самостоятельно решать вопрос о необходимости в регионе бэби-боксов. Инициатором стала бывшая журналистка, а теперь депутат Госдумы Оксана Пушкина, к которой присоединилось еще несколько депутатов. В начале года законопроект был разослан в законодательные собрания регионов с целью получить отзывы.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бэби-бокс. Екатеринбург.

Отзывы, видимо, были направлены из большинства регионов России. Но на сайте системы обеспечения законодательной деятельности размещено всего два отзыва от Чукотки и Кабардино-Балкарии, которые одобрили передачу полномочий регионам решать вопрос о необходимости бэби-боксов.

Мне известны не менее десяти регионов, которые направили в Госдуму отрицательные отзывы, но ни один из них в системе не отражен. Нужно понимать, что для сети торговли детьми неважно, будут бэби-боксы во всех регионах страны или только в некоторых. Границ между регионами нет, это понимают все региональные законодатели, написавшие отрицательные отзывы.

Инициаторы распространения бэби-боксов почему-то отрицают возможность торговли детьми через роддома и даже обижаются на такие доводы. Однако факты торговли детьми в роддомах зафиксированы журналистами. Например, «Комсомольская правда» 6 апреля 2013 года опубликовала статью «Во Владикавказе врач роддома пыталась продать новорожденного за 500 тысяч рублей». В статье указано, что детей продавала не только врач роддома, но и преступная группа.

А 26 ноября 2008 года НТВ опубликовало статью «Акушерка торговала грудными детьми». В тексте указано: «В управлении по борьбе с оргпреступностью подозревают, что продажа новорожденных в краевом перинатальном центре могла быть поставлена на поток».

Но о торговле детьми в роддомах можно догадываться и по косвенным признакам. Например, на форумах усыновителей можно встретить советы искать новорожденных детей в роддомах или детских больницах: «Вы правильно думаете, что через глав. врачей детских больниц можно найти ребенка, обойдя опеку!!! Ищите знакомых!!! Это я вам могу сказать со 100% уверенностью!!! Удачи!» На тех же форумах открыто обсуждается подкуп сотрудников опек, которые могут сообщить о появлении очередного отказника в роддоме.

Одним из самых циничных вариантов является торговля еще не родившимися детьми.

Журналисты НТВ провели расследование по этому вопросу и опубликовали его 18 ноября 2017 года. Представившись бездетной парой, они нашли несколько женщин в разных городах России, желающих продать еще не родившихся детей. Цену за ребенка называли около 300 тыс. рублей. По этим случаям ведется следствие.

В соцсетях существуют группы по торговле детьми, замаскированные под помощь в усыновлении. Речь там идёт тоже о еще не родившихся детях. О такой группе на сайте pravmir.ru 13 ноября 2017 г. опубликована статья «Черный рынок материнства», где обсуждается группа в соцсети «ВКонтакте» «Отдам младенца на усыновление». О деньгах продавцы и покупатели говорят только как о «компенсации на восстановление после родов». Также в группе можно найти статьи и предупреждения, что торговля детьми преследуется по закону, но объявления говорят сами за себя.

Вконтакте

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Часто женщины пишут, что ищут ребенка под имитацию беременности. То есть женщина, которая не может забеременеть, носит под одеждой имитатор живота, и ко времени «родов» должна состояться передача ребенка от женщины-продавца (рука не поднимается написать — матери).

В статье на pravmir.ru сообщается, что удалось связаться с организатором группы. По легенде — это бездетная русскоязычная гражданка США, которая не может усыновить ребенка из России из-за «закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление детей из России в ряд стран. Она считает, что открытое усыновление (договоренность забрать ребенка с беременной женщиной до родов), разрешенное в США, должно быть разрешено в России, поэтому «помогает» бездетным парам и женщинам, которым не нужны дети, встретиться и оформить усыновление в обход органов опеки.

За достоверность легенды корреспондент не ручается. Но если информация о гражданстве правдива, то это очевидное иностранное влияние на семейную политику нашей страны. Нужно учесть, что работа администратором в подобной группе занимает слишком много времени для того, чтобы этим можно было заниматься в качестве хобби. А по сообщениям в группе можно понять, что занимается этим целая группа людей.

