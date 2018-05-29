Если мы считаем Россию демократическим государством, то мы уверены, что нововведения, влияющие на жизнь многих людей, должны происходить с ведома и согласия большинства населения. Но в последние годы все чаще и чаще происходит по-другому: и государство, и частные структуры преподносят немало сюрпризов.

Иван Шилов ИА REGNUM «Блокчейн» усыновления

И одно дело, когда двусмысленную активность проявляют органы власти, в конечном счёте получившие власть от народа и несущие перед ним ответственность, и совсем другое — частные структуры, которые имеют собственные мотивы, лежащие в сфере бизнеса, и которые не несут ответственности за свои действия.

Один из примеров такого побочного, теневого влияния на жизнь граждан России — соглашение, подписанное между Общественной палатой России, Российской ассоциацией криптовалюты и блокчейна РАКИБ и разработчиками блокчейн Universe. 18 мая на форуме «Инновации и технологии на благо детей России» ими было подписано трехстороннее соглашение «оразвитии и применении технологии блокчейна в школах, благотворительности, усыновлении и для медицинской диспансеризации».

Суть документа в том, что Общественная палата предложила хранить личные дела детей для усыновления в блокчейне. Кроме того, блокчейн планируется использовать в школах, благотворительности и для медицинской диспансеризации.

Первый зампред Комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова считает, что использование новых компьютерных технологий позволит создать «прозрачную очередь на усыновление детей».

Сообщается, что в рамках соглашения уже начата работа — на базе блокчейн Universa разрабатывается платформа, «которая преобразит процессы в образовании, медицине и НКО». «В блокчейн-платформу Universa будет входить электронное портфолио школьника. … В будущем это поможет работодателю увидеть реальный опыт ребенка. Для обеспечения эффективной медицинской помощи … будет создана единая цифровая платформа диспансеризации с переводом всех электронных карт пациентов».

Из текста новости можно понять, что в разрабатываемую блокчейн-систему будут собираться персональные данные детей и взрослых. Но кто будет иметь к ним доступ? Для того чтобы понять это, разберёмся в том, что такое этот блокчейн.

Слово «блокчейн» стало очень модным как во властных, так и в общественных структурах. Умельцы, которые понимают, что это за зверь, пытаются зарабатывать на этом деньги, некоторые в этом даже преуспевают. Но так ли эта технология безопасна для использования ее в социальной сфере, а главное — отвечает ли такой подход чаяниям народа?

Попробуем разобраться, что за технологию предлагают нам те, кто подписал соглашение. Со стороны разработчиков Universe соглашение подписывал Александр Бородич — основатель технологии блокчейна Universa. На сайте продукта размещен видеоролик, в котором Бородич разъясняет, почему Universa является новым поколением блокчейна и чем он хорош.

Universa.io Александр Бородич

Первый тезис Бородича — Universa не содержит процедуру майнинга. Для нас, пытающихся понять, кто будет иметь доступ к персональным данным, это ключевой момент. Процедура майнинга, то есть предоставление многими людьми собственных вычислительных мощностей за цифровые деньги, обеспечивает защиту от взлома и подделки данных.

Если ее нет — значит, данные в опасности. Поэтому Universa использует метод защиты информации PoS (proof-of-stake — подтверждение доли), при котором вероятность формирования информационного блока больше у того, у кого больше криптовалюты, то есть у самого богатого.

Другими словами, вместо более надежной, а соответственно, дорогой и долгой защиты, которая требует наличия физических мощностей для майнинга (PoW — proof-of-work, доказательство проделанной работы), выбран способ более дешевый и менее надежный. В данном случае принятие решения будет за тем, у кого больше виртуальной валюты, а такой валюты больше у того, кто ее выпустил или купил на бирже. В любом случае — кто эти люди, нам неизвестно.

Нужно отметить одно из основных свойств блокчейна — глобальность, неважно где находятся мощности оборудования — данные хранятся на любых носителях по миру, создавая цепочку из информационных блоков. То есть данные будут доступны по всему миру. На это и рассчитывает Бородич, обращающийся к своим слушателям на английском языке.

Фото, возраст, цвет глаз, здоровье и успеваемость ВСЕХ сирот в России будут доступны по всему миру. Успеваемость и медицинские карты ВСЕХ детей России тоже будут доступны по всему миру. Точно граждане этого хотят? Сегодня известны случаи массовой пропажи детей. Например, 1260 российских детей пропало после того, как их вывезли для усыновления в Италию.

Одно из последних известных массовых исчезновений детей произошло в 2016 году, когда Европол заявил о пропаже более 10 тысяч детей-мигрантов в Европе после их регистрации в стране прибытия. То есть после того как стало очевидным, что детьми интересуются далеко не только потенциальные усыновители по всему миру, мы будем разбрасываться персональными данными наших детей?

Что касается прозрачности данных, действительно — это особенность технологии блокчейн. Вопрос состоит в практическом применении: какие именно данные будут опубликованы и как это соотносится с ФЗ «О персональных данных»? Нужно понимать, что для базы персональных данных возможно либо ограничение доступа (то есть непрозрачность), либо обезличивание данных (без ФИО). Вносить в базу данных, например, успеваемость ученика без ФИО бессмысленно. Никакой работодатель не сможет воспользоваться этим.

