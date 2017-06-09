Дубна, Московская область, 9 июня, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В Дубне общественники обсудили принятое администрацией города без согласования с депутатами решение перевести питание на аутсорсинг в детских учреждениях города. принятом администрацией Дубны решении стало известно после обсуждения этого вопроса на пленарном заседании Общественной палаты Дубны.

Альберт Анкер. Детский сад. 1874

Как член Общественной палаты я выразила тревоги родительской общественности по поводу возможного ухудшения качества питания в детских садах после того, как все отдадут сторонним организациям. Для тревог у родителей много причин. Это и недовольства родителей школьников, которых уже перевели на такое питание, и пример других городов России.

Увеличение платы родителей пока не планируется, но при этом сторонней организации нужно не только готовить пищу за эти средства, но и оплачивать аренду пищеблоков, работу поваров, грузчиков и так далее. Как при этом можно сохранить качество питания, задаются вопросом общественники.

Для прояснения этих вопросов на заседание Общественной палаты пригласили начальника Управления народного образования Дубны Татьяну Виноградову. В своем докладе, она сообщила, что конкурс в городе будет проводиться не в форме аукциона, а в форме конкурса с ограниченным участием, что позволяет поставить основным условием опыт подобной работы не менее трех лет. Десятидневное меню для детей будет разработано общее на весь город с учетом всех правил и согласовано с Роспотребнадзором.

Она также подчеркнула, что в Московской области уже почти все ближайшие к Дубне города перешли на такую форму питания и претензий ни у кого не возникло. Причиной передачи организации питания сторонним организациям она назвала отсутствие «специальных знаний» в области питания у сотрудников детских садов и необходимости облегчения их работы, когда им нужно больше внимания уделять образовательному процессу. Второй важной причиной она назвала экономию средств.

«Да, и экономия. Экономия будет существенная. Мы просчитали все это. Мы сейчас с 1 августа собираемся перейти на аутсорсинг. Только за эти 5 месяцев экономия городского бюджета будет более чем 6 млн. За счет чего? Понимаете, каждый детский сад имеет штат поваров, имеет грузчика, имеет другого специалиста. За счет сокращения вот этих единиц», — заявила она.

Ситуацию в своем Facebook прокомментировал депутат Совета Дубны Ярослав Викулин. Он подчеркнул, что Совет депутатов не был поставлен в известность о таком решении и выразил сомнения по поводу возможности экономии при таком подходе.

«Как, скажете вы, может такая схема быть экономически эффективней, когда в цепочку организации детского питания вклинивают посредника, который еще должен получить прибыль? За счет чего будет дешевле?», — написал он.

Викулин отметил, что многие пищеблоки в детских садах совсем недавно были отремонтированы за счет бюджета, было потрачено на это довольно много денег. Обидно, что теперь ими будет пользоваться некая организация, а не детские сады напрямую. Он также поделился опытом, когда городу было сложно избавиться от нерадивой организации, которая поставляла продукты ненадлежащего качества.

Он пояснил, что таким организациям «плевать» на репутацию и возможное попадание в черный список поставщиков — они просто сменят вывеску и снова выйдут на конкурс.

«Да и избавиться от недобросовестной организации не так-то просто, надо доказать, что продукты некачественные (целая процедура с экспертизами), скорее всего — расторжение через суд, далее снова конкурсные процедуры. Это месяцы. Как будет обеспечиваться качество при таком подходе, вопрос практически риторический», — пишет Ярослав Викулин.

Одним из вариантов решения проблемы питания можно считать организацию совместного контроля за работой сторонних организаций. Практика других городов показывает, что закон позволяет создавать «Советы по питанию», в которые входят как сотрудники детского сада, так и родители.

Читайте также: В Перми питание в детских садах будет контролировать комиссия

Типовое положение для таких Советов она предложила разработать членам Общественной палаты совместно с сотрудниками управления образованием. После этого этот документ планируется передать на согласование в Совет депутатов. Затем с помощью этого документа родители смогут инициировать создание «Советов по питанию» в своих детских садах.

Напоминаем, вопрос по переводу питания в детских учреждениях вызывает протесты по всей стране. Несмотря на недовольство родителей, рано или поздно такую организацию питания все же вводят. Есть прецеденты, когда на предприятиях это себя не оправдывало и все возвращали на старую схему питания.