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Особое внимание в вышеуказанной группе представляют сообщения с некоего аккаунта «Поможем В-Усыновлении». Этот субъект признается, что занимается посредничеством между усыновителями и роддомами, хотя такая деятельность по российским законам разрешена только органам опеки.

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В ноябре 2017 года информация об этой группе была донесена общественниками депутату Госдумы Оксане Пушкиной, которая лоббирует распространение очередного инструмента для торговли детьми — бэби-боксов. Пушкина на видео была возмущена и даже стала сразу звонить в попытке прикрыть торговлю детьми через сеть «ВКонтакте», но прошло полгода, а группа все так же работает. Только чаще в объявлениях стали появляться слова, что усыновления люди ищут только законным путем, а о компенсациях стараются не писать вовсе — договариваются в личных сообщениях.

Все указывает на то, что торговля детьми в России идет полным ходом. Спрос на младенцев высок и, возможно, что он искусственно повышается из-за того, что с отчаявшихся усыновителей можно вымогать деньги. Заявлять о таком вымогательстве усыновители не станут, так как они боятся лишиться с таким трудом найденного и уже любимого ребенка.

Но если через роддома торгуют детьми, то каким образом эту схему могут изменить бэби-боксы? Эти устройства в роддоме при существовании определенного человеческого фактора могут служить как снижению статистики отказниц, так и возможности обогащаться за счет продажи детей.

Отказницы есть во всех роддомах, с ними должны работать на предмет профилактики отказов. Специалисты утверждают, что до 40% отказниц при профессиональном подходе и хорошей консультации можно убедить оставить детей себе. Им предоставляется информация о вариантах помощи, а если причина отказа лежит в области психологии, то можно скорректировать и это.

Известно, что женщины после родов находятся в нестабильном психологическом состоянии и часто им нужна именно такая помощь. Но бывает, что роддом по каким-то причинам не желает работать с отказницами. Если при этом в роддоме или рядом с ним установить бэби-бокс, то это может способствовать снижению числа отказниц.

Например, у отказниц можно не принимать заявления об отказе от ребенка, а указывать на ящичек за углом, в который после выписки можно поместить ребеночка, и к матери больше не будет никаких вопросов. Есть основания думать, что в самом «популярном» по числу попавших в бэби-бокс детей роддоме у нас в стране может происходить именно это.

Возможная криминальная схема торговли детьми через бэби-бокс основывается на человеческом факторе и использует «дыру» в Федеральном законе от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». В пункте 1 статьи 14 говорится, что «Основанием для государственной регистрации рождения является: <…> заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка — при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи».

То есть ребенка из бэби-бокса при договоренности с покупателями можно не регистрировать, технически это возможно. Сигнал, пришедший на пульт об открытии бокса, можно вписать, как ложный, что ребенок не поступил. Затем ребенок передается покупателям, которые должны будут взять с собой в ЗАГС, к примеру, «таксиста», готового подтвердить, что роды произошли по дороге в роддом прямо в такси. По свидетельским показаниям и без медицинской справки о родах покупатели могут оформить ребенка как своего под любыми именем и датой рождения. После этого ребенка найти нельзя.

(сс) skimpton007 Младенец

Криминальная схема с участием бэби-бокса является более надежной, чем другие схемы. Например, не нужно при родах вписывать в свидетельство о рождении «отца-покупателя», а затем проходить через процедуру лишения родительских прав через суд. Не нужно в роддоме рожать по поддельным документам.

Все это не нужно, если есть бэби-бокс. Эта криминальная схема будет возможна до тех пор, пока не будет исправлен ФЗ «Об актах гражданского состояния». Но даже при его исправлении криминальные схемы с участием бэби-бокса останутся, так как дети, к сожалению, продаются не только на усыновление, но и для совсем черных криминальных целей.

Необходимо подчеркнуть: я не утверждаю, что все роддома торгуют детьми и все органы опеки наживаются на усыновлении. Это, очевидно, не так. Тем не менее есть указания на то, что это явление распространено, и общество должно прилагать все усилия, чтобы оно исчезло из нашей жизни совсем. Вместо этого мы видим настойчивую попытку внедрить в России новый удобный метод для торговли детьми — бэби-боксы.