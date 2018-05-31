В июле 2016 года вступил в силу закон № 323-ФЗ от 03.07.2016 г. , устанавливающий новую редакцию ст. 116 УК РФ, криминализовавшую российские семьи. Прошло полгода, и нужно подвести первые итоги — как новая редакция изменила ситуацию с побоями в нашей стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

Тревога общественности по поводу криминализации семьи новой редакцией ст. 116 УК РФ состоит в том, что за малейшие физические воспитательные наказания близкие лица будут нести уголовную ответственность, в то время как неблизкие лица ответственности за совсем не воспитательные побои будут избегать.

Напомним, кого законодатели решили считать близкими лицами: «Под близкими лицами в настоящей статье понимаются близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство».

Для анализа изменения ситуации активистами РВС была проделана большая работа. На сайте sudrf.ru были отобраны приговоры со всей страны (85 субъектов Российской Федерации за исключением Чукотского автономного округа, документов из которого нет на сайте), содержащие ст. 116 УК.

ГАС «Правосудие»

График демонстрирует полное число приговоров и постановлений о прекращении уголовных дел, найденных на сайте sudrf.ru за каждое полугодие с 2011 по 2016 год. Можно видеть в целом снижение судебных актов, содержащих ст. 116 УК РФ со временем. Резкое снижение наблюдается в 2013 году. Также число приговоров и постановлений о прекращении дел упало в два раза во II полугодии 2016 года после криминализации российских семей новой редакцией ст. 116 УК РФ.

Сбором данных занимались активисты РВС. Было изучено около 2,7 тыс. постановлений за I и II полугодия 2016 года. Большая часть документов для анализа не годилась: различные постановления и ошибочно введенные в базу приговоры без ст.116 УК РФ.

За I полугодие 2016 г. в анализ вошло 736 приговоров и постановлений о прекращении уголовных дел. За II полугодие 2016 г. — 293. По нашим оценкам, набранная выборка составляет не менее 50% от всех вынесенных постановлений в указанные промежутки времени в РФ. Эти судебные акты были вынесены в разных регионах РФ, то есть данная выборка отражает ситуацию в стране в целом.

1. Доли побоев в отношении близких и чужих лиц

В отношении близких лиц, %

В отношении чужих,%

24%

76%

39%

61%

+15 п.п.

-15 п.п.

Как видно из таблицы, доля приговоров по ст. 116, где потерпевшими оказались близкие лица (согласно определению в ст. 116 УК РФ), выросла на 15 п.п. (в процентном отношении — на 62%) во II полугодии — после криминализации семейных побоев*. Приговоров по побоям в отношении чужих стало, соответственно, на 15 п.п. меньше.

Рост побоев в отношении близкого лица на 15 п.п. можно объяснить двумя причинами:

1. С 15 июля 2016 г. дела по побоям в отношении близких лиц перенесены в категорию дел частно-публичного обвинения. Согласно ст. 20 УПК РФ дела частно-публичного обвинения «прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат». Это означает, что близкие лица, которые ранее подавали заявления по побоям мировому судье, а затем по своим семейным причинам отказывались от обвинения близкого, более не имеют возможности прекратить дело за примирением сторон по своему усмотрению. Освобождение виновного от уголовной ответственности возможно только по усмотрению судьи на основании ст. 76.2 УК РФ в обмен на судебный штраф в сумме до 250 000 руб., что не способствует укреплению семейных отношений.

2. Уголовные дела по побоям в отношении близких лиц являются легко раскрываемыми преступлениями из-за того, что преступника не нужно разыскивать. Вполне можно предположить, что этот фактор на руку сотрудникам МВД для повышения статистики раскрываемости преступлений.

*Определение побоев в отношении близких лиц в I полугодии 2016 года в некоторых случаях было затруднено ввиду того, что в старой (до 15 июля 2016 г.) редакции ст. 116 УК РФ не выделялась специально родственная связь обвиняемого с пострадавшим или ее отсутствие. Поэтому не всегда в приговоре можно было найти прямые указания на эти отношения. Однако, в большинстве случаев это можно определить, внимательно читая приговор. Оценка ошибки при определении близкого лица в I полугодии 2016 года оценивается в 1%.

