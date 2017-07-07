Проблема инфантицида (убийство матерью новорожденного ребенка) в последнее время активно обсуждается СМИ в основном в связи с навязыванием обществу так называемых «беби-боксов» в качестве меры профилактики преступления. К сожалению, инициаторы решения этой проблемы с помощью «беби-боксов» не дают объективных исследований и оценок эффективности «беби-боксов» в профилактике инфантицида. Мы слышим только голословные утверждения, что «ящик» может спасти ребенка от убийства собственной матерью. Так ли это? Проблема инфантицида требует осмысления для выработки эффективных методов профилактики этого преступления.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

I Исходные данные

Поиск приговоров по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка» проводился на нескольких сайтах в открытом доступе. Всего было найдено 88 приговоров. Из них на сайте sudrf.ru — 54 приговора, на сайте rospravosudie.com — 31 приговор, на сайте sudebnayapraktika.ru — два приговора, и еще один приговор — на сайте центра оказания правовой помощи.

К сожалению, анализ приговоров, найденных в открытом доступе, имеет некоторые недостатки, так как персональные данные в них удалены. Однако подход к удалению персональных данных у каждого секретаря судьи индивидуальный, поэтому интересная для нас информация в приговорах все же сохранилась. Далее в статье будет указано, какая доля от всех приговоров содержала ту или иную информацию.

Кроме того, большинство приговоров было вынесено при рассмотрении уголовного дела в особом порядке. При этом не проводится исследование и оценка доказательств, собранных по делу. Это означает, что в приговоре содержится немного информации, но все же ее там достаточно для исследования.

1) Дата вынесения приговора

Судебные решения по ст. 106 УК РФ в данном исследовании охватывают период с 2009 по 2017 годы по дате вынесения приговора.

Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3

13

16

21

1

9

7

14

4

Приведенные числа не отражают динамику инфантицида в России в зависимости от года: здесь приведены только найденные в открытом доступе приговоры. Общее число преступлений каждый год выше. Более того, общее число приговоров за каждый год должно быть выше, чем было найдено (по какой-то причине приговоры не выкладываются в открытый доступ).

Известно, что по статистике МВД в 2015 году, например, число направленных в суд уголовных дел с обвинительным заключением, либо обвинительным актом составило 51 дело, а для анализа было найдено только 7 приговоров.

ИА REGNUM Сводный портрет женщины-убийцы новорожденного ребенка

2) Вид населенного пункта, в котором был вынесен приговор

В данном анализе представлены 47 регионов Российской Федерации и городов федерального значения. Тип и число населенных пунктов, в которых были зафиксированы преступления, показаны в таблице.

Сельская местность

Малый город (менее 50 тыс. чел.)

Средний город (50−100 тыс. чел.)

Большой город (100−250 тыс. чел.)

Крупный и крупнейший город (более 250 тыс)

25

22

7

8

26

Из таблицы видно, что преступления по ст. 106 УК РФ тяготеют к сельской местности и малым городам (53,4% от всех, имеющих информацию о параметре). 26 приговоров (29,5% от всех, имеющих информацию о параметре), вынесенных в крупных и крупнейших городах, можно объяснить как широким диапазоном по численности населения городов (от 250 тыс. человек до городов-миллионников), так и большой плотностью населения.

Большое число данных преступлений в сельской местности и малых городах можно объяснить депрессивностью этой местности: низким уровнем жизни, отсутствием работы и, как следствие, средств к существованию. Нужно подчеркнуть, что депрессивность сельских территорий в последние годы растет, становится недоступной медицинская помощь, закрываются ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), детские сады и школы, библиотеки, дома культуры.

Существующая бесперспективность, депрессивность жизни в глубинке вместе с разрушением морально-нравственных норм приводит к отчуждению людей от социума, к противоправному поведению и, как результат, к увеличению числа преступлений. Все это вызывает опасения в связи с тяготением инфантицида к этой местности.

II Анализ параметров подсудимых

В разделе анализируются только те параметры преступниц, которые можно было извлечь из приговоров. Например, возраст преступницы удален во всех приговорах без исключений, поэтому проанализировать его не представляется возможным.

1) Гражданство подсудимой

Подавляющее большинство приговоров вынесено по отношению к гражданам РФ. Только в одном приговоре было явно указано, что подсудимая не являлась гражданкой РФ.

