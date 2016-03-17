Москва, 17 марта, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Вот уже второй год мы наблюдаем и участвуем в информационных баталиях по поводу беби-боксов в нашей стране. Сторонники беби-боксов используют простую и эффективную формулу: «Беби-бокс спасает от смерти детей, которые должны были быть убиты матерью».

Анастасия Большакова r-v-s.su Статистика преступлений по ст. 106 УК РФ

Противники утверждают, что нет никакой уверенности в том, что женщина-убийца вдруг начнет заботиться о ребенке, которого хотела убить, и отнесет в беби-бокс. С другой стороны, беби-боксы собирают детей, матери которых оказались в трудной жизненной ситуации и должны были бы получить от государства помощь, а не легкий способ отказа от детей.

На этом сломано немало копий, но давайте посмотрим на проблему с другой стороны: со стороны цифр.

На данный момент в России беби-боксы работают уже четыре года. Это достаточный период для того, чтобы накопить информацию по работе проекта и предоставить анализ общественности и власти. Инициаторы почему-то этот анализ не проводят, хотя обладают полнотой информации. Причины их бездействия по этому вопросу мы оставим без комментариев.

Авторы этой статьи собрали всю открытую информацию по статистике убийств новорожденных и работе беби-боксов. Анализ этой информации сделан с целью выяснить, влияют ли беби-боксы на количество инфантицида (убийств матерью новорожденного ребенка) и на количество сирот в нашей стране.

I Общая статистика убийств новорожденных в России

На рисунке 1 представлено количество зарегистрированных преступлений, уголовные дела и материалы о которых находились в производстве на начало года или зарегистрированы в отчетном периоде по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Анастасия Большакова r-v-s.su Статистика преступлений по ст. 106 УК РФ

Большая часть этих данных получена из открытых источников: статей и высказываний официальных лиц. Исключение составляют данные за 2010−2015 гг., за которые у авторов имеется официальная статистика из МВД.

Поведение графика позволяет сделать следующие выводы.

Пик инфантицида по этим данным приходится на 1999 год и составляет 251 убитого новорожденного. Этот пик можно объяснить кризисом 1998 года и ухудшением экономической ситуации в стране. После 1999 года происходит снижение убийств с небольшим всплеском в 2004—2005 гг.

С 2005 года количество убийств новорожденных уверенно снижается и достигает в 2015 году значения 98. Напомним, что это число — сумма зарегистрированных преступлений и уголовных дел, и материалов в производстве на начало года. Заметим, что с 2005 года экономическая ситуация в стране стабилизировалась и уровень благосостояния вырос.

Пик инфантицида в 1999 году и уверенное снижение с 2005 года демонстрируют возможную связь количества убитых новорожденных в нашей стране и уровня благосостояния граждан. Вероятно, влияние это не прямое, а опосредованное, так как во время экономических кризисов ухудшается психологическое состояние населения, и для кого-то это может стать последней каплей и привести к преступлению. Напомним, что это только гипотеза.

Известно, что беби-боксы в России начали устанавливать с конца 2011 года. По графику 1 после 2011 года имеет место снижение инфантицида без каких-либо скачков.

Попытаемся ответить на вопрос: может ли это снижение быть вызвано появлением в России беби-боксов?

II Количество убийств новорожденных детей в России в 2010—2015 гг.

Как было сказано ранее, данные для первого графика получены из открытых источников. В нашем распоряжении имеется статистика преступлений по ст. 106 УК РФ в разрезе по регионам за 2010−2015 гг. (ГИАЦ МВД России, стат. форма 491).

На рисунке 2 показана достоверная информация о количестве зарегистрированных убийств новорожденных в России за указанный период. Сюда не входят уголовные дела и материалы, переданные в производство, на начало года.

Анастасия Большакова r-v-s.su Статистика преступлений по ст. 106 УК РФ

График показывает, что количество зарегистрированных преступлений снижается. В 2015 году таких преступлений было 72. Это много. Однако не дает оснований утверждать, что каждый месяц в стране убивают новорожденных десятками, как это делают инициаторы установки беби-боксов.

Преступления по ст. 106 УК относятся к латентному составу преступлений, то есть предполагается, что часть преступлений не были зафиксированы. При этом ничего нельзя сказать о степени латентности: высокая она или низкая. Никто не знает, сколько убитых новорожденных не нашли, и были ли в действительности ненайденные убитые новорожденные. Не нашли, значит не нашли. Если мы не нашли на улице деньги, то мы не можем делать предположений о том, сколько именно денег мы не нашли. Также мы не можем утверждать, что степень латентности значительно менялась из года в год. Это означает, что общее поведение зафиксированных случаев инфантицида можно считать достоверным.