2. Доля побоев в отношении несовершеннолетних близких лиц

В отношении несовершеннолетних близких лиц, %

5,3%

5,5%

Разница в долях побоев в отношении несовершеннолетних близких лиц для I и II полугодий несущественна. Этот показатель не изменился, что означает, что повышение числа приговоров по отношению к близким лицам произошло за счет побоев в отношении совершеннолетних близких лиц.

3. Доля приговоров по побоям в отношении несовершеннолетних близких лиц в воспитательных целях

В отношении несовершеннолетних близких лиц в воспитательных целях, %

0,14%

1,0%

Так как мы связываем историю с изменением ст. 116 УК РФ с введением в России ювенальных технологий, то представляется необходимым найти приговоры, в которых близкое лицо было осуждено за физические воздействия в воспитательных целях.

Примеры физических воздействий в воспитательных целях можно найти в следующих приговорах:

Отец шлепнул по попе раскапризничавшегося сына щеткой для пыли, в результате чего на попе остался синяк. Экспертиза показала, что психологически это какого-либо вреда ребенку не нанесло. Отец вину признал. Присудили судебный штраф в размере 15 000 руб.; Подросток в состоянии алкогольного опьянения вернулся поздно домой. На замечание родителей стал хамить, а затем толкнул отца. Отцу пришлось урезонивать подростка физическими методами, в результате чего у сына были обнаружены небольшие ссадины и царапина от цепочки на шее. Отцу присудили исправительные работы на 3 месяца; Старший брат вернулся из армии и увидел, что его мать не справляется с младшим сыном-хулиганом. После очередной кражи и обострения проблем с учебой старший брат применил к младшему ремень. У младшего брата зафиксировано 7 кровоподтеков на ягодицах и бедре и ссадина на левом плече. Старшему брату присудили 300 часов обязательных работ; Отец ударил один раз малолетнего сына ремнем по ягодицам из-за того, что тот разбросал игрушки по комнате и не захотел их собирать. Синяков и ссадин у ребенка найдено не было. Отцу присудили штраф 5000 рублей.

Используя статистический метод интервальных оценок для генеральной доли, можно найти следующее:

— с уровнем достоверности 80% частота появления приговоров по побоям несовершеннолетних в очевидно воспитательных целях в I полугодии составляет от 0% до 0,3%;

— с уровнем достоверности 80% частота появления приговоров по побоям несовершеннолетних в очевидно воспитательных целях во II полугодии составляет от 0,3% до 1,75%;

Это означает, что во II полугодии с уровнем достоверности 80% доля таких приговоров выросла. Средняя частота появления таких приговоров во II полугодии выше в шесть раз.

Гипотеза о том, что доля приговоров по побоям несовершеннолетних в очевидно воспитательных целях выросла во II полугодии 2016 года по отношению к I полугодию проверена по критерию Фишера и может быть принята на уровне значимости 96%.

Статистические методы фиксируют повышение числа приговоров по побоям в воспитательных целях после вступления в силу новой редакции ст. 116 УК РФ, то есть после криминализации российских семей. Конечно, методы воспитания физическими воздействиями нельзя считать педагогически верными. Но, родительскую общественность волнует, что в стране участились случаи отобрания детей за жестокое обращение по ст. 69 СК РФ. То есть против родителя, применившего один раз физическое воздействие в отношении своего несовершеннолетнего ребенка и понесшего наказание по ст. 116 УК РФ, могут возбуждать дело по лишению родительских прав. Нужны ли стране еще социальные сироты?