Значит, должен быть ограничен доступ, но тогда говорить о прозрачности не приходится. Но Юлия Зимова при подписании соглашения заявила, что возможна сразу и прозрачность и обезличивание: «Необходимо сделать единую понятную электронную базу, в которой человек будет видеть, какие процессы происходят и какие дети устраиваются в семью. Это все можно обезличить, сделать это безопасным». Означает ли это, что Юлия Зимова дезинформирует нас, или ее саму дезинформировали ее коллеги по подписанному соглашению? Вопрос открытый.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Есть и проблемы в технологии блокчейн. Например, — это дезинформация или внесение ошибочной информации. После внесения информации исправить ее уже нельзя, она сохраняется навсегда. Если основной держатель какой-либо криптовалюты хочет внести неверную информацию, то он это сделает и пройдет процедуру подтверждения своими ресурсами. Например, при внесении диагноза у сироты можно ошибочно приписать ему несуществующую инвалидность, и информацию об этом уже нельзя будет удалить.

Но диагноз можно дописать и не ошибочно, а намеренно — для того чтобы государство платило приемному родителю больше денег за его содержание. Исправить это уже будет нельзя. При наличии майнинга подтверждение проходит через нескольких держателей мощностей, и подделать данные значительно сложнее и дороже, так как это связано с наличием физических или арендованных вычислителей.

И даже в этом случае сеть в достаточной мере не застрахована, так как при невысокой популярности криптовалюты очень высока вероятность сосредоточения 51% мощностей в руках злоумышленника. Но Бородич говорит, что майнинга нет, значит, новая технология Universa очень уязвима в плане дезинформации.

Нужно сказать еще несколько слов о третьем подписанте соглашения: РАКИБ — ассоциации, созданной для разработчиков и пользователей технологии блокчейн и продуктов, разработанных на ее основе. Среди целей и задач организации можно выделить «развитие использования децентрализованных решений на технологиях блокчейн в экономической и социальной сферах деятельности общества в интересах общества». Этот текст несет очевидный идеологический подтекст.

Дело в том, что децентрализация — основная идея анархизма. В некоторых областях жизни, нам, возможно, действительно можно было бы решения децентрализовать для того, чтобы гражданское общество включилось в управление процессами в стране. Но готово ли общество к анархии в области образования, медицины и социальной защиты? Готово ли оно к анархии при обращении с персональными данными наших детей? Именно такой анархии люди сегодня больше всего и ужасаются!

До сих пор в России нет закона, регулирующего обращение криптовалюты, о чем создатели РАКИБ особенно сокрушаются на своих страничках в соцсетях. Также нет никаких регламентов об использовании блокчейна для хранения и обработки персональных данных граждан, за которые государство несет ответственность. То есть нет никаких решений о том, куда такую технологию можно внедрять, а куда нельзя. А внедрение уже происходит.

Более того, 26 мая на Петербургском международном форуме первым зампредом Банка России Ольгой Скоробогатовой технология блокчейн была названа «недостаточно зрелой» и требующей «многих доработок». Нужно подчеркнуть, что специалист Банка России рассматривает технологию только в сфере финансов, где она уже имеет применение, но не рассматривает в сфере обработки и хранения персональных данных. Не случайно пользователи форума bitcointalk.org в теме, посвященной обсуждению интересующей нас технологии Universa, поддерживают опасение Скоробогатовой: по их мнению, создатели используют «нереалистичный подход».

На том же Петербургском международном форуме, не обращая внимания на мнение специалиста по банковскому делу, губернатор Московской области Андрей Воробьев уже заявил, что собирается внедрять технологию блокчейн в Московской области для применения в электронных медкартах пациентов. Будет ли губернатор обеспечивать превосходство в мощностях оборудования и держать 51% всех мощностей для достижения контроля над этой базой данных?

Или в погоне за модными западными новинками у власти так уже захватило дух, что и о последствиях задуматься забыли? А главное, забыли ответить на вопрос — зачем медикам нужна распределенная база данных и чем плоха база, находящаяся на конкретных носителях в конкретном месте? Можно пойти дальше и внедрить блокчейн в Министерстве обороны, чтобы координаты своих секретных объектов случайно из собственной локальной базы данных не пропали!

Итак, не только Общественная палата РФ в лице Юлии Зимовой уже все решила вместе с энергичными молодыми людьми из двух организаций, занимающихся бизнесом, но еще и власть подключилась к гонке технологий во что бы то ни стало. Начинается внедрение блокчейна в нашу жизнь, хотим мы этого или нет.

Но, конечно, как и любая технология, блокчейн не имеет положительной или отрицательной окраски. Он как любой инструмент может служить и злу и добру. При подписании соглашения Александр Бородич заявил о создании ассоциации блокчейн-фондов для цифровой благотворительности. Он сказал: «Блокчейн позволит показать, как именно были потрачены пожертвованные детям деньги, ведь все можно отследить и проверить».

А ведь у людей есть право знать, как потрачены их деньги, отданные на благотворительность, и технология блокчейна идеально под это подходит! Вот этим направлением можно и нужно заниматься, вместо того чтобы пытаться применить блокчейн, доверив наши персональные данные и данные наших детей всему миру.