III Количество беби-боксов в России и их статус

На рисунке 3 показана сводная таблица времени работы всех беби-боксов в России. Всего за четыре года было установлено 22 бокса в 20 городах РФ в 13 регионах. Из них было закрыто пять: в Перми, Добрянке (Пермский край), Владимире, Екатеринбурге и Кирове. В дальнейшем Киров будет учитываться как город, в котором никогда не было беби-бокса, так как он работал здесь не больше недели и на количество инфантицида в Кировской области повлиять не мог.

Анастасия Большакова r-v-s.su Время работы беби-боксов в РФ

Мы видим, что фактически на количество инфантицида беби-боксы могли повлиять только в 12 регионах страны, где расположены перечисленные в таблице города:

Пермский край;

Краснодарский край;

Владимирская область;

Курская область;

Ленинградская область;

Псковская область;

Московская область;

Камчатский край;

Калининградская область;

Свердловская область;

Тюменская область;

Ставропольский край.

IV Сравнение инфантицида в регионах с беби-боксами и без них

Для анализа использовано количество зарегистрированных преступлений по ст. 106 УК РФ в разрезе по регионам РФ. Сравнение проводится по общей статистике в России, а также по двум группам регионов: где работали беби-боксы и где их никогда не было. Период времени с 2012 по 2015 год выбран из предположения, что именно с 2012 года беби-боксы принципиально могут влиять на инфантицид в стране.

На рисунке 4 красным показан график общего числа зарегистрированных случаев инфантицида, зеленым — в регионах без беби-боксов, а фиолетовым — в регионах с беби-боксами. Проведены линии трендов для зеленой и фиолетовой кривых.

Анастасия Большакова r-v-s.su Статистика преступлений по ст. 106 УК РФ

Как видно, линии трендов имеют практически одинаковый наклон. То есть наличие беби-боксов никак не влияет на общую тенденцию поведения кривой инфантицида.

Очевидно, нельзя утверждать, что наличие беби-боксов влияет на количество преступлений по ст. 106 УК «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Однако можно возразить: беби-боксов в стране мало, и повлиять на инфантицид по-настоящему они не могут. Исследуем и этот вопрос подробнее.

V Количество подкидышей в беби-боксы в России

Для анализа количества подкидышей в беби-боксы были использованы все найденные сообщения в СМИ. К сожалению, СМИ не всегда сообщали подробности о всех детях. Иногда это были сообщения только о количестве младенцев.

На рисунке 5 красная кривая показывает суммарное количество подкидышей в беби-боксы по всей России. Как видно, количество подкидышей в беби-боксы и количество убитых новорожденных в регионах, где есть беби-боксы (см. рис. 4 фиолетовая кривая), — это близкие числа. Это значит, что в те беби-боксы, которые уже установлены в нашей стране, собрали число детей, сравнимое с числом убитых детей (и даже больше в 2015 г.).

Анастасия Большакова r-v-s.su Количество подкидышей в беби-боксы РФ

Значит, увеличение количества беби-боксов не даст уменьшения статистики инфантицида, а даст только рост числа подкидышей. Таким образом, называть всех детей, попавших в беби-боксы, спасенными от смерти категорически нельзя! И убеждаемся, что нельзя утверждать, что наличие беби-боксов влияет на количество преступлений по ст. 106 УК «Убийство матерью новорожденного ребенка».

На графике 5 также показана интересная особенность работы беби-боксов в России. Зеленая кривая показывает количество подкидышей в 20 беби-боксах из 21. А фиолетовая кривая показывает количество подкидышей в единственный беби-бокс в Подмосковье в г. Люберцы.

Мы видим, что в 2015 году количество подкидышей в один беби-бокс превышает количество подкидышей в остальные 20. Чем можно объяснить такую аномалию? Авторы затрудняются ответить. Однако мы должны отметить, что из 21 ребенка, попавшего в люберецкий беби-бокс, сообщения в СМИ имеются только о десяти. Сомневаться же в числе 21 не приходится, так как это число озвучивает главный врач люберецкой больницы №3 Татьяна Мельник. Кому, как не ей, знать точное число детей? Почему СМИ не сообщили об 11 детях? Где эти дети?

VI Сравнение инфантицида в Московской области и подкидышей в беби-бокс г. Люберцы

Интересно сравнить столь большое число подкидышей в люберецкий беби-бокс с числом убитых новорожденных. Такую статистику по г. Люберцы нам найти не удалось. Вместо этого используем статистику по всей Московской области, тем более что она невелика. Однако надо иметь в виду, что мы сравниваем все Подмосковье с одним городом.