4. Число дел, прекращенных в связи с декриминализацией ст. 116 УК РФ с 15 июля 2016 года

Прекращено в связи с декриминализацией ст. 116 УК РФ с 15 июля 2016 г., %

-

24%

В связи с декриминализацией ст. 116 УК РФ с 15 июля 2016 года уголовные дела по побоям, которые были нанесены чужим лицам (в том числе несовершеннолетним) не «из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы», прекращаются в связи с отсутствием состава преступления. Мы видим, что четверть всех преступников, наносивших побои чужим лицам, избежали уголовного наказания. В то же время привлечение за побои в отношении близких лиц повысилось на 15 п.п. Очевидна дискриминация по социальному признаку: бить чужих можно, в том числе и детей. При этом у читавших приговоры активистов создалось впечатление, что в среднем нет разницы по силе побоев по отношению к совершеннолетнему близкому или чужому лицу. Побои по отношению к несовершеннолетним лицам в среднем более легкие, чем побои по отношению к совершеннолетним.

5. Доля приговоров по ст. 116 УК РФ, в которых обвиняемый совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения

Обвиняемый совершил преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, %

50,5%

49%

Алкогольное опьянение обвиняемых при совершении преступления по ст. 116 УК РФ наблюдалось в половине исследованных случаев. Случаи наркотического опьянения также наблюдались, но были единичными. Разница между первым и вторым полугодием несущественна.

6. Доля приговоров по ст. 116 УК РФ, в которых преступники обвинялись также по другим статьям УК РФ

Наличие в приговоре других статей УК РФ, %

70,0%

64,5%

Большая часть, 65−70%, приговоров содержали другие статьи УК РФ. Это статьи по более тяжким телесным повреждениям, угрозы убийством, умышленные и неосторожные убийства, грабежи, кражи, разбой, хранение оружия, хранение наркотиков и так далее.

То есть чаще всего ст.116 является сопутствующей. Дело возбуждается по другим статьям, и при расследовании присоединяется еще и ст. 116 УК РФ. Поэтому можно предположить, что граждане далеко не всегда обращаются в случае побоев, не повлекших вреда здоровью, если нет других оснований обращаться в правоохранительные органы.

Интересно рассмотреть, если ли какая-то динамика в долях приговоров, где побои совершались в отношении близких лиц.

Мы видим, что во II полугодии доля приговоров по ст. 116 УК РФ, включающих другие статьи, уменьшилась на 12 п.п. То есть на эти 12 п.п. увеличилась доля приговоров чисто по ст. 116 УК РФ, где побоям подверглись близкие лица.

Это можно объяснять точно так же, как и в пункте 1) настоящей статьи:

Невозможность для близких лиц забрать уже поданное заявление в правоохранительные органы; Заинтересованность правоохранительных органов в увеличении статистики раскрываемости преступлений на таких простых случаях, когда преступника искать не нужно.

Интересно, что доли побоев в отношении несовершеннолетних близких лиц, где в приговорах имелись другие статьи УК РФ, по отношению к полному числу приговоров, в которых имеются другие статьи УК РФ, одинаковы для обоих полугодий и составляют чуть менее 5%.

Выводы

Во II полугодии 2016 года по отношению к I полугодию замечено повышение на 15 п.п. доли приговоров по преступлению, предусмотренному ст. 116 УК РФ, в отношении близких лиц. Повышение произошло за счет приговоров по побоям совершеннолетних близких лиц. На фоне этого 24% (четверть!) обвиняемых, применивших побои по отношению к чужим лицам, не понесли уголовного наказания; Замечено повышение числа приговоров по преступлениям, предусмотренным ст. 116 УК РФ, где в приговорах очевидна воспитательная цель физических воздействий по отношению к несовершеннолетним близким лицам. Такого повышения как раз и опасалась родительская общественность, когда выступала против новой редакции ст. 116 УК РФ; Повышение доли приговоров по преступлениям, предусмотренным ст. 116 УК РФ, в отношении близких лиц в целом, а также повышение доли приговоров исключительно по ст. 116 УК РФ (не содержащих других статей в приговоре) в отношении близких лиц, говорят о том, что:

а) стали осуждаться лица, совершившие преступления в отношении близких лиц, на которых потерпевшие подавали заявления в правоохранительные органы. При новой редакции ст. 116 УК РФ забрать заявление стало невозможно, а значит, в дело семьи стало вмешиваться государство.

б) заинтересованность правоохранительных органов в увеличении числа раскрытых преступлений могло сыграть роль, так как в данном случае преступление является легко раскрываемым — преступника искать не нужно.