2) Семейное положение подсудимых

Семейное положение подсудимых указано в 46 приговорах (52,3% от всех изученных приговоров).

не замужем

замужем

разведена

вдова

25

16

4

1

54,3

34,8%

8,7%

2,2%

Итого незамужних женщин — 30 (65,2% от всех, имеющих информацию о параметре), замужних — 16 (34,8% от всех, имеющих информацию о параметре). То есть две трети женщин, совершивших преступление, не имели поддержки супруга.

Проверка семейного положения проводится по параметру наличия в приговоре потерпевшего, когда эту сторону представлял не сотрудник опеки. Всего таких приговоров 31 (35,2% от всех изученных приговоров). Из них потерпевший являлся мужем в 11 случаях, а сожителем в 20 случаях (один отбывает наказание; двое бросили своих сожительниц, получив известие о беременности). Этот параметр подтверждает, что только одна треть преступлений была совершена замужними женщинами или живущими гражданским браком.

3) Число несовершеннолетних детей у подсудимых

Число несовершеннолетних детей у подсудимых по ст. 106 УК РФ известно в 86 приговорах (97,7% от всех изученных приговоров).

При подсчете числа детей неточную информацию нужно доопределить. В случаях, когда известно, что у женщины есть дети, но неизвестно сколько, пишем «один». В случаях, когда известно, что у женщины более одного ребенка, записываем двух.

0

1

2

3

4

5

6

14

27

21

17

5

1

1

Среднее число несовершеннолетних детей у подсудимой по ст. 106 УК РФ равняется 1,76 (с точностью 0,12). То есть можно говорить, что в среднем у женщин, совершающих преступление, уже есть двое детей.

14 нерожавших ранее женщин составляют 16,3% от всех преступниц, в то время, как рожавшие составляют 83,7%. Небольшая доля нерожавших женщин, совершивших преступление, может объясняться страхом перед родами. Возможно, несмотря на предварительное желание убить ребенка, во время родов страх у таких женщин превышает желание скрыть беременность и роды, и женщины обращаются за помощью к медикам. В дальнейшем в условиях роддома женщины узнают о законном методе отказа от ребенка и отказываются от мысли убивать младенцев.

В приговорах зафиксировано всего 6 женщин, лишенных родительских прав, по отношению к одному или нескольким детям, что составляет 7% от всех, о которых есть такая информация.

4) Образование подсудимой

27 приговоров (30,7% от всех изученных приговоров) содержат информацию об уровне образования подсудимой.

Неполное среднее образование

Среднее образование

Средне-специальное образование

Высшее образование

13

7

5

2

48,2% подсудимых, о которых известен уровень их образования, не окончили среднюю школу. 44,4% подсудимых окончили школу или имеют средне-специальное образование. И только 7,4% имеют высшее образование. Из этого можно сделать вывод, что основная масса подсудимых (92,6% от всех, имеющих информацию о параметре) имеет низкий уровень образования.

Джон Эверетт Милле. Без матери и без отца. 1870

5) Наличие места работы

В 54 приговорах (61,4% от всех изученных приговоров) можно найти информацию о том, есть ли у подсудимой место работы. Из них 31 подсудимая (57,4% от всех, имеющих информацию о параметре) имела место работы на момент совершения преступления (либо находилась в отпуске по уходу за ребенком), а 23 (42,6% от всех, имеющих информацию о параметре) не работали.

6) Наличие судимости и привлечения к административной ответственности

75 приговоров (85,2% от всех изученных приговоров) содержат информацию о наличии уголовной судимости у женщин. Из них судимость была зафиксирована у 5 женщин (6,7% от всех, имеющих информацию о параметре). В двух случаях подсудимые уже осуждены за кражу — ст. 158 УК РФ, в одном случае за присвоение или растрату — ст. 160 УК РФ, в одном случае за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — ст. 156 УК РФ, и в одном случае женщина осуждена за «преступления в отношении несовершеннолетних детей».

27 приговоров (30,7% от всех изученных приговоров) содержат информацию о привлечении женщин к административной ответственности. В четырех приговорах (14,8% от всех, имеющих информацию о параметре) указано, что женщины привлекались ранее к административной ответственности. В двух случаях известно, что они привлекались за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а один раз за нарушение общественного порядка.

Продолжение следует.