Из рисунка 6 можно заключить следующее. Количество подкидышей в люберецкий беби-бокс растет с каждым годом. Количество подкидышей в люберецкий беби-бокс в 2015 году превышает статистику инфантицида по всей Московской области за любой год отмеченного периода почти в 2 раза.

Анастасия Большакова r-v-s.su Количество зарегестрированных случаев

Таким образом, называть всех детей, попавших в беби-боксы, спасенными от смерти категорически нельзя!

Очевидно, что если эти дети не были спасены от смерти, значит, это дети из другой категории, их матери не убийцы. Скорее всего, в большинстве — это дети матерей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и им нужна была помощь. Но матери поддались на провокацию и пошли легким путем отказа от ребенка. В пользу нашего предположения говорят сами распространители беби-боксов, что пятеро детей были возвращены матерям. Матери совершили ошибку и нашли в себе силы ее исправить. А сколько матерей не нашли в себе таких сил?

VII Информация о подкидышах в беби-боксы

Авторы статьи проанализировали все сообщения в СМИ о попавших в беби-бокс детях. К сожалению, СМИ не дают исчерпывающую информацию о детях, но кое-что узнать все же удалось.

Всего за весь период работы беби-боксов в России зафиксировано 48 подкидышей с учетом троих подкидышей в 2016 году. Это удалось установить как по подробным сообщениям о детях, так и по сообщениям официальных лиц о суммарной численности детей, попавших в беби-боксы.

Нам встречались сообщения от организаторов беби-боксов о суммарной численности — 42 ребенка. Это было в феврале 2016 года. Разница в шесть детей выглядит крайне пугающей. Где эти дети и почему организаторы их не посчитали?

По сообщениям в СМИ удалось выяснить следующие подробности:

Подробности Число детей Сообщений в СМИ о подкидышах в беби-боксы 37 Записки при детях с именами, датами рождения, теплыми словами от мам 13 Документы 2 Детские вещи, игрушки, питание, подгузники 12 Предположительно домашние роды 7 Мама вернулась за ребенком 6

В сообщениях было указано или удалось подсчитать возраст 31 ребенка:

Возраст подкидышей в беби-боксы 1−7 дней 1−3 недели 1−3 месяцев 1 год и более Число подкидышей 17 7 6 1

Можно сделать следующие выводы:

Как минимум трети подкидышей матери дали имена и позаботились, чтобы о рождении ребенка врачи получили полную информацию, или написали теплые слова самому ребенку;

Как минимум о трети детей матери уже некоторое время заботились. Они принесли в беби-бокс не только ребенка, но и вещи, питание или подгузники;

Двое детей были положены в беби-бокс с документами. Что помешало матери донести их с документами в роддом? Это, кстати, уже известный нам люберецкий беби-бокс;

Только 7 сообщений (19% от зафиксированных в СМИ) о том, что ребенок предположительно рожден в домашних условиях. Пуповины этих детей были перевязаны швейными нитками или были завязаны узлом. При одном ребенке была записка, где мать сообщила, что она сразу после родов приложила ребенка к груди. Все эти женщины рисковали своей жизнью и жизнью ребенка при домашних родах. Зная о существовании беби-бокса, они не обратились в роддом за помощью. Кстати, заметим, что сообщений о детях из беби-боксов, появившихся на свет в результате домашних родов в г. Люберцы, нет.

В СМИ мы насчитали шесть случаев (16% от зафиксированных в СМИ), когда мать вернулась за ребенком. В то же время организаторы беби-боксов озвучивают только пять.

Возраст 17 детей на момент оставления в беби-боксе составлял от 1 до 7 дней. Из них 5 детей возрастом 1 сутки. Еще 14 детей были подброшены в возрасте от 1 недели до 1 года. То есть примерно половина детей (учитывая неточность СМИ) кладут в беби-бокс в возрасте до 1 недели, а половина старше. Кстати, готовящийся законопроект о беби-боксах предусматривает, что в беби-боксы будут класть детей до 6 месяцев. А что делать с детьми старше?

Можно с уверенностью заявлять, что беби-боксы увеличивают число социальных сирот (при живых родителях) в нашей стране.

Заключение

Данные, полученные из статистики МВД и из открытых источников, говорят о том, что:

Беби-боксы не влияют на количество зарегистрированных преступлений по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка»;

Называть всех детей, попавших в беби-боксы, спасенными от смерти нельзя;

Подкидышей в беби-боксы становится с каждым годом все больше и больше;

Существует необъяснимый перекос по количеству детей, попавших в беби-бокс г. Люберцы по отношению ко всем остальным беби-боксам в нашей стране;

Беби-боксы стимулируют женщин к домашним родам, что несет опасность для жизней матери и ребенка;

Беби-боксы увеличивают число сирот в нашей стране.

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